Thursday, 29 August 2024, 00:35 HKT/SGT Share: 雲頂新耀發佈2024上半年業績:收入大幅增長158%,首次實現商業化盈利

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 8月28日,雲頂新耀發佈2024年度中期業績報告。報告顯示,2024年上半年公司總收入達到人民幣3.02億元,較2023年下半年大幅增長158%。運營費用占收入的比例大幅減少249%,反映出運營效率的顯著提升。非國際財務準則虧損縮減了35%,剔除非現金項目後,毛利率達到83%,實現公司歷史上的首次商業化層面盈利。同時公司現金餘額仍十分充足,達19.3億元,為未來的業務發展和持續增長提供了堅實保障。 值得注意的是,在高效精幹的商業化模式指導下,雲頂新耀展現了卓越的運營表現。通過持續優化研發投入、推動核心產品銷售增長,以及組織架構的升級與整合,公司在減少虧損方面取得了顯著成效。這些因素共同助力雲頂新耀走向盈利平衡點,為未來的可持續發展奠定了堅實基礎。 商業化進程取得多項創新里程碑 2024年是雲頂新耀商業化的關鍵之年。在腎科領域,核心產品耐賦康®作為全球首個IgA腎病對因治療藥物,於2024年上半年在中國內地和新加坡成功商業化上市,並於中國香港獲批。公司利用傳統醫院及創新互聯網醫院線上線下相結合的方式,推動耐賦康®於2024年5月在中國內地正式商業化上市開出首張處方,且在上市後一個多月內產品銷售收入高達1.673億元。得益于高效精幹的商業化策略,公司現已基本完成耐賦康®銷售團隊的搭建,該團隊由120多名銷售代表組成,覆蓋了約500家核心醫院,占國內IgA腎病患者群體的60%以上。據悉,2024年下半年,公司將持續推動耐賦康®在中國大陸和其他亞太地區的銷售,並積極參與中國國家醫保談判,提升藥品的可負擔性和可及性。 與此同時,全球首個氟環素類抗菌藥物依嘉®,作為雲頂新耀在中國的首個商業化產品,銷售增長勢頭強勁,2024年上半年實現收入1.342億元。2024年1月,依拉環素正式獲批用於中國的臨床折點,新折點的引入有望使依拉環素被更多醫生認可,並惠及更廣大的患者群體。公司將通過深入覆蓋300家核心醫院以及成功落地CSO合作模式,繼續推動依嘉®的銷售增長。 此外,自身免疫疾病領域的重磅藥物曲莫德(VELSIPITY®),已在中國澳門和新加坡獲批。公司預計於2024年下半年在中國內地及中國香港遞交新藥上市申請,同期推進伊曲莫德在中國澳門商業化上市,並利用中國大灣區的優惠政策,加快中國內地患者的藥物可及性。預計到2024年底,雲頂新耀將有三款產品實現商業化上市,進一步完善差異化管線發展格局,推動公司邁向新的增長階段。 擁有全球權益的產品管線不斷擴大 打造全新增長引擎 進入2024年,雲頂新耀進一步升級了「雙輪驅動模式」來實施管線增長戰略,即自主研發和授權引進並進,著力推動商業化。 在自主研發方面,經過臨床驗證的mRNA技術平台是雲頂新耀的核心部分。僅在三年內,公司成功實現了這一平台的本地化,並建立了內部端到端能力,用於開發和製造mRNA治療性藥物。2024年,雲頂新耀將專注于開發具有自主知識產權的突破性腫瘤治療性疫苗項目。目前,公司正在開發四個mRNA腫瘤治療性疫苗項目。其中,首個自主研發的新型mRNA個性化腫瘤治療性疫苗EVM16已於今年8月正式啟動臨床試驗,這也是EVM16的首次人體試驗。公司預計將在2025年於中美兩地遞交腫瘤相關抗原(TAA)疫苗的新藥臨床試驗申請。 此外,EVER001作為雲頂新耀產品管線中又一款擁有全球權益的重磅藥物,是新一代高效的共價可逆BTK抑制劑,目前正被開發用於全球範圍內的腎病治療。公司預計將在2024年下半年公佈EVER001針對膜性腎病的1b期臨床研究頂線結果。 展望未來:持續聚焦「升級、融合與轉型」 2024年下半年,雲頂新耀將繼續以「升級、融合、轉型」為核心,堅持雙輪驅動模式。在堅實的合規體系基礎上,推進「親力親為、結果導向、自我驅動、務實高效」的創業文化,依託敏捷、高效的人才組織和以自我造血為主的穩健財務資本策略、積極主動的戰略BD,在研發、商業化、生產三個層面建設起戰略支撐,繼續聚焦「藍海」領域、提高運營效率、創立最佳商業化實踐。 雲頂新耀執行董事兼首席執行官羅永慶表示:「雲頂新耀將通過雙輪驅動推動未來長期收入的持續增長。我們對實現全年人民幣7億元的銷售目標非常有信心,並力爭在2025年底前實現現金盈虧平衡的戰略目標。」



話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network