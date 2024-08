Wednesday, 28 August 2024, 15:58 HKT/SGT Share: 駿碼半導體執行主席周博軒博士榮獲2024年度「粵港澳大灣區傑出青年企業家」殊榮

香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 香港澳門)粵港澳大灣區傑出青年企業家評選活動頒獎典禮於8月27日圓滿舉行,中聯辦領導,全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深博士,以及澳門特區政府、廣東省政府領導等,分別在兩地會場主禮、致辭及頒獎。駿碼半導體材料有限公司(連同其附屬公司簡稱「駿碼半導體」,股份代號:8490.HK)執行董事兼執行主席周博軒博士榮獲「粵港澳大灣區傑出青年企業家」殊榮,以持之以恒地奮鬥經歷和成績啟發激勵更多青年人,關注半導體產業和科技發展,主動投身技術創新,為社會創造貢獻和價值。 粵港澳大灣區企業家聯盟為青年搭建創新創業、拼搏築夢的舞臺。 粵港澳大灣區傑出青年企業家委員會於2022年10月在香港成立,匯聚了壹批有誌於建設灣區的青年才俊,致力於加強灣區與世界的交流,打造資源對接、開放共享、並肩前行的平臺。 駿碼半導體作爲致力於半導體封裝材料研發、製造和銷售爲壹體的科技型公司,由周博軒博士及父親周振基教授於2006年共同創辦,並於2018年成功在香港創業板上市。憑藉周博士豐富的行業經驗和高效領導,駿碼半導體始終堅持自主創新,關注客戶和市場需求,把握技術走向,成功開發出品質穩定、性能優良的國産材料,覆蓋精密鍵合綫、高分子灌裝膠和芯片粘結材料等多類産品,爲半導體封裝客戶提供有競爭力的産品選擇和創新解決方案。現已成為香港最大的鍵合綫製造商、國內市場排名第二的國產鍵合線供應商,LED顯示專用環氧樹脂材料市占率第壹的國産品牌廠商。 周博士表示,「粵港澳大灣區傑出青年企業家委員會所頒發的獎項不僅是對我個人的嘉獎,更是對駿碼半導體整個團隊的肯定,因爲大家的努力和支持,公司在半導體應用的先進材料領域取得了長足的進步和成績。我會繼續帶領團隊在新材料市場開拓創新,推進與香港技術研發機構開展更多交流合作,持續提升客戶的服務能力和品牌競爭力。」 關於駿碼半導體材料有限公司 駿碼半導體材料有限公司(「駿碼半導體」)是國內半導體封裝材料行業龍頭企業之壹,由周振基教授及周博軒博士於2006年共同創立,總部位於香港科學園區,研發及製造中心設在廣東汕頭,業務多點分佈大灣區及華東地區。駿碼半導體是壹家專業從事研發、製造及銷售高精密鍵合綫、灌封材料、粘結材料等半導體封裝專用物料的高新材料提供方。



