香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 國泰君安國際公佈2024年中期業績,儘管環球多重不確定性因素持續影響香港資本市場,集團嚴格把控風險,以客戶需求為出發點大力提升綜合性金融服務能力和產品多元化,實現了收入利潤全面上升,收入同比大幅上升41%達21.71億港元,普通股股東應佔溢利同比大幅增長63%達1.95億港元的佳績。公司致力於以高派息比率回報投資者的長期支持和認可,董事會宣派中期股息每股0.012港元,中期派息比率達59%。 國泰君安國際主席兼執行董事閻峰博士表示:「儘管市場存在較多不確定性因素,本集團秉承『 穩中求進、以進促穩、務實推進』的發展基調,大力提升綜合性金融服務和產品多元化,按收益性質及業務分部劃分的各板塊收益均實現全面增長,多元化綜合性發展成果顯著。未來,我們將繼續大力發展財富管理業務和機構業務,堅持客需業務發展方向,為客戶提供更加豐富的產品和服務,打造全面領先的綜合金融服務平台,實現穩健、可持續的增長。」 緊貼市場熱點與客戶需求,持續強化財富管理服務能力 面對複雜多變的金融市場,集團通過多樣化的產品和服務助力客戶實現財富保值增值。數智化轉型為客戶帶來持續升級的交易理財體驗,一站式全球投資應用程序「君弘全球通」不斷上線新功能,並推出全新理財頻道。2024年上半年,集團在香港市場率先推出掛鉤虛擬資產ETF的結構性票據,多元化產品服務又添嶄新元素。同時,集團積極響應香港政府的新資本投資者入境計劃(CIES),提供專業投資移民解決方案,旗下三隻公募基金被列入CIES合資格集體投資計劃,同時亦在澳門完成註冊,進一步擴大了產品覆蓋客群。 企業融資業務佈局重點行業,債券承銷保持行業領先 2024年上半年,集團債券發行承銷業務實現顯著增長,參與113筆債券發行,同比增長82%,發行總規模達1,877億港元,增長170%,離岸債承銷規模在中資券商中排名第二。股權業務方面,公司持續發揮與母公司協同效應,聚焦新能源、機器人、自動駕駛等重點行業,優化業務結構。期內,集團成功助力商湯集團完成超20億港元新B類股份配售,實現該客戶自港股IPO後首次股權類再融資。 加快建設綠色金融服務能力,積極推動綠色低碳發展 集團秉承「金融報國,金融為民,金融向善」的信念,深度融合ESG理念於日常運營,致力於構建負責任的綜合金融服務平台。2024年上半年,集團ESG債券發行業務規模同比大幅躍升438%至近700億港元。同時,在實現連續四年溫室氣體排放量下降的基礎上,公司通過認購VCS林業項目碳匯資產,抵銷2023年度碳排放,連續第二年實現營運層面"碳中和"。此外,集團落地香港地區及中國內地證券行業首筆多幣種可持續發展貸款和公司首單綠色存款,從多個角度積極推動自身及行業的可持續發展。 未來展望 2024年下半年,國泰君安國際將繼續保持穩健、務實的經營風格,積極把握市場機遇,提升核心業務能力,優化收入結構,確保公司高質量可持續發展。集團將堅持以滿足客戶需求為導向的業務發展方向,大力發展財富管理業務,一方面加速推進數智化轉型,持續優化投資應用程序「君弘全球通」的功能,為客戶打造方便快捷的一站式交易理財平台,另一方面積極豐富產品種類,協助高淨值客戶的高端資產配置轉型;企業融資業務將繼續深化與母公司的協同效應,深耕在重點行業的優勢和專業能力,服務優質企業的海外融資需求;同時,集團將充分發揮區域聯動作用,利用新加坡、越南和澳門附屬公司的個性化優勢,為機構、企業和個人客戶提供全面的綜合性金融服務。 - 完 –



