- 天然來源小分子助力MASH領域藥物研發，填補未被滿足的臨床需求

全球範圍內，患者同時患有多種代謝性疾病的情况日益增加，其中，代謝相關性脂肪性肝炎（MASH）是一種具有顯著“共病/多病”特徵的嚴重肝臟疾病。2024年初MASH首款藥物Resmetirom的批准是一重要里程碑，但MASH領域仍存在巨大未被滿足的治療需求，急迫需要開發出能更有效改善肝臟組織學、且爲患者帶來綜合獲益的藥物。

縱觀代謝疾病臨床治療中重磅藥物的發現與開發歷程，往往離不開對天然産物的挖掘和探索。“神藥”二甲雙胍的發現，源自對草藥山羊豆及其成分山羊豆碱的長期研究；已産生多個重磅産品的列淨類降糖藥的發現，則是基于對蘋果樹皮中根皮苷的深入挖掘和改造。近年來胰高血糖素樣肽1（GLP-1）受體激動劑及相關藥物發展迅速，而第一個具有成藥性的GLP-1多肽——艾塞那肽發現于希拉毒蜥的唾液。

君聖泰醫藥立足源頭創新，通過對天然産物進行挖掘，開發設計出同類首創的多靶點新分子實體HTD1801，其有望爲MASH等代謝類疾病患者帶來綜合獲益，填補未被滿足的臨床需求。

- 扎根傳統天然産物，致力于開發有國際競爭力的中國源頭創新藥物

小檗碱是傳統中藥黃連、黃柏等的重要活性成分，大量研究發現小檗碱在降血糖、降血脂及改善脂肪肝上的多重機制。熊去氧膽酸是傳統中藥熊膽的關鍵有效成分，既往的研究報道熊去氧膽酸具有保護肝臟細胞、抗炎和抗氧化應激等作用。

君聖泰醫藥基于以上兩種已明確安全性和有效性的活性組分，設計開發出擁有全球知識産權的創新分子實體——熊去氧膽小檗碱（HTD1801），其化合物專利在中、美、歐、日等多國獲得授權。目前，HTD1801已在全球開展十多項臨床研究，有效性和安全性得到國際醫學界的廣泛認可。

HTD1801作爲一種腸-肝-抗炎代謝調節劑，通過激活AMPK通路及多種其他機制發揮作用，能爲患者帶來綜合獲益。既往臨床試驗顯示HTD1801能顯著降低MASH合幷二型糖尿病患者的肝臟脂肪含量、改善與MASH患者肝纖維化以及肝臟組織學有關的一系列指標，幷且能够改善多個心血管代謝風險因素（血糖、體重、LDL-C、甘油三酯，等）。與FDA批准藥物Resmetirom相比，HTD1801在血糖控制和减重等方面均具有更優療效。