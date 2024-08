Monday, 12 August 2024, 18:05 HKT/SGT Share:

來源 HighTide Therapeutics Inc. 2024 CSE - 君聖泰醫藥分享天然產物在代謝性疾病的創新成果

圖片來源:CSE大會官方 香港, 2024年8月12日 - (亞太商訊) – 2024年8月7-10日,由中華醫學會、中華醫學會內分泌學分會主辦,江蘇省醫學會承辦的中華醫學會第二十一次內分泌學學術會議在蘇州召開。這是中國內分泌代謝病基礎與臨床研究領域最重要的年度學術活動,也是中華醫學會內分泌學分會2024年度的一次全國性、綜合性學術盛會。此次會上,有超過400名國內外知名專家、學者在不同細分專題下進行報告。君聖泰醫藥(HighTide Therapeutics, Inc.股票代碼: 2511.HK)創始人兼董事會主席劉利平博士作爲藥物研發領域科學家受邀參加,幷做了《基于天然産物藥物在MAFLD的臨床研究進展》的專題報告。通過參與此次高規格的學術會議,既加深了與國內頂級醫學專家的交流與合作,也爲君聖泰醫藥推動中國源頭創新藥品造福患者、走向世界提供了不可或缺的助力。 圖片來源:君聖泰官方拍攝 - 天然來源小分子助力MASH領域藥物研發,填補未被滿足的臨床需求 全球範圍內,患者同時患有多種代謝性疾病的情况日益增加,其中,代謝相關性脂肪性肝炎(MASH)是一種具有顯著“共病/多病”特徵的嚴重肝臟疾病。2024年初MASH首款藥物Resmetirom的批准是一重要里程碑,但MASH領域仍存在巨大未被滿足的治療需求,急迫需要開發出能更有效改善肝臟組織學、且爲患者帶來綜合獲益的藥物。 縱觀代謝疾病臨床治療中重磅藥物的發現與開發歷程,往往離不開對天然産物的挖掘和探索。“神藥”二甲雙胍的發現,源自對草藥山羊豆及其成分山羊豆碱的長期研究;已産生多個重磅産品的列淨類降糖藥的發現,則是基于對蘋果樹皮中根皮苷的深入挖掘和改造。近年來胰高血糖素樣肽1(GLP-1)受體激動劑及相關藥物發展迅速,而第一個具有成藥性的GLP-1多肽——艾塞那肽發現于希拉毒蜥的唾液。 君聖泰醫藥立足源頭創新,通過對天然産物進行挖掘,開發設計出同類首創的多靶點新分子實體HTD1801,其有望爲MASH等代謝類疾病患者帶來綜合獲益,填補未被滿足的臨床需求。 - 扎根傳統天然産物,致力于開發有國際競爭力的中國源頭創新藥物 小檗碱是傳統中藥黃連、黃柏等的重要活性成分,大量研究發現小檗碱在降血糖、降血脂及改善脂肪肝上的多重機制。熊去氧膽酸是傳統中藥熊膽的關鍵有效成分,既往的研究報道熊去氧膽酸具有保護肝臟細胞、抗炎和抗氧化應激等作用。 君聖泰醫藥基于以上兩種已明確安全性和有效性的活性組分,設計開發出擁有全球知識産權的創新分子實體——熊去氧膽小檗碱(HTD1801),其化合物專利在中、美、歐、日等多國獲得授權。目前,HTD1801已在全球開展十多項臨床研究,有效性和安全性得到國際醫學界的廣泛認可。 HTD1801作爲一種腸-肝-抗炎代謝調節劑,通過激活AMPK通路及多種其他機制發揮作用,能爲患者帶來綜合獲益。既往臨床試驗顯示HTD1801能顯著降低MASH合幷二型糖尿病患者的肝臟脂肪含量、改善與MASH患者肝纖維化以及肝臟組織學有關的一系列指標,幷且能够改善多個心血管代謝風險因素(血糖、體重、LDL-C、甘油三酯,等)。與FDA批准藥物Resmetirom相比,HTD1801在血糖控制和减重等方面均具有更優療效。 圖片來源:君聖泰官方拍攝 關于君聖泰醫藥 君聖泰醫藥(HighTide Therapeutics, Inc.)是一家全球一體化的新型生物技術公司,專注于慢性肝病和代謝性疾病等領域的重大未滿足臨床需求。公司立足源頭創新,以患者的綜合臨床獲益和整體健康改善爲目標,開發First-in-Class、多功能、多適應症的原創新藥。基于自主知識産權,公司已構建豐富産品管綫,在全球推進多項中、後期臨床試驗,開發代謝异常性脂肪性肝炎(MASH)、2型糖尿病(T2DM)、嚴重高甘油三酯血症(SHTG)、原發性硬化性膽管炎(PSC)和原發性膽汁性膽管炎(PBC)等適應症。作爲同類首創的多靶點新分子實體,熊去氧膽小檗碱(HTD1801)被美國FDA授予2項“快速通道資格認定”、1項“孤兒藥資格認定”,幷獲得國家“十三五•重大新藥創制”科技重大專項支持。 欲知更多資訊,敬請:

