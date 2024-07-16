卓悅集團旗下卓悅奧特萊斯Beauty Outlet開幕

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| 進一步實現「香港猫」綫上綫下新零售消費模式
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香港, 2024年7月15日 - (亞太商訊) – 卓悅控股有限公司（「卓悅」或「集團」，股票編號：0653.HK）欣然宣布，集團旗下卓悅奧特萊斯Beauty Outlet（「卓悅奧特萊斯」）於2024年7月13日在荃灣卓悅大廈正式開幕，進一步實現卓悅香港貓HKMALL（「香港貓」）綫上綫下新零售消費模式。
卓悅奧特萊斯匯集全球各種精選産品，更邀請皇玥、微影、百利達酒莊等知名商家進駐（詳情請參考下方資料）。本次開幕由卓悅控股有限公司、香港貓有限公司、Beauty Outlet 卓悅奧特萊斯、卓悅全球免稅集團主辦，支持單位有香港華商旅遊協會、香港入境團旅行社協會、澳洲百利達酒莊、MEDIA X 閃令令數字媒體、醉名廚、皇玥，並獲得卓悅各界合作夥伴、朋友與明星用家等蒞臨支持。
開幕當日邀請荃灣區議員陳曉津議員、香港化粧品同業協會會長謝景霞女士、香港入境旅行團協會、香港華商旅遊協會主席謝淦廷先生、香港廣告業聯會主席、中國文化學院院長姜增和先生為開幕儀式致辭、以及主持剪綵儀式。活動當日氣氛場熱烈、商家互相分享交流。同時，憑藉卓悅奧特萊斯與香港貓的線上線下、跨境保稅營運模式，吸引消費者踴躍參與。
卓悅主席陳健文先生表示：「卓悅奧特萊斯是一個新的「線上＋線下」體驗的新嘗試，為商家提供場地一同「共建＋共享」，與旅遊商會合作讓商家從另一視角去檢視產品銷售反應、會員系統服務等，以及讓商家通過香港貓平台所提供跨境保稅倉服務，成功觸達國內市場，以更好的以線上與線下營運相互融合營運模式，提升消費者的購物體驗。」
荃灣區議員、新社聯荃灣地委會副主席、香港福建社團聯會副主席陳曉津議員表示：「卓悅免費爲商家提供平台非常難得且有抱負，有助于促進官、商、民合作的成功。希望能有更多像卓悅一樣的商家，帶動市民的幸福感，帶動香港經濟發展及提振經濟。祝賀卓悅未來蒸蒸日上，大展宏圖。」
香港化粧品同業協會會長謝景霞女士表示：「卓悅爲業界的付出令人感動，比如今日現場卓悅所爲所有商家免租，並能讓商家的產品以優惠的價格在卓悅奧特萊斯這樣的平台銷售。卓悅不僅爲業界商家的貨物提供銷售貨窗，還令消費者獲得更便宜的産品，亦在服務市民之余幫助商家解决跨境發展要面對的如稅基、關卡及運輸等問題，協助商家將商品銷往內地，獲得更好的發展。恭喜卓悅奧特萊斯開幕，也感謝卓悅滿足商家整裝待發的期待。」
香港入境旅行團協會、香港華商旅遊協會主席謝淦廷先生表示：「很高興見證卓悅爲香港「旅游+經濟」這一未來趨勢的貢獻。卓悅是香港旅游業的先驅，是香港繼續發揮和保持「旅游天堂」的第一步，相信其能爲香港旅游業帶來新的動力和新的方向，祝卓悅未來更加成功。」
香港廣告業聯會主席、中國文化學院院長姜增和先生表示：「隨著食品安全越來越受重視， 相信「香港有好貨」會愈發深入各地特別是內地消費者的內心，爲香港零售業帶來最好的時機。卓悅作爲領頭羊值得期待，祝賀卓悅奧特萊斯開張大吉。」
關於卓悅控股有限公司
卓悅控股有限公司建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念，自2020年開始積極推動以「科技+消費」爲基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall－全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏及大健康產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有4間美妝品牌及零售店，同時在香港猫、天猫、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作綫上零售，提供超過30萬款銷售產品，共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式，對市場新動向保持敏銳的觸覺，致力爲商戶、爲顧客提供更加優質和更多元化的服務。
主辦單位及支持單位
合作商家（排名不分先後）
話題 Press release summary
部門 金融
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