香港投資者關係協會 公佈2024年第十屆香港投資者關係大獎得獎名單



香港, 2024年7月5日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會（「協會」）今天宣佈2024年第十屆投資者關係大獎得獎者（「投資者關係大獎」或「大獎」）。 投資者關係大獎連續第十年表彰香港上市公司和投資者關係專業人士在投資者關係方面的卓越表現及奉行最佳守則。在今年複雜的全球金融和投資環境下，有效的公司與投資者之間的溝通變得尤為關鍵，今年的投資者關係大獎會議暨頒獎典禮邀請投資者關係專家和專業人士就投資者關係的策略、最新發展趨勢、有效流程及最佳實踐進行多角度的討論。香港投資者關係協會很榮幸能邀請到會計及財務匯報局主席黃天祐博士，銀紫荊星章​，太平紳士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓及主講嘉賓。 2024年第十屆香港投資者關係大獎獲得上市公司及投資界的廣泛支持，今年共有120家公司參與。一如既往，得獎者先由公衆提名，再由買方及賣方投資者組成的合資格投票人士以網上投票選出。今年，超過480多名投資者分別來自逾277個金融機構進行了投票。持續的支持再次展現投資者群體對投資者關係大獎的認可。投資者關係成為行內日益重視的範疇，香港投資者關係協會致力提升香港優秀投資者關係卓越水平，透過優化獎項機制，以確保獎勵質量。 在所有獎項組別之中，「整體最佳投資者關係公司」為最高榮譽的大獎，由評審團從所有獎項類別的優勝者中選出，以表揚在投資者關係中展示出全面卓越表現的公司。今年，「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司分別為華潤啤酒（控股）有限公司、特步國際控股有限公司及中國廣核新能源控股有限公司。 香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示：「今年舉辦的第十屆投資者關係大獎對我們來說是一個重要的里程碑。這不僅是對我們過去十年努力的肯定，也是我們邁向新發展階段的重要標誌。我們對來自各行各業的專業人士的大力支持和參與感到榮幸和感激。儘管在當前全球資本市場面臨高度不確定性、包括高通脹、高利率和動盪的地緣政治環境下，我們感到非常榮幸地得到了各監管及政府機構的支持，當中包括會計專業獨立監管機構、港交所、證券及期貨事務監察委員會、香港金融發展局，以及投資者關係專家和投資界朋友們的支持。在這次盛會中大家齊聚一堂，分享了對投資者關係策略、最新趨勢、有效流程和最佳實踐的不同觀點，期望能夠激勵和推動更多公司在投資者關係領域取得卓越成就。」 「在當前複雜多變的全球金融市場中，上市公司需要更加積極地與投資者保持互動，增強透明度，提供及時準確的資訊，並加強與不同利益相關方的關係。這對於公司的長期發展至關重要。投資者關係大獎的舉辦不僅是對過去一年投資者關係工作的肯定，也是對行業中優秀實踐的表彰，為香港資本市場的繁榮和發展做出貢獻。」 縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為2024年香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。 投資界友好及業界人士親臨第十屆投資者關係大獎頒獎禮 第十屆投資者關係大獎獲獎公司包括以下公司（按股票號碼排序）： 股份代號 公司 1 長江和記實業有限公司 2 中電控股有限公司 12 恒基兆業地產有限公司 13 和黃醫藥（中國）有限公司 17 新世界發展有限公司 101 恒隆地產有限公司 135 昆侖能源有限公司 178 莎莎國際控股有限公司 272 瑞安房地產有限公司 291 華潤啤酒（控股）有限公司 331 豐盛生活服務有限公司 388 香港交易及結算所有限公司 511 電視廣播有限公司 551 裕元工業(集團)有限公司 659 新創建集團有限公司 700 騰訊控股有限公司 778 置富產業信託 823 領展房地產投資信託基金 857 中國石油天然氣股份有限公司 887 英皇鐘錶珠寶有限公司 933 非凡領越有限公司 1044 恒安國際集團有限公司 1070 TCL電子控股有限公司 1299 友邦保險控股有限公司 1361 361度國際有限公司 1368 特步國際控股有限公司 1397 碧瑤綠色集團有限公司 1810 小米集團 1811 中國廣核新能源控股有限公司 1830 完美醫療健康管理有限公司 1836 九興控股有限公司 1929 周大福珠寶集團有限公司 2020 安踏體育用品有限公司 2191 順豐房地產投資信託基金 2199 維珍妮國際(控股)有限公司 2313 申洲國際集團控股有限公司 2319 中國蒙牛乳業有限公司 2325 雲康集團有限公司 3998 波司登國際控股有限公司 6110 滔搏國際控股有限公司 有關獲獎者的完整名單，可查閱：https://www.hkira.com/awards/ehall2024.php 評判團 鄭子云教授（評審團主席）

香港恒生大學 － 何善衡博士銀行學及金融學系商學研究所主任、ESG研究中心主任

香港恒生大學 － 何善衡博士銀行學及金融學系商學研究所主任、ESG研究中心主任 拿督斯里謝清海 MAoF

惠理集團有限公司 － 聯席主席兼聯席首席投資總監

惠理集團有限公司 － 聯席主席兼聯席首席投資總監 董陳綺媚女士

鉅京控股有限公司 － 執行董事兼行政總裁

鉅京控股有限公司 － 執行董事兼行政總裁 丘培煥女士 CFA, CPA

香港特許金融分析師學會 －前會長兼執行董事

香港特許金融分析師學會 －前會長兼執行董事 羅卓堅先生

香港會計師公會－理事會成員

香港會計師公會－理事會成員 陸東先生

中信資源控股有限公司 - 獨立非執行董事

中信資源控股有限公司 - 獨立非執行董事 繆子美女士 CFA, FRM

富達基金（香港）有限公司 － 亞洲股票投資總監

富達基金（香港）有限公司 － 亞洲股票投資總監 魏偉峰先生

香港上市公司商會常務委員會成員及其會員服務小組委員會主席 Caption 關於香港投資者關係協會 香港投資者關係協會 （HKIRA） 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會，負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。 協會致力於促進投資者關係守則的進步，以及提升會員的專業能力和地位。至今，協會擁有逾1,300名會員，他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中，約六成八企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇，當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com。 有關香港投資者關係大獎 每年一度的香港投資者關係大獎旨在鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。創辦於2015年，此獎項每年表彰在投資者關係方面具有高水準的個人和公司，以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。 頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式，匯聚投資者關係專才及行內專業人士，表揚該年度投資者關係行業的成就。更多關於獎項及網上提名的資料，請瀏覽www.hkira.com/awards。 傳媒查詢

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