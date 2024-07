Monday, 1 July 2024, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 HighTide Therapeutics Inc. 河套科創區攜手13家創新企業 君聖泰醫藥協助創新藥國際化發展

深圳, 2024年7月1日 - (亞太商訊) - 在深化創新驅動、促進深港協同發展的大背景下,河套科技創新合作區近日成功舉行了一場聚焦全球視野的簽約儀式,引入了包括君聖泰醫藥在內的13家行業領導者。君聖泰醫藥創辦人兼執行長劉利平博士出席儀式並發表致辭,為河套科創的國際合作與創新發展增添了新動力。 由右側數第五位為劉利平博士 此次簽約的 13 個項目涵蓋了生命科學與人工智慧等領域,涉及國家級平台,央國企研發中心、香港知名高校機構和深港「獨角獸」企業。呈現出多元主體的創新生態與協同創新的結構佈局,形成了「基礎研究+技術攻關+成果產業化+科技金融+人才支撐」的全過程創新生態鏈。 劉利平博士在簽約儀式上表示:「君聖泰醫藥將以河套科創中心為出發點,充分利用'一區兩園'及橫跨深港的獨特優勢,加速企業國際化進程,積極探索全球市場。 」這一發言體現了君聖泰醫藥對河套合作區的高度認可,同時也為區域發展描繪了美好前景。 劉利平博士致辭 君聖泰醫藥與河套科創中心的合作,不僅是企業的策略選擇,也是深港科技合作深化與生醫產業國際化升級的重要指標。雙方將在科技創新、區域經濟發展和國際化等方面展開合作,共同推動生物製藥科技領域的發展。透過這項合作,君聖泰得以依托河套區的跨國資源與政策便利,加速科技成果的國際化轉化,同時,也為河套區帶來前沿生物科技的創新活力,推動區域產業升級,促進深港兩地乃至國際間的生命科學領域交流與合作。 關於君聖泰醫藥

君聖泰醫藥(HighTide Therapeutics, Inc.)是一家全球一體化的新型生物技術公司,專注於慢性肝病和代謝性疾病等領域的重大未滿足臨床需求。公司立足源頭創新,以患者的綜合臨床獲益和整體健康改善為目標,開發First-in-Class、多功能、多適應症的原創新藥。基於自主知識產權,公司已構建豐富產品管線,在全球推進多項中、後期臨床試驗,開發代謝異常性脂肪性肝炎(MASH)、2型糖尿病(T2DM)、嚴重高甘油三酯血症(SHTG)、原發性硬化性膽管炎(PSC)和原發性膽汁性膽管炎(PBC)等適應症。作為同類首創的多靶點新分子實體,熊去氧膽小檗鹼(HTD1801)被美國FDA授予2項「快速通道資格認定」、1項「孤兒藥資格認定」,並獲得國家「十三五•重大新藥創制」科技重大專項支持。 前瞻性申明

本文所作出的前瞻性陳述僅與本文作出該陳述當日的事件或資料有關。除法律規定外,於作出前瞻性陳述當日之後,無論是否出現新資料、未來事件或其他情況,我們並無責任更新或公開修改任何前瞻性陳述及預料之外的事件。請細閱本文,並理解我們的實際未來業績或表現可能與預期有重大差異。本文內所有陳述乃本文刊發日期作出,可能因未來發展而出現變動。 欲知更多資訊,敬請:

訪問 www.hightidetx.com

垂詢 pr@hightidetx.com



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network