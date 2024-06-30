呂志和博士獲頒「2023-2024影響世界華人終身成就獎」



香港, 2024年6月29日 - (亞太商訊) - 嘉華集團主席大紫荊勳賢呂志和博士，於首次在本港舉行的「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」中，榮獲「終身成就獎」。此殊榮彰顯了呂博士在教育事業及慈善公益方面的傑出貢獻，同時也彰顯了他作為企業家的卓越成就和全球華人楷模的地位。此盛典已舉辦十五屆，由鳳凰衛視集團聯合海內外多家華語媒體機構舉辦，吸引了社會各界賓客及眾多媒體代表出席，並向全球華人進行廣播。 香港特別行政區行政長官李家超出席「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」並祝賀各位獲獎者，圖（右三）是獲頒「終身成就獎」的嘉華集團主席大紫荊勳賢呂志和博士。 呂博士在現場觀眾和海內外華語媒體的見證下，向大家分享其經歷與獲獎感受，並藉此鼓勵全球華人為社會進步、祖國繁榮和世界文明作出貢獻。 香港特別行政區行政長官李家超出席「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」並祝賀各位獲獎者，圖（右三）是獲頒「終身成就獎」的嘉華集團主席大紫荊勳賢呂志和博士。 呂志和博士於盛典上發表感人至深的感言：「身為華夏子孫，我深深熱愛這片土地，對國家的繁榮和同胞的福祉懷有深厚情感和責任感。嘉華集團一直恪守對社會有益、對員工負責、對客戶真誠的原則，深知任何成就離不開團隊的協作與社會的支持。我堅信『興學強國，教育惠民』，希望透過支持國家的教育事業，培養更多優秀人才，並期望年輕一代，保持積極進取之心，為人類福祉貢獻力量。」 呂志和博士被譽為香港石礦大王、酒店大亨，現任嘉華集團主席，也是集團旗下在香港兩家上市公司，嘉華國際集團有限公司（00173）和銀河娛樂集團有限公司（00027）的董事會主席。從小經歷了戰亂和家庭的貧困讓呂博士意識到「自力更生」的重要性，同時領悟到「窮則變，變則通」的道理，通過不斷的嘗試與努力，由經營小食品生意賺取了人生中的第一筆財富，並培養出對商業的興趣。他於1955年創立了首家嘉華公司，利用重型機械為戰後的香港修橋築路、移山填海，為香港早期的工業發展奠基。其後憑著敏銳的商業觸覺，在瞬息萬變的市場環境中把握不同的商機，開拓多元化業務，帶領嘉華集團成為附屬公司超過 200多間，投資的業務遍佈中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市的綜合集團，業務涵蓋建築材料、房地產、酒店及娛樂休閒業務。呂志和博士始終堅守「品精質優」的原則，不斷追求創新，力求在每一個項目中都能體現出嘉華的品質和特色，成功建立了優質品牌，贏得了廣大客戶的信賴和支持。 取諸社會，用諸社會，呂博士在商業領域取得卓越的成就，同時熱心參與教育和慈善事業。年少時因戰亂而輟學反而讓呂博士深感教育對人文的重要性，他深信「教育是人生道路上的一盞明燈」，多年來為推動國家教育事業的發展傾注心血。改革開放之初，呂博士慷慨資助家郷江門五邑大學的建校工作，為該校的創立和發展奠定了穩固的基礎。為促進國家基礎教育的普及與提升，呂博士早年在七個省份資助了122間中小學的興建及修繕。 近年來，隨著中國基礎教育發展成熟，他專注於資助高等教育的發展，尤其是科學、創新科研方面，陸續捐助了諸多香港、澳門及內地高校，包括北京大學生命科學科研大樓、北京中歐國際工商學院、上海復旦大學、上海交通大學嘉華大數據中心及呂志和科學園、澳門大學橫琴新校園、香港大學呂志和法律圖書館、香港中文大學醫學院及呂志和臨床醫學大樓、香港理工大學酒店及旅遊管理學院、美國斯坦福大學醫學院等，同時於多家海外知名學府設立中國留學生獎學金，支持優秀學生到海外求學及交流，更成立了13億港元的銀河娛樂集團基金會，致力協助年輕人建立正確的德育和價值觀、培養國家和民族感。 此外，呂博士於2015年創辦了「呂志和獎——世界文明獎」，以「寧靜致遠、和諧共享」為信念，致力於表彰在促進世界資源可持續發展、提升人類福祉、宣導積極正面的人生觀、提升正能量以振奮人心等方面作出傑出貢獻的個體或團體，並傳達友愛、和諧、共融的精神，期望世人可追求內心的和諧，不分種族，不分你我，互諒互讓，共享世界豐富的資源。此獎的設立，不僅體現了呂博士對人類文明進步的深切關懷，也展現了他作為一位華人企業家的國際視野和社會責任感。 為表彰呂博士在公益慈善領域的偉大貢獻，中國科學院紫金山天文台早於1995年將其發現的5538號小行星命名為「呂志和星」，讓這位傑出的華人企業家的名字與星辰共輝，成為後世的典範。2012年，呂博士獲香港特別行政區政府頒授最高榮譽大紫荊勳章（GBM），以表揚他長期參與社會及慈善服務，對教育、醫療、文化藝術、救災等範疇作出重大貢獻。呂博士的商業成功和慈善事業將永遠激勵著後來者為社會進步、祖國繁榮和世界文明作出更大的貢獻。 在盛典上，呂博士藉著「呂志和星」的光芒比喻善行，呼籲全球華人同胞繼續攜手並進，在更多地方與範疇為國家和後世努力。他說：「非常榮幸天上有一顆小行星命名為『呂志和星』，星光雖然微小，匯聚時卻能照耀夜空，燃起希望之火。我盼望善行能如薪火相傳，讓仁愛的種子在世界各地散播和成長。透過此次盛典，我誠摯呼籲全球華人同胞，攜手並進，讓愛心之光照亮四方，為祖國的繁榮強大貢獻更多智慧與力量。」 關於呂志和博士的詳細履歷，請瀏覽： https://www.kwah.com/files/Website%20gist%20photo/2024/Chairman's%20CV%20_TC_202403.pdf 關於影響世界華人盛典 「世界因你而美麗——影響世界華人盛典」為鳳凰衛視集團年度盛事，自2007年啟幕至今連續舉辦15屆，持續聚焦影響世界的華人群體，向在科學研究、公共事務、體育競技、文化藝術等不同領域的傑出華人致敬，凝聚華人榮耀，已成為提升國際傳播能力、凝聚華人力量的重要品牌活動，受到社會各界及海內外華人的廣泛好評。10餘年間，包括錢學森、屠呦呦、金庸、楊振寧、袁隆平、李安、張藝謀和姚明等約150位各領域傑出華人精英先後登上華人盛典舞台，接受全球華人的喝彩。 關於嘉華集團 嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立，至今已成為業務多元化之跨國綜合企業，主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）及銀河娛樂集團有限公司（股份代號：00027，為恆生指數成份股）、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司，附屬公司逾200間。 公司網址：http://www.kwah.com 傳媒垂詢：

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