來源 K. Wah Group 呂志和博士獲頒「2023-2024影響世界華人終身成就獎」 商業慈善碩果纍纍成全球華人楷模 點亮教育文明傳承之路

香港, 2024年6月29日 - (亞太商訊) - 嘉華集團主席大紫荊勳賢呂志和博士,於首次在本港舉行的「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」中,榮獲「終身成就獎」。此殊榮彰顯了呂博士在教育事業及慈善公益方面的傑出貢獻,同時也彰顯了他作為企業家的卓越成就和全球華人楷模的地位。此盛典已舉辦十五屆,由鳳凰衛視集團聯合海內外多家華語媒體機構舉辦,吸引了社會各界賓客及眾多媒體代表出席,並向全球華人進行廣播。 香港特別行政區行政長官李家超出席「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」並祝賀各位獲獎者,圖(右三)是獲頒「終身成就獎」的嘉華集團主席大紫荊勳賢呂志和博士。 呂博士在現場觀眾和海內外華語媒體的見證下,向大家分享其經歷與獲獎感受,並藉此鼓勵全球華人為社會進步、祖國繁榮和世界文明作出貢獻。 香港特別行政區行政長官李家超出席「世界因你而美麗——2023-2024影響世界華人盛典」並祝賀各位獲獎者,圖(右三)是獲頒「終身成就獎」的嘉華集團主席大紫荊勳賢呂志和博士。 呂志和博士於盛典上發表感人至深的感言:「身為華夏子孫,我深深熱愛這片土地,對國家的繁榮和同胞的福祉懷有深厚情感和責任感。嘉華集團一直恪守對社會有益、對員工負責、對客戶真誠的原則,深知任何成就離不開團隊的協作與社會的支持。我堅信『興學強國,教育惠民』,希望透過支持國家的教育事業,培養更多優秀人才,並期望年輕一代,保持積極進取之心,為人類福祉貢獻力量。」 呂志和博士被譽為香港石礦大王、酒店大亨,現任嘉華集團主席,也是集團旗下在香港兩家上市公司,嘉華國際集團有限公司(00173)和銀河娛樂集團有限公司(00027)的董事會主席。從小經歷了戰亂和家庭的貧困讓呂博士意識到「自力更生」的重要性,同時領悟到「窮則變,變則通」的道理,通過不斷的嘗試與努力,由經營小食品生意賺取了人生中的第一筆財富,並培養出對商業的興趣。他於1955年創立了首家嘉華公司,利用重型機械為戰後的香港修橋築路、移山填海,為香港早期的工業發展奠基。其後憑著敏銳的商業觸覺,在瞬息萬變的市場環境中把握不同的商機,開拓多元化業務,帶領嘉華集團成為附屬公司超過 200多間,投資的業務遍佈中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市的綜合集團,業務涵蓋建築材料、房地產、酒店及娛樂休閒業務。呂志和博士始終堅守「品精質優」的原則,不斷追求創新,力求在每一個項目中都能體現出嘉華的品質和特色,成功建立了優質品牌,贏得了廣大客戶的信賴和支持。 取諸社會,用諸社會,呂博士在商業領域取得卓越的成就,同時熱心參與教育和慈善事業。年少時因戰亂而輟學反而讓呂博士深感教育對人文的重要性,他深信「教育是人生道路上的一盞明燈」,多年來為推動國家教育事業的發展傾注心血。改革開放之初,呂博士慷慨資助家郷江門五邑大學的建校工作,為該校的創立和發展奠定了穩固的基礎。為促進國家基礎教育的普及與提升,呂博士早年在七個省份資助了122間中小學的興建及修繕。 近年來,隨著中國基礎教育發展成熟,他專注於資助高等教育的發展,尤其是科學、創新科研方面,陸續捐助了諸多香港、澳門及內地高校,包括北京大學生命科學科研大樓、北京中歐國際工商學院、上海復旦大學、上海交通大學嘉華大數據中心及呂志和科學園、澳門大學橫琴新校園、香港大學呂志和法律圖書館、香港中文大學醫學院及呂志和臨床醫學大樓、香港理工大學酒店及旅遊管理學院、美國斯坦福大學醫學院等,同時於多家海外知名學府設立中國留學生獎學金,支持優秀學生到海外求學及交流,更成立了13億港元的銀河娛樂集團基金會,致力協助年輕人建立正確的德育和價值觀、培養國家和民族感。 此外,呂博士於2015年創辦了「呂志和獎——世界文明獎」,以「寧靜致遠、和諧共享」為信念,致力於表彰在促進世界資源可持續發展、提升人類福祉、宣導積極正面的人生觀、提升正能量以振奮人心等方面作出傑出貢獻的個體或團體,並傳達友愛、和諧、共融的精神,期望世人可追求內心的和諧,不分種族,不分你我,互諒互讓,共享世界豐富的資源。此獎的設立,不僅體現了呂博士對人類文明進步的深切關懷,也展現了他作為一位華人企業家的國際視野和社會責任感。 為表彰呂博士在公益慈善領域的偉大貢獻,中國科學院紫金山天文台早於1995年將其發現的5538號小行星命名為「呂志和星」,讓這位傑出的華人企業家的名字與星辰共輝,成為後世的典範。2012年,呂博士獲香港特別行政區政府頒授最高榮譽大紫荊勳章(GBM),以表揚他長期參與社會及慈善服務,對教育、醫療、文化藝術、救災等範疇作出重大貢獻。呂博士的商業成功和慈善事業將永遠激勵著後來者為社會進步、祖國繁榮和世界文明作出更大的貢獻。 在盛典上,呂博士藉著「呂志和星」的光芒比喻善行,呼籲全球華人同胞繼續攜手並進,在更多地方與範疇為國家和後世努力。他說:「非常榮幸天上有一顆小行星命名為『呂志和星』,星光雖然微小,匯聚時卻能照耀夜空,燃起希望之火。我盼望善行能如薪火相傳,讓仁愛的種子在世界各地散播和成長。透過此次盛典,我誠摯呼籲全球華人同胞,攜手並進,讓愛心之光照亮四方,為祖國的繁榮強大貢獻更多智慧與力量。」 關於呂志和博士的詳細履歷,請瀏覽: https://www.kwah.com/files/Website%20gist%20photo/2024/Chairman's%20CV%20_TC_202403.pdf 關於影響世界華人盛典 「世界因你而美麗——影響世界華人盛典」為鳳凰衛視集團年度盛事,自2007年啟幕至今連續舉辦15屆,持續聚焦影響世界的華人群體,向在科學研究、公共事務、體育競技、文化藝術等不同領域的傑出華人致敬,凝聚華人榮耀,已成為提升國際傳播能力、凝聚華人力量的重要品牌活動,受到社會各界及海內外華人的廣泛好評。10餘年間,包括錢學森、屠呦呦、金庸、楊振寧、袁隆平、李安、張藝謀和姚明等約150位各領域傑出華人精英先後登上華人盛典舞台,接受全球華人的喝彩。 關於嘉華集團 嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立,至今已成為業務多元化之跨國綜合企業,主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料,投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司(股份代號:00173)及銀河娛樂集團有限公司(股份代號:00027,為恆生指數成份股)、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司,附屬公司逾200間。 公司網址:http://www.kwah.com 傳媒垂詢:

