佳明集團控股有限公司公佈截至2024年3月31日止之全年業績



摘要

- 收益錄得5.327億港元，較上一個財政年度收益減少89.4%

- 全年溢利2.985億港元，下跌76.6%

- 全力發展粉嶺兩個新資料中心

- 繼續銷售 「明翹滙」 和「明寓」的剩餘單位 香港, 2024年6月26日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至二零二四年三月三十一日止年度（「2023/24年度」）全年業績。 集團於2023/24年度的綜合收益為5.327億港元(2022/23年度：50.046億港元)，較2022/23年度下跌89.4%。綜合毛利亦減少91.5%至1.686億港元(2022/23年度：19.878億港元)。主要由於回顧年內從物業發展項目售出的物業數量大幅減少。集團於2023/24年度的淨溢利減少76.6%至2.985億港元(2022/23年度：12.755億港元)。 撇除投資物業的公平值變動，集團於2023/24年度錄得基礎虧損8,570萬港元，對比2022/23年度則錄得基礎溢利12.993億港元。 截至二零二三年三月三十一日止年度的末期股息每股5.0港仙以及特別股息每股15.0港仙於二零二三年九月十八日派發予股東。截至二零二三年九月三十日止六個月的中期股息每股4.0港仙已於二零二三年十二月二十日派發予股東。鑒於市場形勢依然充滿挑戰，董事會建議不派發截至二零二四年三月三十一日止年度的末期股息。 集團在房地產發展項目的啟動和執行方面均展示了高水準的專業能力。目前，集團在售的物業發展項目包括青衣西山道18號的「明翹滙」及太子道西279號的「明寓」。 「明翹滙」住宅項目位於新界青衣細山路18號，提供776個住宅單位，總樓面面積約400,000平方呎。該項目深受市場歡迎，累計已售出超過98%的單位。 位於九龍土瓜灣炮仗街 45 號的商住綜合發展項目「明雋」，提供 76 個住宅單位，地下及一樓為商鋪，總樓面面積約 31,000 平方呎。 該項目亦廣受歡迎，所有住宅單位均已售出。於2023/24 財政年度，約 31% 的單位已交付買家。 集團繼續推進兩個地產發展項目，其分別位於粉嶺聯發街1號及北角堡壘街66號及建華街57號的地盤。 位於新界粉嶺聯發街1號之地盤正發展為一幢17層高，總樓面面積約36,000平方呎的住宅及商業大樓。集團已同意接納將土地轉換為住宅及商業用地的臨時基本條款，現正與香港政府磋商補地價金額。項目之上蓋工程正在進行中，預期於二零二五年中或前後完成。 北角項目位於香港北角堡壘街66號和建華街57號兩個地盤，合計總樓面面積約30,000平方呎。位於建華街57號之地盤將發展一幢27層高的住宅大廈，而堡壘街66號之地盤將發展一個單層商舖。項目之地基工程現正進行中，預計於二零二七年下半年或前後完成。 平衡的投資組合發展亦包括地域的擴展。集團在中國內地的發展項目位於廣西省南寧市武鳴區廣西-東盟經濟技術開發區，總樓面面積約 1,435,000 平方呎。擬發展為以休閒和健康生活为主题的高檔住宅項目，包括高層住宅單位、別墅、零售商店及康養中心，目標客戶將為銀齡和退休人士以及其家屬。高層公寓的上蓋工程及地盤其餘部分的地庫工程現正進行中。項目預計將於二零二六年下半年或前後完成。 數據中心是平衡的投資組合發展的一个重要執行策略。集團現時擁有iTech Tower 1及iTech Tower 2兩座數據中心，其租賃業務的收益保持良好增長，按年上升14.4%至2.688億港元。增長主要由客戶在數據中心空間使用率遞增及用電量增加帶動。 位於新界粉嶺安居街3號及安全街8號之項目現分別命名為 iTech Tower 3.1及 iTech Tower 3.2，合計總樓面面積約 186,000 平方呎。轉換兩幅地塊用途的換地程序已完成，而所涉及地價已悉數結清。 iTech Tower 3.1及3.2的基礎設施及電力供應設計兼容雲端運算和人工智能負載。iTech Tower 3.1之上蓋工程已完成，而電力及機械設備和內部裝修工程現正進行中。年內此數據中心已與單一客戶簽訂長期協議，計劃於二零二五年中開始分階段交付。iTech Tower 3.2 之地基工程現正進行，預計將於二零二六年或前後完成。 佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結：「我們成功地實現了業務演進和轉型，成為一家房地產開發公司，這使我們更有信心在充滿挑戰的經濟環境中，應對宏觀趨勢和市場動態。我們擁有均衡的營運和地產組合、以需求為導向的地產發展及租賃項目、專注的管理層和持續演進的思維方式，這一切都使我們能夠更好地應對當前的市場波動，同時堅持不懈地推動未來集團的增長和創造價值。」 「我們的經營環境在二零二四年仍充滿挑戰。經濟前景不明朗及息率持續高企拖累本地經濟和房地產市場的復甦。 於二零二四年二月二十八日，香港政府宣布撤銷所有住宅物業交易的需求管理措施，暫停按揭壓力測試及放寬按揭貸款比率。此等措施改善了市場情緒並使住宅物業交易量增加。我們亦捉緊機會成功將「明寓」所有單位和「明翹滙」剩餘大部分單位售出。出售物業所得款項將補充本集團營運資金及用作償還現有銀行貸款。我們將繼續出售「明翹滙」 和「明寓」剩餘的單位。iTech Tower 3.1及 iTech Tower 3.2 的發展正按計劃進行。我們致力滿足客戶的嚴格要求並如期交付iTech Tower 3.1。與此同時，我們仍全力為 iTech Tower 3.2 爭取客戶。我們持續改善和升級iTech Tower 1 及iTech Tower 2現有設備，為客戶提供可靠的服務並滿足客戶的需求。鑑於建築工人和物料成本仍然居高不下，我們的建築團隊將專注承接數據中心租賃和物業發展分部的內部建築項目。」 有關佳明集團控股有限公司（股份代號：1271.HK） 佳明集團控股主要從事物業發展及物業租賃、樓宇建築業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現擁有兩座高端數據中心(即iTechTower1和iTechTower2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，現正發展成兩座新高端數據中心。此外，集團正銷售的發展項目包括青衣細山路18號「明翹滙」、九龍土瓜灣炮仗街45號「明雋」及太子道西279號「明寓」。發展中的地產項目包括粉嶺聯發街1號以及北角堡壘街66號和建華街57號之地盤。在中國內地，集團擁有一幅位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區之土地，擬發展為以休閒和健康生活為主題的高檔住宅項目。 傳媒聯繫：

楊瑩瑩|溢星傳播|電郵： news@joviancomm.com



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