來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅集團旗下「卓悅科技服務」就新能源技術 與聶雅盛先生簽署合作備忘錄

擬收購相關專利技術並謀求相關應用合作發展

香港, 2024年6月24日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」,股票編號:653.HK)欣然宣佈,集團附屬公司卓悅科技服務有限公司(「卓悅科技服務」)與聶雅盛先生於2024年6月18日,就有關共同就新能源技術的潛在策略性合作計劃(「可能合作」)訂立不具法律約束力的合作備忘錄(「合作備忘錄」)。 簽約儀式 根據合作備忘錄,雙方一致同意推動各方全面合作,實現優勢互補及互惠共贏,共同開發龐大商機。雙方將共同就新能源技術合作發展,就聚光反射太陽能蒸汽驅動中央空調壓縮機的應用和市場推廣事宜上共同創造更大價值。 聶雅盛先生已申請及擁有本可能合作的核心技術及專利,為一種聚光反射太陽能蒸汽驅動中央空調壓縮機,可以該專利技術為核心,進行產品研發和生產。卓悅有意向收購其核心技術專利權益,收購作價將根據進一步評核後釐定。 該專利技術可利用光能把換熱裝置內的水加熱成高溫蒸汽作為中央空調壓縮機組的驅動動力,大大降低運行能耗,安全可靠,節能環保,而且結構簡單,避免了在用電高峰時期由於限電而造成空調機組不能有效運行,另外聚光反射太陽能蒸汽系統的聚光反射太陽能接收裝置在經度方向與緯度方向上的角度的自動調整,大大提高了太陽能的利用效率,使用操作靈活、方便。 同時,益盛管理有限公司(「益盛」)於本可能合作中擔當項目經理及轉介角色,提供顧問及融資方案,讓各方透過益盛的各平台進行集資,同時亦銳意在各業務線擴大客戶基礎及加強服務及產品分銷能力。 各方將共同合作將核心技術推廣到應用層面,開拓中國內地及香港市場,及進一步推廣各方自身品牌,創造更大社會價值。 本可能合作旨在透過充分發揮合作各方各自的綜合資源優勢、創新合作新模式,實現短期成效與中長期戰略性目標的均衡發展。各方希望透過展開全方位合作,開展業務優化,強化協同機制進行產業創新和科技創新,並帶來重大機遇。 董事會相信,合作備忘錄會進一步促進本公司往後的持續發展及穩健成長,提供盈利能力,及為股東帶來更可觀的回報。 卓悅主席陳健文先生表示:「卓悅自2020年開始積極推動「科技+消費」,領航創新科技新經濟,致力在各領域拓展新商機,而新能源的普及、使用及發展為大勢所趨。卓悅有意通過本可能合作,透過聶雅盛先生的核心專利技術,共同拓展更大市場。相信經日後各方共同進行的產品研發、專案推廣,可解決目前太陽能利用存在的效率低、投資大的缺點,為新能源的推廣利用提出了新的解決思路,一同貢獻良好的經濟效益和社會效益。」 關於卓悅控股有限公司 卓悅控股有限公司建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall-全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏及大健康產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有6間美妝品牌及零售店,同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作線上零售,提供超過30萬款銷售產品,共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式,對市場新動向保持敏銳的觸覺,致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服。 關於專利發明人聶雅盛先生(「聶先生」) 聶先生擁有多項公開及未公開的發明和實用新型專利,對聚焦型太陽能空調系統有系統思路,並對製造工藝有成熟經驗和案例。聶先生擁有近60年的行業經驗,曾在機械部與美國ESSCO公司合作研發塔式聚焦型太陽能發電站項目任主任設計師,並完成作為中國國家重點科技成果的該產品的研發和產品設計;完成六五、七五、八五三個五年計劃的中國國務院重點技術改造項目;及完成被評爲中國國務院重點項目技術改造優秀項目的108T(噸)、154T電動輪自卸車的研製工作。 關於益盛管理有限公司(「益盛」) 益盛主營投資及資產管理業務,致力把握在另類投資及新經濟機遇方面的先行者優勢。同時,其亦為各類機構及上市公司提供顧問及融資方案,讓他們透過集團的平台進行集資。益盛銳意在各業務線擴大客戶基礎及加強服務及產品分銷能力。



