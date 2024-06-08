復星國際：HAL為期八年的投資運營征途，全球化戰略持續演進的縮影



香港, 2024年6月7日 - (亞太商訊) - 5月28日，復星國際在港交所發佈公告，宣佈向荷蘭銀行出售旗下子公司所持有的德國私人銀行Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG（HAL）99.743%股份，總價約6.703億歐元。本次交易完成後，復星國際將不再持有HAL股份，但復星將全額保留HAL所持有的Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.（HAFS）股份，即保留HAL的基金服務業務。 一個企業的經營，往往由兩個通用的維度組成——戰略制定能力和戰術執行能力，前者決定了方向，後者影響著進程。 復星出售HAL的底氣，一方面源於其在全球化迭代方面的前瞻意識。另一方面，復星強大的全球化運營能力，能夠盤活旗下資產並完成價值重塑。 以下讓我們一起循序漸進地了解復星如何深度挖掘這家德國私人銀行所蘊藏的商業價值，如何賦能HAL創造多贏，以及HAL是如何匹配復星全球化戰略的持續演進。 復星全球化1.0啟航：「中國動力嫁接全球資源」 復星的全球化征程以復星國際2007年上市為起點，彼時，伴隨著全球化浪潮，中國經濟穩步發展，中國企業掀起邁出國門、投資海外的熱潮。 為推進全球化戰略，復星提出「中國動力嫁接全球資源」，帶領中國企業走出去的同時，也幫助海外企業享受中國高速成長的成果。 2016年，復星正式收購H&A（後更名為HAL），復星國際董事長郭廣昌當年表示，「該銀行符合我們長期關注的價值投資理念，有助於我們更好地進入歐洲領先的經濟體。我們相信通過此次合作，不僅能服務德國當地民眾，也能夠幫助H&A開拓更多中國企業和個人客戶，匹配他們在海外的金融需求。這也正是『中國動力嫁接全球資源』的體現。」 當年的H&A監事會與股東委員會主席Wolfgang Deml表示：「多數股東選擇了復星這樣具有實力與長期願景的投資者，從而保持H&A的傳統與文化的同時，為銀行開拓了全新的國際視野。復星的網絡遍佈全球，並深諳金融領域，能夠協助我們提升業務，發展新客戶。」 事實上，收購H&A，不僅是「中國動力嫁接全球資源」全球化戰略的又一次實踐，也是復星深入高端財富管理市場的重要一步。 資料顯示，復星收購時，H&A總在管資產約430億歐元（包括80億歐元AUM (Assets Under Management資產管理規模)，350億歐元AUC (Assets Under Custody託管資產)），2014年，公司的淨利潤為520萬歐元。 復星全球化2.0深化：「中國+全球雙向驅動」賦能H&A併購整合、地域擴張 收購H&A之後，復星全球化旅程也同步進入了2.0階段，如何通過進一步外延併購擴大規模、在實現有效整合、規模效應凸顯後帶動內生增長，讓H&A充分撬動全球化戰略帶來的優勢資源，加快業務升級，實現「華麗轉身」，成為復星置頂的核心議題。 事後驗證，復星通過深度運營管理，並支持HAL持續進行併購整合，對其業務發展、全球化進程等多方面的相互賦能是極為成功的。2023年，HAL總收入為4.35億歐元，淨利潤為8300萬歐元，總在管資產達到2652.13億歐元，躋身德國私人銀行前十名地位。 郭廣昌亦坦言：「一個成功的投資交易背後必須有更多成功的整合，才能達到目標的投資價值。」 因此，在將H&A納入麾下之後，復星開始推動其通過投資併購擴大業務規模、拓展業務覆蓋區域、佈局新技術、新賽道，以此提升內生增長動力。 據了解，2017年HAL收購德意志銀行旗下盧森堡託管平台Sal Oppenheim，加速託管業務發展，在原有400多億歐元AUC的基礎上新增AUC超200億歐元，提升了品牌知名度和市場影響力，進而反哺內生增長。在收購整合後的六年裡，內生增長以年化30%速率發展，到2023年AUC規模已超2000億歐元，位列盧森堡基金服務業務前三。 地域拓展方面，HAL於2019年收購愛爾蘭CCM基金服務平台，進入英語區市場，開啟國際化佈局。同時，隨著中國財富市場的崛起，復星把HAL這個海外優質品牌和產品「引進來」，幫助其發展中國市場，利用中國市場的高速增長帶動其全球業績的增長。復星支持HAL先後設立了南京、上海分公司，全面展開中國業務。 2021年，復星賦能H&A迎來了併購史上質的飛躍。復星支持H&A收購德國頂尖的私人銀行 Bankhaus Lampe KG，並在與其合併後更名為 HAL，整合後公司規模效應初步顯現。此次併購使HAL財富管理業務的資產管理規模突破170億歐元，躋身德國前十大私人銀行。HAL CEO Michael Bentlage在接受媒體採訪時也提到：「此次合併對於公司來說是一個 『真正的成功故事』，在收購 Bankhaus Lampe之前，我們在德國市場排名第 20 位」。 整體來看，經過併購整合後，HAL收入規模、市場排名大大提升，對於私行、資管、託管業務，更大的規模和更高的排名使銀行整體更容易准入重要客戶的白名單，為內生獲客提供了先決條件。此外，併購整合完成後，IT、風控、合規等運營項目均可發揮規模效應，降低了HAL的運營成本，優化成本收益比，提升獲利能力。德國媒體DER PLATOW Brief稱，HAL在2023年的成本收益比下降到 71.6%（前一年為 76%），儘管在技術和新員工方面投入了大量資金，但70%的目標已經指日可待。 市場人士分析指出，H&A系列併購體現了復星全球金融版圖的再次提質升級，也是對其全球化能力和併購投資及整合能力的再次印證。 復星全球化3.0進化：「深度全球運營」助力HAL組織優化，科創能力進一步昇華 自2022年以來，復星的全球化戰略持續進化－－「全球動力嫁接全球資源、全球組織+本地運營」的模式不斷成熟，積極賦能旗下子公司在全球的業務整合、產品創新和生態協同。 復星的全球化多年來保持穩健，既源於步步為營、行穩致遠的產業發展理念，更基於其開放互信、互惠共贏，嚴格遵循當地法規與尊重當地文化的處世理念。 「人才」是復星最重要和寶貴的資產。因此，開放式的、公平的、激勵式的人才任用理念也是復星全球化運營的基礎。復星也將這種全球化運營理念延伸至HAL，通過組織架構、人才建設與制度保障三個維度賦能HAL系統的組織建設革新。 在頂層組織架構方面，復星不斷優化銀行的管理層結構，重視內部人才培養，提拔兩位年輕高管進入核心管理層。在激勵制度保障方面，復星通過期權、虛擬股權的方式對管理層及核心員工進行全面激勵。在全球化管理方面，復星協助HAL推進到復星全球各地的金融企業進行全球輪崗機制，給予員工更廣闊的視野。基於上述復星的支持以及HAL成熟的人才管理機制，HAL連年獲得德國最佳僱主稱號。 值得一提的是，HAL管理層充分認可復星國際的全球化運營戰略，據德國主流財經媒體Borsen Zeitung分析點評，復星作為投資者表現出了持久力和對HAL業務的充分了解，HAL與復星雙方的合作關係是建設性的，並且充滿信任。 除了組織優化，復星堅定地以科技創新為核心引擎，實現穩定的收入和利潤增長。HAL數字化革新亦日漸精深，HAL的線上化平台Zeedin連續多年獲得德國「最佳智能投顧（Best Robo Advisory）」獎項。在創新業務方面，HAL於2022年收購數字貨幣託管服務商Kapilendo，由此獲得了隨後BAFIN頒發的數字託管牌照和初始業務團隊，成為德國首批獲得此牌照的銀行，繼而推出了數字資產的完整業務線及數字資管產品。 進退有序，多方共贏 復星除了用八年時間精耕細作、做大做強，助力HAL釋放更大的增長潛力外，為推進HAL業務走向更廣闊的發展空間，復星也為HAL找到了最合適的買家荷蘭銀行ABN AMRO。 通過與HAL的合併，荷蘭銀行預計將產生6000萬歐元的協同效應，其管理層在公告併購事項的發佈會上表示：「這不單是成本協同效應，而是未來幾年的共同增長。」 本次交易完成後，復星仍將全額保留HAL所持有的基金服務業務（HAFS）的股份。基金服務業務持有約2000億託管資產，且預計未來仍會每年穩定地創造數千萬歐利潤。此舉也符合復星通過輕資產運營、規模效應和生態協同獲得長期穩定盈利的期望，並可與復星在歐洲的保險、資管等金融業務產生協同效應。未來，復星將會對此業務繼續投入並持續保持對相關業務市場機遇的關注。 此外，HAL也可進一步釋放價值。通過與荷蘭銀行的整合，HAL將把資源更加聚焦在銀行業務的發展上，從而達致三贏局面。 復星植根於中國，成長於全球，長期堅持「創新」和「全球化」兩大核心增長引擎，是中國少數既積累了深厚科技與創新能力，又具備全球運營與投資能力的企業。作為中國企業出海的代表，復星早年的全球化征程，借道跨境投資和併購走出了一條獨特的產業發展之路。從識別優秀標的，到競價、運營，以及最終賣出，每一個環節都面臨巨大的考驗。 復星將項目的投資、運營和退出與其「中國動力嫁接全球資源——中國+全球雙向驅動——深度全球運營——聚焦創新+全球化」的全球化戰略相結合，實現了全球化與本地化業務共贏，彰顯出其強大的賦能成員企業、創造多方共贏的全球化能力。



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