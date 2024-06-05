君聖泰醫藥將在2024年國際肝病大會發布MASH臨床2a期研究分析結果，進一步展現熊去氧膽小檁鹼（HTD1801）的療效與安全性

中國深圳、美國馬里蘭州羅克維爾, 2024年6月5日 - (亞太商訊) - 君聖泰醫藥（股票代碼: 2511.HK），一家專注於慢性肝病和代謝性疾病多靶點創新療法的醫藥公司，宣布將於歐洲肝臟研究協會（EASL）2024年大會（6月5日-8日，意大利米蘭）上發表多項研究成果，包括熊去氧膽小檗鹼（HTD1801）作為對靶向腸-肝系統的抗炎及代謝調節劑，在代謝異常性脂肪性肝炎（MASH）合併2型糖尿病（T2DM）患者中的臨床2a期研究事後分析結果（NCT03656744）。

君聖泰醫藥的首席開發官Leigh MacConell博士表示：「HTD1801是一個多靶點新分子實體，正在開展針對MASH和T2DM患者的創新藥開發。此次發表的數據進一步展現了HTD1801能夠為患者帶來綜合獲益。目前，正在進行的全球多中心臨床2b期研究（CENTRICITY, NCT05623189）已完成患者入組，在該研究中將評估HTD1801對於MASH患者的組織學獲益的潛力。CENTRICITY研究預計將於2025年上半年完成，我們非常期待該項研究的結果。」

在MASH合併T2DM患者中，熊去氧膽小檗鹼（HTD1801）組與持續使用GLP-1受體激動劑組的療效比較」（摘要SAT-227，6月8日，牆報）

摘要：GLP-1受體激動劑（GLP-1RAs）被廣泛應用於T2DM患者的治療中，且其對於MASH的治療潛力也備受關注。這項事後分析對HTD1801新治患者與持續使用GLP-1RA治療患者的療效進行了比較和評估。分析結果表明，與持續使用GLP-1RA相比，HTD1801給多個心血管代謝臨床終點帶來了更大的改善。此次分析的發現非常重要，提示對於患有MASH合併T2DM的患者，同時使用GLP-1RA與HTD1801預計可以帶來進一步降糖、降脂以及減輕體重的獲益。

「熊去氧膽小檗鹼（HTD1801）為伴有嚴重胰島素抵抗的代謝性肝病患者提供獨特的治療方法」（摘要SAT-225，6月8日，牆報）

摘要：胰島素抵抗是T2DM、肥胖症和MASH的顯著風險因素。HTD1801通過激活AMPK來增強葡萄糖和脂肪的利用率，從而改善胰島素敏感性。由於HTD1801正在作為MASH合併T2DM患者的創新治療手段進行開發，這項事後分析的目標是評估胰島素抵抗程度對HTD1801療效響應的影響。分析結果表明，HTD1801可以緩解由高胰島素血症引起的代謝抑制作用，對於伴有更嚴重胰島素抵抗的MASH患者，HTD1801可帶來更大的治療獲益，因此HTD1801可以為MASH合併T2DM患者提供獨特的針對性治療方法。

「隨HTD1801（熊去氧膽小檗鹼）治療進程，MASH合併T2DM患者發生胃腸道不良事件的變化情況」（摘要SAT-243，6月8日，牆報）

摘要：在HTD1801多個適應症的研究中，最常見的不良事件（AEs）是輕度至中度的胃腸道（GI）不良事件，主要為腹瀉和噁心。這項事後分析表明：在HTD1801治療18週期間，GI不良事件一般發生在治療早期（在開始服藥後的4週內），並在治療過程中呈下降趨勢。這些數據表明，隨著HTD1801治療的持續進行，胃腸道對其耐受性會得到改善，支持HTD1801長期用於治療慢性疾病（如MASH）的潛力。

關於君聖泰醫藥

君聖泰醫藥（HighTide Therapeutics, Inc.）是一家全球一體化的新型生物技術公司，專注於慢性肝病和代謝性疾病等領域的重大未滿足臨床需求。公司立足源頭創新，以患者的綜合臨床獲益和整體健康改善為目標，開發First-in-Class、多功能、多適應症的原創新藥。基於自主知識產權，公司已構建豐富產品管線，在全球推進多項中、後期臨床試驗，開發代謝異常性脂肪性肝炎（MASH）、2型糖尿病（T2DM）、嚴重高甘油三酯血症（SHTG）、原發性硬化性膽管炎（PSC）和原發性膽汁性膽管炎（PBC）等適應症。作為同類首創的多靶點新分子實體，熊去氧膽小檗鹼（HTD1801）被美國FDA授予2項「快速通道資格認定」、1項「孤兒藥資格認定」，並獲得國家「十三五•重大新藥創制」科技重大專項支持。

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