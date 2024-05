Tuesday, 14 May 2024, 17:59 HKT/SGT Share: 雲頂新耀為創新藥物賦能,耐賦康(R)開啟中國腎病治療新時代

香港, 2024年5月14日 - (亞太商訊) - 今日,雲頂新耀旗下全球首個IgA腎病的對因治療藥物耐賦康®在中國成功開出首張處方,這不僅開啟了國內IgA腎病對因治療的新篇章,更標誌著耐賦康®在中國大陸的成功商業化,正式惠及廣大患者。 耐賦康®(NEFECON®)是一種布地奈德腸溶膠囊,作為全球唯一專門針對IgA腎病的對因治療藥物,它通過靶向腸道黏膜B細胞的免疫調節作用,能顯著減緩腎功能下降。NefIgArd 3期全球臨床試驗的結果表明,在中國人群中,耐賦康®能夠將腎功能衰退速度降低約66%,預計可將疾病進展至透析或腎移植的時間延長12.8年。2024年世界腎臟病大會上公佈的最新分析結果進一步證實,對於疾病進展較快的中國患者,耐賦康®可能在延緩腎功能下降方面提供更大的益處,同時不會影響患者的生活品質。 耐賦康®不僅是全球首個也是唯一一個獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准的IgA腎病對因治療藥物,也是中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准的國內首個及唯一的IgA腎病對因治療藥物。在雲頂新耀的積極推動下,耐賦康®在亞洲範圍內的上市獲批和商業化進程持續取得突破性成就。2024年5月2日,耐賦康®在中國香港獲得上市批准,至此,該藥物已在包括中國內地、中國香港、中國澳門和新加坡在內的四個雲頂新耀授權區域內成功上市。 作為一家專注于創新藥物和疫苗研發、臨床開發、生產及商業化的生物製藥企業,雲頂新耀始終致力於腎病、抗感染疾病和自身免疫性疾病等領域,旨在滿足患者的臨床需求,并提供創新的治療方案。中國是全球原發性腎小球疾病發病率最高的國家之一。據估計,中國大約有500萬IgA腎病患者,每年新增確診患者超過10萬人。耐賦康®在中國大陸的成功商業化上市,對於IgA腎病患者具有重大意義,不僅為他們提供了及時的對因治療,也為臨床醫生提供了新的治療選擇,從而改善了患者的治療前景。 為了滿足IgA腎病患者的巨大臨床需求,雲頂新耀不斷探索創新模式,致力於提升患者用藥的可及性和可負擔性。此次,耐賦康®的首張處方通過互聯網醫院形式順利開出,打破了時間和空間的界限,確保患者能夠及時獲得治療,大幅提升了醫療服務的可及性。2023年6月,作為產品上市前的重要準備工作,公司在海南博鰲試驗區啟動早期准入計劃,約700名患者受益。同年12月,隨著耐賦康®在中國澳門獲得新藥上市批准,慈善基金會也啟動了患者援助項目,為在中國澳門使用耐賦康®的中國大陸公民提供資金支援,約400名患者註冊參與。此外,有20,000多名中國大陸IgA腎病患者登記基金會的患者援助項目。這些項目不僅反映了中國患者對耐賦康®的迫切需求,也為該藥物在中國大陸的快速商業化鋪平了道路。隨著耐賦康®在中國大陸的商業化上市,雲頂新耀啟動了「護腎賦康援助項目」,為使用該藥的成人患者提供援助,以減輕他們的經濟壓力。 巨大的市場需求預示著雲頂新耀在商業化方面的廣闊前景。根據公司2023年的業績報告,依嘉®和耐賦康®兩款產品自23年7月底和12月在中國大陸及澳門上市以來,助力公司實現了1.26億元人民幣的收入,同比增長達到884%。隨著耐賦康®在中國大陸的成功商業化,以及伊曲莫德(VELSIPITY®)在中國澳門的新藥上市許可申請獲批,雲頂新耀的產品組合已日趨完善,商業化佈局步入收穫期。 2024年是雲頂新耀商業化的關鍵之年。公司設定了7億元人民幣的收入指引,並預計已上市和即將上市的產品矩陣將助力公司達到百億銷售峰值,確保穩定的現金流。在首席執行官羅永慶的領導下,公司通過升級「雙輪驅動模式」—自主研發與授權引進相結合的策略,加速實施管線增長戰略。這一策略不僅強化了公司在核心領域的競爭力,還通過現有的臨床和商業化能力形成協同效應,助力實現公司的戰略目標。可以預見,在羅永慶的領導下,雲頂新耀將充分發揮其商業化潛力,開創更加輝煌的未來。



