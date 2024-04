Wednesday, 3 April 2024, 10:23 HKT/SGT Share:

來源 Peijia Medical Ltd 沛嘉醫療(09996.HK)因金融資產評估而停牌 業務運作正常 未經審核業績向好

香港, 2024年4月3日 - (亞太商訊) - 沛嘉醫療(09996.HK)發佈公告稱,由於公司正在與審計師討論金融資產的估值(初始投資成本為8000萬港幣),且 仍待若干資料及支援文件,本公司將延遲發布年度業績公告,並自4月2日起暫停股票交易,以待刊發經審核年度業績。 值得注意的是,上週四港交所規定的2023年年度業績發布截止日期已過,沛嘉醫療只是碧桂園、諾輝健康、洪九果品、億達中國等眾多未能及時發布經審核業績公告 的公司之一。 而且,其僅因8,000萬港幣金融資產的審計工作未完成而延期,依然發布了未經審計的業績公告,這一情況並不常見。 從公司3月28日晚間發布的未經審計業績公告來看,公司的整體經營狀況穩中向好,未見異常。 公司2023年實現營業收入4.41億元,較去年成長75.9%;毛利達3.25億元,較去年成長84.7%;毛利率較去年成長3.5個百分點至73.8%,多項核心指標錄得強勁成長。 在主要業務成長的同時,公司的費用控制也取得顯著成效,2023年銷售費用率、管理費用率和研發費用率分別較去年同期下降22.7%、17.1%和82.2%。 產品端,公司TAVR產品放流迅速。 2023年,公司的一代及二代TAVR產品在約200間新醫院完成植入,累計覆蓋醫院數量近500家。 隨著術式的推廣與下沉,公司也實現了TAVR產品終端植入量的倍式成長,進一步鞏固市場地位。 2023年公司TAVR產品終端置入量達2,484台,市佔率達20%以上。 未經審計年度績效公告顯示,公司經導管瓣膜治療業務錄得收入1.86億元,年增72.9%;分部毛利年增86.0%至1.59億元,毛利率年增6.0個百分點至85.7%,分 部虧損年收窄13.5%。 同時,神經介入業務得益於集採和神經介入手術的快速普及和下沉,出血、缺血及通路類產品迅速放量。 未經審計年度業績公告顯示,公司的神經介入業務實現收入2.56億元,年增78.1%;分部毛利年增83.4%至1.66億元,銷售費用率、管理費用率和研發費用率分別較去年同期下降 14.2%、9.9%及15.7%,分部虧損收窄至74.4萬元。 根據港交所類似事件通常的複牌指引,決定一個企業能否複牌的主要是三點:一是刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂;二是證明公司有持續經營 能力;三是向市場公佈所有重大訊息,供股東及其他投資者評估公司狀況。 從公司發布的未經審計的資產負債表來看,該未決的金融資產的估值約佔其2023年底總資產的2.16%,預期對公司的整體業績影響不會太大,目前公司具有 持續經營能力。 希望公司的相關審計工作能盡快完成,爭取早日復牌。 資料來源:格隆匯



