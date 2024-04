Tuesday, 2 April 2024, 13:14 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅公佈2023年度業績 期內營業額按年大幅增長4倍達約9.5億港元

香港, 2024年4月2日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」,股票編號:653.HK)於3月28日公佈截至2023年12月31日止年度(「期內」或「年內」)之經審核綜合全年業績。 積極利用數字化轉型 淨負債比率大幅改善 集團管理層已制定積極計劃,利用數字化轉型,改善財務業績,從而實現集團最終盈利以及長期持續增長。期內,集團營業額較2022年同期的185,700,000港元,按年增長412%達950,300,000港元;技術產品銷售額較2022年增長7倍,電子業務增長2%;總體毛利大幅增長87%,其中美容、健康及生活時尚產品的批發及零售的毛利率較2022年的38%增長3個百分點至41%,科技產品的批發毛利率為2%;盈餘約為54,000,000港元(2022年:167,200,000港元),包括終止綜合入賬一附屬公司之收益。 此外,本年度集團的淨負債比率較2022年底的約0.9,大幅改善至約0.4,流動負債縮減至147,400,000港元;融資活動現金流入金額約為50,400,000港元(2022年:流出淨額約351,000,000港元),主要為其他借款及股東貸款所得款項,反應集團大股東看好集團未來發展並為集團提供長期有利的支持。 持續推進新零售O2O運營 「香港貓」已準備好迎接「新常態」 在COVID-19疫情後「新常態」下,集團自2020年起憑藉「科技+消費」把握消費者行為變化趨勢,向新業態進行數字化轉型,將門店戰略轉型為新零售O2O運營,為消費者提供全新的購物體驗。2020年至2023年,集團戰略性優化零售門店數量,以實現更好的成本控制,截至2023年底,在香港及澳門經營6間實體零售店,並透過擴大全球跨境電子商務平台「香港貓」(HKMALL)將重點轉向網上零售。 目前,「香港貓」已經建立了一個綜合銷售管理和供應鏈網絡的全渠道購物生態系統,並已準備好迎接「新常態」,不僅協助中小企業商戶有效且快速地將其銷售網絡擴展到大灣區及海外市場,並為中小企業提供便捷的支付結算方式、物流支持及數據服務、為中小企業的數字化轉型提供快速通道,同時亦為消費者提供一站式服務,將創新產品提供與數字創新相結合。 此外,集團亦擁有自己的直播室供KOL在社交媒體上進行銷售,年內O2O平台上完成的包括美容產品和科技產品的訂單的商品總值(GMV)約為17億港元。 集團持續關注市場趨勢及消費者行為,搜羅最新的熱門產品,以滿足顧客不斷變更的需要,目前提供超過300,000款銷售產品,並分銷包括獨家代理瑞斯萊芳、Dr. Bauer、Yumei、WOWWOW、Dr. Schafter及I.Skin Focus在內的逾100個知名品牌。除了護膚品、香水、化妝品、護髮及身體護理產品外,集團亦從全球各地採購保健及生活產品,以具有競爭力的價格推出多種優質的產品。 美顏產業開拓「大健康」業務 年內,集團透過全新的卓悅健康管理中心,將美容服務拓展以涵蓋健康服務領域,由業內經驗豐富的專家領導,向客戶提供美容、醫美及健康生活的一站式新體驗。卓悅緊扣「Beauty, Health & Beautiful Life」的發展方針,積極探索開拓「大健康」業務。集團聯營公司卓悅健康有限公司(「卓悅健康」)與香港頂尖醫美專家開展了戰略業務討論,以開發「大健康」業務。卓悅期望以優質的「大健康」服務,捕捉大灣區以至亞洲的龐大市場商機。 卓悅科技及產業創新板塊持續推進業務合作 截至期內,集團附屬公司卓悅科技發展有限公司除前幾年與中國移動香港及華為雲訂立合作協議外,已就網絡治理與包括Beosin Technology Limited的許多領先的科技企業訂立合作協議。 同時,產業創新方面,香港產業創新中心已與許多強大的戰略合作夥伴訂立合作協議,包括華潤、 香港教育工作者聯會、香港科技青年聯合會、哈爾濱女企業家協會及番禺的粵港澳青年創業孵化器等戰略夥伴簽訂了合作協議,以在與中國國際美博會 (CIBE)的合作中建立「大灣區美顏產業孵化基地」。 未來發展策略 旅遊業仍是香港零售業增長的關鍵驅動力,為方便遊客舒適便捷的購物,卓悅已獲得相關許可,並將Bonjour Tower超過27,000平方英尺的場地改造成產品展廳,並與旅行團和機構合作,為遊客提供安心的購物機會。 電子商務已經從增長機會轉變為必要條件,卓悅集團將繼續優先投資於香港貓的電子商務平台。同時,在香港貓全球電子商務平台的支持下,以及廣泛的產品範疇,集團計劃擴大其在大灣區和亞洲其他地區的影響力,從而在大灣區銷售優質產品,並通過香港貓平台促進中國內地商品對海外市場的出口。 數字化轉型方面,集團將繼續投資並與多個技術合作夥伴合作,以在物理和在線平台上為客戶提供更好的購物體驗,並將繼續利用科技提升消費者的購物體驗,以提升消費額。 產品方面,集團將繼續將傳統的美容產品零售商轉型為一個全新的商業生態系統,提供包括科技產品在內的「美容、健康和生活方式」全系列產品,旨在以產品多樣化滿足不斷變化的消費者需求,創造更美好的生活。集團將繼續培育獨家代理品牌和自由品牌,以多元化策略助力減輕風險及增強收入組合的盈利能力。 同時,卓悅自2021年起透過擴大集團在貿易技術領域的市場覆蓋面,抓住3C產品的增長潛力,並在該業務採用B2B業務模式的成本價成定價策略。2023年的強勁收入增長令集團有信心持續探索新產品銷售實現可持續增長的新業務模式,從而確保集團的穩定利潤。 決定制定派息政策 鑒於集團盈利前景改善,為回饋股東權益,集團董事局決定制定派息政策,包括在條件許可下開始派發紅股或現金股息,讓股東權益可獲得最大幅度提升。 卓悅主席陳健文先生表示:「卓悅已經處於把握經濟復甦的時機,並與全球電子商務發展的戰略合作夥伴合作,利用『科技+消費+資本』的組合為股東提供更多回報的有利位置。集團將繼續以零售轉型為核心,並與策略保持一致,實行電子商務和零售領域的全通路系統,包括協調客戶通路、高效率的營運流程、便利的支付方式和供應鏈管理。」 關於卓悅控股有限公司 卓悅控股有限公司(股份代號:653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall-全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有6間美妝品牌及零售店,同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作線上零售,提供超過30萬款銷售產品,共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式,對市場新動向保持敏銳的觸覺,致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服務。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network