Friday, 29 March 2024, 17:10 HKT/SGT Share: 直面企業發展轉型挑戰 聯想控股如何發展新質生產力

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,縱觀2023年,地緣政治衝突不斷加劇,全球經濟受到多重宏觀不確定性因素影響,總體增速放緩;反觀中國國內短期也面臨著受經濟週期的變化迭加政策調整等因素拖累,內生增長動能有待加強、市場有效需求不足、實體經濟經營利潤空間承壓。內外部壓力交織之下,大量上市公司2023年業績顯著下滑。 這其中,為應對高質量發展轉型過程中面臨的諸多挑戰,聯想控股(3396.HK)在去年經歷了轉型「陣痛期」,業績短期內錄得同比較大幅度下滑。午間,聯控發佈2023年全年業績,收入同比下降至4,360.12億元(人民幣,下同),淨利潤6.30億元,歸母淨虧損38.74億元。公告指出原因主要是受到市場環境和行業因素的影響。對此,聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生坦言:「公司的業務佈局及部分企業的管理仍有較大改善空間,需要深入檢視自身存在的不足。」 同時李蓬補充道:「聯想控股堅定推進創新驅動發展戰略,主動應對外部環境影響,扎實履行企業社會責任,積極融入中國式現代化戰略部署。」回顧2023年,的確可以看到公司主動應對的成效,產業基礎依舊穩固,對於科技創新的重視與投入亦不斷提升,正和今年兩會中反復強調的以「新質生產力」為指引不謀而合。 從經濟學角度看,新質生產力代表一種生產力的躍遷,是科技創新在其中發揮主導作用的生產力,特點是高效能、高質量,擺脫了傳統增長路徑、符合高質量發展要求,是將科學研究的最新發現和技術發明的先進成果應用到具體產業中,不斷創造新價值。直面企業轉型挑戰的這一年,聯想控股選擇將戰略佈局聚焦到了發展新質生產力上,從堅持科創引領、聚焦新興產業、拓展人工智能領域佈局,到深化產學研融合等方面,構建企業核心競爭力。 科創引領 進一步加碼研發投入 要研判一家企業聚焦新質生產力的能力,首先值得關注的就是企業的研發投入。財報數據顯示,為進一步推動科技創新,實現科創引領,2023年聯想控股體系內研發費用上升至人民幣148億元,處於歷史高位,研發投入規模約為稅前淨利潤的6倍,研發費用率也從2021年的2.6%提升至了2023年的3.4%。 據業績公告披露,聯控旗下聯想集團作為全球PC行業的冠軍企業,2023年率先推出了全球首款AI PC電腦,從而定義了全球AI PC的產品形態和發展方向。此外,旗下聯泓新科繼完成EVA光伏膠膜料的國產替代後,本年度又再度突破了「卡脖子」技術,進軍POE領域,從而再次打破了國外在生產技術領域的壟斷,將實現POE的國產化替代。筆者看來,對於關鍵技術的搶抓掌握與不斷突破,正是聯想控股創新驅動發展戰略的體現,也預示了該公司在未來贏得發展主動權的能力,此一成就高度符合國家對於發展新質生產力的要求。 產業孵化聚焦新興產業 努力搶抓AI新賽道 除了產業運營板塊對科創的重視,聯想控股的產業孵化與投資板塊也不遑多讓,2023年投資的科技企業數量超百家。具體來看,旗下君聯資本新募集資金合計超人民幣90億元,在管資產規模超人民幣800億元,其中新增和追加投資超50個項目,涵蓋了半導體、數字經濟、雙碳和醫療健康等多個領域,投資了超過100家省級專精特新企業與超過80家國家級專精特新「小巨人」企業。旗下聯想之星的在管資產規模亦近50億元,投資項目超20個,涵蓋半導體芯片、新能源、新材料、生物新藥等方向。筆者認為,堅持科創引領的投資佈局與項目扶持計劃,亦是聯想控股對於發展新質生產力的響應與踐行。 與此同時,人工智能同樣是當下發展新質生產力的一大重要引擎。自2000年投資科大訊飛與AI結緣起,聯控努力搶抓AI新賽道,過去的20年中,累計投資的人工智能企業已超200家,形成了底層技術和商業應用並舉、產品服務和投資佈局結合、短期和長期利益兼顧的AI全棧佈局,並建立起明顯的生態優勢。聯想控股亦承諾,將基於已有的優勢,與領先的AI企業合作,更好地賦能千行百業。公開資料顯示,公司近期已與智譜AI簽署戰略合作協議,將在包括AI PC業務、生成式人工智能軟硬件、自有通用大模型及智能化解決方案等領域開展深度合作。此外,聯想控股體系也在通過與政府共同成立創投基金、推動產學研生態協同等方式,共同推動AI應用的落地和AI生態的發展。 成立前瞻技術研究院 推動產學研融合深化 提到產學研生態協同,聯想控股同樣在該領域積累了深厚的經驗。作為一家將中國科技成果率先產業化的先行企業,該公司成立的聯想控股前瞻技術研究院,致力於推動產學研融合的不斷深化,通過整合國內外科技創新資源,集中力量進行科技攻關,以打造更多引領新質生產力發展的硬科技。據調查發現,目前該研究院已與60余家科創企業、高校和科研機構展開了聯繫與合作,建立起了較為可觀的技術項目庫。其中39項技術待進一步產業化落地,將聚焦智能傳感、新材料和新能源三大領域的前瞻性需求,加速重點佈局的填補AI算力短板的光子集成、助力白色污染治理的可降解新材料,以及面向新型電力系統優化的虛擬電廠算法等創新孵化課題的推進落地。 以綠色技術引領低碳發展 當然,面對重重挑戰,聯想控股表示自己也並未忽視企業社會責任,並推動旗下企業綠色低碳發展。據了解,聯控旗下聯想集團在國內率先通過了科學碳目標倡議組織(SBTi)淨零目標驗證,現如今擁有行業最高標準的零碳工廠;旗下聯泓新科作為國家級綠色工廠,實現了以綠色技術引領綠色產業,先後邁入EVA光伏膠膜料、生物可降解塑料、新能源電池電解液、POE光伏膠膜料等多個綠色產業領域,從而助推中國雙碳目標的實現;旗下正奇控股亦積極響應國家「雙碳」號召,邁入光伏實體產業,於2023年初開始20GW高效N型電池片智能製造產業化項目。該項目分三期規劃實施,目前一期5GW項目已於2023年12月順利投產。 市場資料顯示,2024年一季度,中國資本市場回暖力度強勁,科創50等指數已步入技術性牛市;同時證監會領導換屆以及後續相關政策亦逐步落地,也進一步體現了國家繼續正規、大力促進資本市場健康發展的決心。資本市場的波動正是一個硬幣的兩面,過往聯控業績受累於資本市場的疲軟,目前市場的上行亦會帶動聯控旗下相關投資價值的提升。 「公司將堅守產業報國的初心,將自身融入高質量發展的大局。」面對未來,聯想控股董事長、執行董事寧旻先生進一步表示:「將更積極地投身到科技創新引領高質量發展的時代大潮中,大力推動發展新質生產力,自覺踐行以人民為中心的發展思想,為中國式現代化做出更大的貢獻。」



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network