Friday, 29 March 2024, 17:01 HKT/SGT Share:

來源 Legend Holdings 聯想控股2023年收入4360億元 堅定推進創新驅動企業轉型升級,聚焦發展新質生産力

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司(3396.HK)於今日公佈截至2023年12月31日止年度(「報告期」)之經審核全年業績。2023年,公司收入4,360.12億元(人民幣,下同),淨利潤6.30億元。在全球經濟增速放緩背景下,受行業及資本市場波動影響,聯想控股經營業績短期承壓,産業運營板塊中聯想集團和聯泓集團所貢獻利潤,及産業孵化與投資板塊的投資業務收益同比下降,歸屬於本公司權益持有人淨利潤錄得虧損。公司已采取積極措施推動旗下企業應對市場挑戰及行業周期影響,並初見成效,同時,資本市場的回暖也將為公司投資業務的發展提供相關助力。 聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示,2023年,面對企業高質量發展轉型過程中的諸多挑戰,聯想控股堅定推進創新驅動發展戰略,主動應對外部環境影響,扎實履行企業社會責任,積極融入中國式現代化戰略部署。同時,公司對自身不足進行了更為深入的檢視,將統籌好高質量發展與高水平安全,在進一步夯實企業基本盤的同時,充分利用自身積累,在新一輪科技創新大潮中搶抓機遇,持續推動公司業績提升,積極貢獻企業社會價值。 做强支柱産業,堅定推進創新驅動企業轉型升級 2023年,聯想控股在保障業務基礎相對穩定的同時,深入貫徹新發展理念。 公司加快培育具有國際競爭力和産業鏈主導型企業,著力强化産業基礎。聯想集團在IT領域保持了穩固的市場領導地位,以顯著優於市場的表現進一步鞏固PC全球第一地位,服務器行業全球排名前三,高性能計算蟬聯全球TOP500和Green100第一,同時率先推出全球首款AI PC,致力於引領PC産業代際升級,打造AI普惠第一終端。聯泓新科繼完成EVA光伏膠膜料的國産替代後,再度邁入POE(聚烯烴彈性體)領域,打破國外在生産技術領域的壟斷,多個項目亦將於2024年上半年投産。富瀚微各項業務穩健發展,在專業視頻處理、智能物聯、智能車行三大業務領域扎實深耕,加快新産品的導入與新市場機會的開拓,具備了完整的一站式解决方案供應能力。 持續提升科技創新能力,加大研發投入,並不斷强化AI創新之路的探索實踐。2023年,公司研發費用達148億元,研發費用率從2021年的2.6%提升至2023年的3.4%。同時,積極推動旗下基金加大對中國科創企業的支持,全年投資中國科企超百家。在作為發展新質生産力重要引擎的人工智能領域,公司已累計投資超200家相關企業,形成「基礎層-技術層-模型層-平台層-應用層」全棧佈局,建立起了開展「人工智能+」行動的先發優勢。2024年3月8日,聯想控股與智譜AI簽署戰略合作協議,將在人工智能領域開展深度合作。 繼續發揮「鏈主」作用,積極推動中小企業數智化轉型與成長,取得相當成效。旗下聯想集團不僅可以為中小企業提供全矩陣智能終端設備,還可以提供穩定的全場景算力,以及混合雲、行業解决方案和全生命周期智能轉型服務,已服務上百萬中小企業,支持超3萬家專精特新企業智能化轉型,其中包括3000多家國家級專精特新「小巨人」企業。 公司亦强化對早期技術的關注,探索教育、科技、人才、産業一體推進的良性循環道路。公司設立的聯想控股前瞻技術研究院初步構建了以企業為主體,市場為導向,産學研用深度融合的技術創新體系,已與60餘家企業及科研機構建立聯繫,探討IP共創合作模式,初步篩選出39項種子技術,與兩所高校及7家國內外企業啓動了深度合作。 踐行低碳發展,積極履行企業社會責任 聯想控股持續推動體系內企業錨定綠色低碳發展,積極響應國家「雙碳」戰略。聯想集團在國內率先通過科學碳目標倡議組織(SBTi)淨零目標驗證,擁有行業最高標準的零碳工廠。聯泓新科作為國家級高新技術企業和國家級綠色工廠,深化佈局新能源材料、生物可降解塑料等綠色産業領域,助推中國雙碳目標的實現。 「鄉村振興」和「科技創新」是聯想控股企業社會責任的專注方向。在鄉村振興領域,公司成立的「聯想進取班」聚焦欠發達地區教育主題,20年間持續為鄉村産業振興的人才儲備提供助益;2018年開始支持的母親創業循環金項目,已幫扶多地的低收入家庭女性開展當地特色項目創業,共促其家鄉走向質量興農、綠色興農、效益優先的發展之路。在「科技創新」領域,公司致力於打造助推科技創新的創業生態,支持高科技創業領軍人才成長,於2008年開展的創業CEO公益培訓,已累計錄取約1300名創新創業企業家人才,現有55家「星友」創辦企業上市,122家入選國家級專精特新「小巨人」企業,帶動就業近40萬人。 發展新質生産力,深化構建企業核心競爭力 今年政府工作報告提出的「大力推進現代化産業體系建設,加快發展新質生産力」為企業發展提供了新的指引。未來,公司將更加聚焦「科技創新」主題,充分利用自身40年的産業積累、生態佈局及科創投入,聚焦發展新質生産力,深化構建企業核心競爭力。 公司將持續推動自身及旗下企業戰略轉型,構建更為穩健的産業基礎;進一步優化業務佈局與財務結構,加速資源回流,加大向科創領域資源傾斜力度;結合資本市場走勢,積極推動優質企業資本運作,助力其更快更好發展,有效提升企業的顯性價值;繼續發揮前瞻技術研究院對早期技術的發掘與培育,聚焦智能傳感、新材料和新能源三大領域的前瞻性需求,加速重點佈局的填補AI算力短板的光子集成、助力白色污染治理的可降解新材料,以及面向新型電力系統優化的虛擬電廠算法等創新孵化課題的推進落地。 聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示,2023年,面對內外部諸多挑戰,聯想控股一方面夯實産業基礎,加强抗風險能力,另一方面,將落實創新驅動發展戰略、支持高水平科技自立自强擺在更加突出位置,直面問題,積極探索,各項業務扎實推進。今年是新中國成立75周年,按照中央經濟工作會議部署,聯想控股將堅守産業報國初心,自覺踐行以人民為中心的發展思想,更積極地投身於科技創新引領高質量發展的時代大潮中,大力推動發展新質生産力,為中國式現代化做出更大的貢獻。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network