佳明集團控股有限公司公佈截至2023年9月30日止之中期業績



香港, 2023年11月9日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至2023年9月30日止六個月（「2023/24上半年」）之中期業績。 摘要 -- 期內錄得總收益1.917億港元，較去年同期下跌96.1% -- 期內錄得溢利1.111億港元，較去年同期下跌92.1% -- 宣佈派發中期股息每股4.0港仙 -- 積極發展粉嶺兩個新的數據中心。 -- 持謹慎態度尋求具潛力的房地產開發項目。 2023/24上半年綜合收益由截至2022年9月30日止六個月（“2022/23上半年”）的49.201億港元下跌96.1%至1.917億港元。集團2023/24上半年錄得淨溢利1.111億港元，與2022/23上半年14.102億港元相比下跌92.1%。每股基本盈利為7.8港仙（2022/23上半年：99.3港仙）。撇除投資物業的公平值變動，集團2023/24上半年之基礎溢利為130萬港元，較2022/23上半年基礎溢利約14.143億港元下跌99.9%。收益與溢利減少主要由於回顧期內從物業發展項目售出的物業數量大幅減少。 董事會現宣佈將於2023年12月20日派發中期股息每股4.0港仙予2023年12月1日名列公司股東名冊的股東。 集團首個物業發展項目「明翹滙」位處新界青衣，包括兩幢住宅大廈，提供776個住宅單位，總樓面面積約400,000平方呎。此項目市場反應熱烈，已售出逾94%之單位。 集團另一個發展項目名為「明雋」，位於九龍土瓜灣炮仗街45號。地盤已重建為一幢住宅大樓，提供76個單位和會所設施，地下及一樓設有零售商舖，總樓面面積約為31,000平方呎。此項目經已竣工，並於2023年6月推出預售，目前已售出約56%的單位，合約銷售金額約2.1億港元。項目在2023年8月取得入伙紙，並於2023年10月開始交付預售單位予買家。 集團擬將位於新界粉嶺聯發街1號的地塊發展成總樓面面積約36,000平方呎的住宅及商業項目。地基工程現已完成，項目計劃於2025年年中落成。 集團於2023年2月收購位於香港北角之地盤包括堡壘街66號一幢大廈及建華街57號一幅空置土地，地盤面積約3,240平方呎，可發展總樓面面積約30,000平方呎。此地盤將重建為住宅兼商業項目，預計於2027年完成。現正進行拆卸堡壘街66號現有建築物之圍板工程。 集團位於九龍太子道西279號的高檔物業發展項目「明寓」亦銷售非常理想。截至2023年9月項目18個單位中已售出15個。 集團展開中國內地的發展，於2021年7月透過政府公開拍賣獲得其在中國內地第一幅地塊。該地塊位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區，計劃發展為以休閒和健康生活為主題的高檔住宅項目，包括高層住宅單位、別墅、零售商店及康養中心，目標客戶將包括銀齡和退休人士以及其家屬。預計總樓面面積約為1,100,000平方呎。地下室及土方工程挖掘工作正在進行中。 數據中心租賃業務業務保持健康增長。集團現時擁有iTechTower1及iTechTower2兩座數據中心。來自此租賃業務的收益增加17%至1.332億港元，增長主要由客戶在數據中心空間的使用率上升帶動。此外，集團執行了擴建數據中心版圖的計劃，於兩幅分別位於新界粉嶺安居街3號及安全街8號的土地上發展兩座高端數據中心，樓面面積合計約185,700平方呎。轉換兩幅地塊用途的換地程序已於2023年6月完成。安居街3號的上蓋工程現正進行中，安全街8號的地基工程亦已展開，項目預計分別於2025年中及2026年中完成。 建築業務方面，源自外部客戶的建築收益為3,570萬港元，較2022/23上半年增加20.1%。於2023年9月30日，集團持有之合約(包括外部客戶及集團公司)總價值約21億港元。 佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結：「全球和香港的經濟形勢預計將繼續大幅震盪。儘管香港與中國內地的邊境已於今年年初重開，疫症控制措施亦已撤銷，但加息環境、全球通脹、地緣政治緊張，以及對中國內地經濟增長的憂慮，均為香港的經濟復甦蒙上陰影。在這種不利的市場情緒下，我們仍推售「明雋」項目，市場反應良好。我們會竭力推售「明雋」、「明翹滙」和「明寓」餘下的單位。在數據中心業務方面，我們會繼續致力為客戶提供可靠的服務和支援。此外，集團為開發粉嶺兩個新高端資料中心不遺餘力，確保兩個數據中心如期完工並可交付使用。面對持續的不確定性和挑戰，我們將集中精力加強營運及集團的財務。與此同時，我們將繼續審慎探索可為集團帶來可持續增長的潛在發展項目。」 有關佳明集團控股有限公司（股份代號：1271.HK） 佳明集團控股主要從事物業發展及物業租賃、樓宇建築業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現擁有兩座高端數據中心 (即iTechTower1和iTechTower2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，現正發展成兩座新高端數據中心。此外，集團正銷售的發展項目包括青衣細山路18號「明翹滙」、九龍土瓜灣炮仗街45號「明雋」及太子道西279號「明寓」。發展中的地產項目包括粉嶺聯發街1號以及北角堡壘街66號和建華街57號之地盤。在中國內地，集團擁有一幅位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區之土地，擬發展為以休閒和健康生活為主題的高檔住宅項目。 傳媒聯繫： 楊瑩瑩 溢星傳播 電郵：news@joviancomm.com



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