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來源 EC Healthcare 醫思健康料23財年第三季銷售額按年升不少於8% 醫療服務銷售額按年升不少於39% 首階段通關為整體業務帶來動力

香港, 2023年1月20日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團預計截至2022年10月至12月（「季內」）之銷售額較去年同期上升不少於8%。



市場對集團提供的醫療服務的需求維持強勁，集團業務日益多元化亦呈現出韌性及良好動能。董事會預計，季內整體銷售額不少於10億港元，按年上升不少於8%；季內醫療服務銷售額按年上升不少於39%。季內集團香港及澳門美學醫療、美容及養生服務之銷售額按年下跌不多於17%，中國內地美學醫療、美容及養生服務之銷售額按年下跌不多於50%。美學醫療、美容及養生服務銷售額下跌主要由於(i)入境檢疫限制放寬後出境旅遊增加，導致本地消費支出疲軟; (ii) 高通脹及利率上升導致市場對經濟前景持悲觀展望，零售表現低迷；及 (iii)中國內地爆發新冠疫情。此外，季內集團其他服務銷售額按年下跌不多於8%。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「集團樂見香港和內地已於本年初推行首階段通關，內地旅客正逐步回流。集團憑藉領先的品牌影響力及提供的一站式多樣化服務，過往一向是跨境醫療旅客的首選。近年來集團在維持美學醫療行業龍頭地位的同時，醫療服務能力亦顯著加強。此外，在資訊科技系統及產業鏈價值縱深整合上的持續性投入，使集團得以快速回應通關後恢復的跨境醫療旅客需求，把握這一增長機遇，為更多客戶提供優質，可負擔，可觸達，可持續的大健康相關服務。未來集團將持續通過內生增長及並購雙策略並行，不斷豐富多樣化的閉環式的大健康生態系統，提升業務韌性及抗週期性，進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精准醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恒生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健發中心發森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平臺紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恒健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、柏立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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