Friday, 18 November 2022, 19:52 HKT/SGT Share: 「空中絲綢之路」國際合作論壇成功舉辦 中盧企業合作成果頗豐

香港, 2022年11月18日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，今年以來，全球多國放寬入境限制，航空業逐步復蘇；而近期我國亦取消了入境航班熔斷機制，預計航空業將在人員往來、貨物運輸等方面發揮更大作用。早在2017年，鄭州—盧森堡「空中絲綢之路」的構想便首次提出，今年中央再發《「十四五」時期推進「空中絲綢之路」建設高質量發展實施方案》推動合作深化，值此機遇期，鄭州—盧森堡「空中絲綢之路」國際合作論壇於11月16日成功舉辦。



據悉，本次論壇以「線上+線下」形式舉辦，吸引了多位中外重要嘉賓參與，帶來諸多獨到見解。中央政治局委員、國家發展改革委主任何立峰表示：「今年是中盧兩國領導人提出建設鄭州－盧森堡『空中絲綢之路』5週年，也是兩國建交50週年，論壇的舉辦對於落實好中盧兩國領導人重要共識具有重要意義。」 盧森堡首相格扎維埃·貝泰爾亦表示：「盧森堡與中國的關係是我們與歐洲以外國家建立的最具活力的關係，雙方建立了不斷發展的牢固友誼，盧森堡願在『空中絲綢之路』框架下，為中國貿易和服務業的發展作出更多貢獻。」



本次論壇上，多家中盧企業進行簽約，據統計有9個合作項目進行了現場簽約，14個合作項目進行了雲簽約，將「空中絲路」的合作落到實處。其中，河南民航發展投資集團（河南航投）與盧森堡國際銀行（BIL）簽署戰略合作協議，雙方將在國際金融、綠色金融及境外綠色債權發行等方面進行全方位的探索和合作。此外，河南航投亦特邀BIL為該集團金融咨詢顧問，為其提供歐洲宏觀經濟分析、金融市場動態等資訊信息及金融領域的專業建議。



線上出席論壇的盧森堡國際銀行CEO馬塞爾·萊爾斯首先祝賀了中國與盧森堡大公國建交50週年，指出不斷加深的聯繫為兩國商業機構提供了巨大業務增長空間。對於本次與河南航投的戰略合作，他表示：「這是我行主要股東聯想控股幫助銀行與中資客戶發展業務，促進中歐經濟往來的又一力證。我非常期待雙方未來的合作，並誠摯感謝為此付出努力的各位同仁。作為盧森堡歷史最悠久的銀行，BIL一直致力於在開展業務的國家和地區，支持當地經濟和社會發展。」



聯想控股CEO李蓬表示，「祝賀盧森堡國際銀行與河南航投集團簽訂戰略合作協議，進一步為『空中絲路』的建設，為中歐經貿合作和綠色金融合作，做出更多貢獻。作為盧森堡國際銀行的主要股東，聯想控股將繼續提供各項支持，為推動共建『一帶一路』高質量發展，推進高水平對外開放，不斷貢獻力量。」



聯想控股於2018年完成對盧森堡國際銀行的戰略投資，借助盧森堡作為歐洲門戶的特殊地位，該銀行在促進中盧、中歐合作中發揮著獨特價值，本次「空中絲路」中的戰略合作可謂又一次體現。相信未來，盧森堡國際銀行將繼續為「中國企業走進歐洲、歐洲公司到中國來」的雙邊經濟合作創造更多價值。





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