來源 Culturecom Holdings Limited 三大智能語言領軍企業精心打造 全球首款離線語言芯片矚目誕生 實現萬物語言互通

香港, 2022年11月18日 - (亞太商訊) - 文化傳信集團有限公司(00343.HK)旗下數字技術領先企業飛龍芯類腦智能科技(珠海橫琴)有限公司與智能語言領先企業科大訊飛股份有限公司(002230.SZ)及中文人工智能語言理解芯片供應商仿腦科技(深圳)有限公司聯合宣佈簽署戰略合作協議。根據協議,三方將共同開發中文人工智能(AI)語音理解芯片(簡稱語言芯片),並即將推出首款離線語言芯片——名為「飛龍芯」,實現萬物語言互通。



科大訊飛一直的理念就是讓機器會聽會講會理解,而文化傳信集團永遠榮譽主席朱邦復先生認為人和動物分別就是人類會語言,動物不會,所以一直致力於萬物有語言,能夠和人類互聯互通,即是工業4.0時代,讓機器有腦,有理解 。因此「飛龍芯」將是中國數字科學家和漢字科學家半世紀共同研發的重要成果,是對全球計算機科技作出的巨大貢獻。



文化傳信集團董事總經理關健聰先生表示:「飛龍芯的功能是離線語言輸入和輸出及中文理解。飛龍芯的誕生標誌着中文從此能夠在晶片應用作業,世界計算機的技術也由只懂數字計算提升到概念計算。科大訊飛和朱邦復先生團隊的合作解決了晶片沒有概念的難題,這是中國文化對世界文明的重大貢獻。」



飛龍芯除了能够支持離線運算,而且兼容性強、應用範圍廣、安全性高、保護用戶隱私、零洩露風險。是全球人工智能產業的重大突破,也是中國文化驕傲地進入數字科技核心的創舉。



全中文框架底層算法 賦能廣泛電子產品



飛龍芯是根據計算機硬件的運作架構設計的中文技術體系,是中文的AI computer code,且具備人工智能算法。在自主研發的飛龍碼體系上構建的軟硬件標準,運用的是中文代碼,完全擺脫了西方英文科技知識產權的保護封鎖,填補了中文在硬件數字化操控的底層空白。



仿腦科技(深圳)有限公司董事長劉鉅波先生指出:「具備文化屬性的技術,才稱得上偉大的技術!中華民族的偉大復興,其先決條件,必然是中文科技的復興!把中文登陸到芯片,並根據芯片的技術邏輯高效運算,支持離線輸入和輸出,實現中文人工智能語言理解,其難度堪比登月﹗」



飛龍芯類腦智能科技(珠海橫琴)有限公司董事總經理陳鵬福先生指出:「『飛龍芯』突破了目前人工智慧發展的瓶頸,是目前全球唯一實現離綫輸入輸出的中文人工智慧(AI)語音理解芯片,可應用於IoT物聯網消費電子、工業機器人、軍工的領域的人機交互場景。



明年首季可望量產



飛龍芯是中國權威語音語言頭部企業科大訊飛股份有限公司聯合文化傳信集團永遠榮譽主席朱邦復先生團隊共同研發的全球首款語言芯片,是全球人工智能產業的重大突破,也是中國文化驕傲地進入數字科技核心的創舉。



為配合「飛龍芯」的研發生產,集團在中國珠海市成立全資附屬公司——飛龍芯類腦智慧科技(珠海橫琴)有限公司,預計在今年底會完成芯片原型(Prototype),按計劃在明年第一季開始生產推出市場銷售。在本次合作上,仿腦科技(深圳)有限公司在中文人工智慧技術應用方面富有經驗,主要負責「飛龍芯」的技術支援、產品應用以及銷售推廣。科大訊飛股份有限公司將負責飛龍芯開發的固定費用。



文化傳信集團一直從事文化出版、文化科技的業務,「飛龍芯」的開發成功,是集團文化科技業務的重大突破,集團有信心爭取在萬物互聯的年代,文化科技業務蒸蒸日上。



關於文化傳信集團

文化傳信集團有限公司(簡稱「文化傳信」,香港主板上市編號 343.HK),目前為亞洲最大漫畫內容供應商之一,主要業務包括出版及知識產權授權、線上及社交業務、數碼化市場推廣、零售與批發。集團多年來秉承「傳揚中華文化,推動社會進步」的理念,利用先進的科技在文化領域尋求新突破,立志成為最受尊敬的文化創意企業。



關於中國飛龍芯片發明人朱邦復

文化傳信集團(00343.HK)永遠榮譽主席朱邦復先生,是中文人工智慧(AI)理解領域的先驅者,由七十年代開始,朱邦復老師一直致力於中文電腦科技的研究,先後發明倉頡輸入法、漢卡,被譽爲「中文電腦之父」,其後加入文化傳信,帶著其研發團隊繼續中文人工智慧理解的研究,並於2020年取得全球發明專利,將中文理解應用到語言芯片開發上。



關於科大訊飛股份有限公司

科大訊飛股份有限公司(002230.SZ)是全球最大的中文智能語音識別技術提供商,在智能語音技術領域有著長期的科研積累,並在語音識別、語音合成等多項技術擁有國際領先的成果。在電信、金融、電力、社保等主流行業的份額更達 80%以上,用戶量超 10 億以上,語音識別技術在同類產品中用戶規模排名全球第一。



