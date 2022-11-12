佳明集團控股有限公司公佈截至2022年9月30日止之中期業績



香港, 2022年11月12日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」，股份代號：1271.HK）今天公佈截至2022年9月30日止六個月（「2022/2023上半年」）之中期業績。



摘要

-- 期內錄得總收益49.2億港元，較去年同期大幅上升7.4倍

-- 期內錄得溢利14.1億港元，較去年同期大幅上升19.4倍

-- 宣佈派發中期股息每股6.0港仙

-- 透過未來擴展兩座新數據中心，對持有及營運數據中心業務維持正面樂觀態度

-- 積極尋求增加香港土地儲備作物業發展

-- 執行中國廣西省南寧市的房地產開發計劃



2022/2023上半年綜合收益由截至2021 年 9 月 30 日止六個月（“2021/2022 年度上半年”）的5.861億港元上升7.4 倍至49.201億港元。集團2022/2023上半年錄得淨溢利14.102億港元，與2021/2022上半年6,920萬港元相比上升19.4倍。 每股盈利為99.3港仙（2021：4.9港仙）。 撇除投資物業的公平值變動，集團2022/2023上半年之基礎溢利為14.143億港元，較2021/2022上半年基礎溢利約2,920萬港元上升47.4倍。每股基礎溢利為99.6港仙（2021：2.1港仙）。



綜合收益及淨溢利大幅增加主要歸因於住宅發展項目「明翹滙」之預售單位於2022/2023上半年期間交付予買家，致使相關之銷售收益與盈利確認入賬。



董事會現宣佈將於2022年12月15日派發中期股息每股6.0港仙（2021年：每股4.0港仙）予於2022年12月2日名列公司股東名冊的股東。



集團位於青衣的首個物業發展項目「明翹滙」包括兩幢住宅大廈，提供776個住宅單位，並設有停車場及會所設施，銷售面積約345,000平方呎。項目自2019年11月推出預售，市場反應熱烈，已售出逾92%之單位。「明翹滙」於2022年3月獲發滿意紙。預售單位其後於2022年4月開始交付予買家，相關47.7億元之銷售收益於2022/23上半年確認入賬。



數據中心租賃業務業務狀況良好，保持健康增長。來自此分部的收益增加23.9%至1.139億港元，增長主要由現有及新客戶在數據中心空間的使用率上升帶動。此外，集團執行了擴建數據中心版圖的計劃，於兩幅分別位於新界粉嶺安居街3號及安全街8號的土地上發展兩座高端數據中心，估計樓面面積合計約 185,000 平方呎，目標分別於2025年中及2026年中交付。



於2022/23上半年，來自建築業務的收益顯著減少90.2%至2,970萬港元，乃因已完成之啟德建築項目確認之收益大幅減少所致。



集團另一個發展項目位於九龍土瓜灣炮仗街41、43及45號，現命名為「明雋」，將發展為一幢樓高25層的住宅大廈，提供76個單位和會所設施，並設有兩層商舖，總樓面面積約31,000平方呎。項目上蓋經已平頂，內部裝修工程現正進行，預售前期工作亦已展開。項目預計於2023上半年完工。



集團擬將位於新界粉嶺聯發街1號的地塊發展成總樓面面積約36,000平方呎的住宅及商業物業。土地轉換用途之申請正在處理。地基工程已展開，預計項目將於2025年年中完成。待地盤完成重建後，已完成物業將會出售並為本集團帶來收益。



集團位於九龍太子道西279號的高檔物業發展項目「明寓」亦銷售非常理想。截至2022年9月項目18個單位中已售出15個。



集團展開中國內地的發展，於2021年7月透過政府公開拍賣獲得其在中國內地第一幅地塊。該地塊位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區，佔地面積約574,000平方呎，計劃發展為以休閒和健康生活為主題的高檔住宅項目，包括高層住宅單位、別墅、零售商店及康養中心，目標客戶將為銀齡和退休人士以及其家屬。預計總樓面面積約為 1,100,000 平方呎。地盤勘測已大致完成，現準備建築圖則審批之申請。



佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結：「我很高興地與大家分享，儘管全球環境充滿挑戰，疫情持續、利率攀升和高通脹，我們仍然取得了強勁的增長，收益和淨溢利創新高，這實為我們將集團轉型為一家房地產發展商的正確戰略息息相關。市場對我們所發展的物業和數據中心的需求維持堅穩，我們的品牌將處於有利的定位以抓住增長的商機。即使經濟前景不明朗，我們仍對本地住宅物業市場的短期前景審慎樂觀，長期前景充滿信心。我們的財務狀況良好，將持續物色合適的土地收購機會，增加土地儲備。我們還致力於為我們的客戶提供全面和可靠的服務，除升級 iTech Tower 1 和 2 的現有設施外，我們位於粉嶺兩座新數據中心的設計和設施均配合需求高功率的客戶。我們在中國內地發展房地產的新戰略方向將繼續利用我們出色的運營能力和豐富的經驗，抓住具吸引力的增長機會。」



有關佳明集團控股有限公司 （股份代號：1271.HK）

佳明集團控股主要從事樓宇建築、物業租賃及物業發展業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商，集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一，客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現正營運兩座高端數據中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2)，亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮，擬發展成兩座新高端數據中心。此外，集團已推售位於青衣細山路的住宅發展項目「明翹滙」，以及位於九龍太子道西279號的高檔住宅項目「明寓」。集團新的住宅兼零售發展項目「明雋」位於九龍土瓜灣炮仗街41、43和45號，總樓面面積約31,000平方呎，目前進展順利，預計將於2023年中完成。此外，位於新界粉嶺聯發街1號的地塊，計劃發展為住宅兼商業項目，總樓面面積約36,000平方呎，目標在2025年中完成。在中國內地，集團在廣西省南寧市武鳴區的廣西-東盟經濟技術開發區擁有一塊土地，將用於開發一個豪華住宅項目，包括高層公寓、別墅、零售商店和健康中心，預計總建築面積約為110萬平方呎。



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