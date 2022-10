Monday, 24 October 2022, 11:44 HKT/SGT Share:

來源 Niche-Tech Group Limited 周博軒先生被任命為應科院新任董事 憑藉豐富的行業經驗,為優化香港的創新科技生態系統作出貢獻

香港, 2022年10月24日 - (亞太商訊) - 駿碼半導體材料有限公司(「駿碼半導體」或「公司」,其附屬公司統 稱為「集團」;港交所股份代號:8490.HK),一家領先的半導體封裝材料製造商,現欣然宣布公司執行主席兼執行董事周博軒先生被任命為香港應用科技研究院(「應科院」)新任董事,任期為2022年10月21日至2024年10月20日。



應科院由香港特別行政區政府於2000年成立,其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於四個技術部門,包括:可信及人工智能技術、通訊技術、物聯網感測與人工智能技術、集成電路及系統。而技術研發主要應用在六項重點範疇:智慧城市、金融科技、再工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。截至2021/22年度,應科院已將接近1,250項技術轉讓給業界,並于中國內地、美國及其他國家獲授超過1,000項專利。



周先生在電子材料行業擁有逾18年經驗,主要負責集團的整體管理、策略規劃、營運決策及發展。作爲應科院的新任董事,周先生在駿碼半導體的角色和職位不會改變,不止如此,他更將憑藉豐富的行業經驗,與應科院共同努力,為優化香港的創新科技生態系統作出貢獻。



周博軒先生說:「我很榮幸能加入應科院的大家庭。 2019年以來,中美貿易關係持續緊張,給全球行業帶來不確定性和負面影響,對全球經濟來說是一個充滿挑戰的時刻。但從長期來看,高效電力電子產品的需求仍有望顯著增長,這將帶動半導體產業的進一步增長,為半導體封裝材料產業帶來新的機遇。作為應科院的新任董事,我將為電子材料行業做出貢獻。作為公司的執行主席兼執行董事,我相信這將是推動駿碼半導體發展和把握行業最新趨勢的絕佳機會。」



駿碼半導體材料有限公司

駿碼半導體材料有限公司 (「駿碼半導體」) 於2006年在香港成立,並於 2018 年在香港聯合交易所GEM上市 (股份代號:8490)。集團是一家半導體封裝材料及高新領域新材料製造商,專從事鍵合線、封裝膠及其他先進材料的研發、製造和銷售。集團自 2010 年獲頒「國家高新技術企業」,成功組建廣東省半導體及微電子材料工程技術研發中心至今,於 2016 年被中國國家知識產權局評為「國家知識產權優勢企業」,並先後獲得「廣東省院士專家 (企業) 工作站」、「廣東省科技專家工作站」等資質認定。



本新聞稿由智升公關有限公司代表駿碼半導體材料有限公司發放。



