Thursday, 15 September 2022, 20:38 HKT/SGT Share:

來源 Hong Kong Investor Relations Association (HKIRA) 香港投資者關係協會公佈2022年第八屆香港投資者關係大獎得獎名單 華潤啤酒（控股）有限公司榮獲整體最佳投資者關係公司大獎－大型股

香港, 2022年9月15日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會（「協會」）今天宣佈2022年第八屆投資者關係大獎得獎者（「投資者關係大獎」或「大獎」）。

投資界友好及業界人士親臨第八屆投資者關係大獎頒獎禮

投資者關係大獎連續第八年表彰香港上市公司和投資者關係專業人士在投資者關係方面的卓越表現及奉行最佳守則。隨著新冠肺炎疫情逐步緩解，線下活動已開始逐步恢復。今年的投資者關係大獎會議暨頒獎典禮以混合模式舉行，邀請投資者關係專家和專業人士就投資者關係的策略、最新發展趨勢、有效流程及最佳實踐進行多角度的討論。香港投資者關係協會很榮幸能邀請到香港財經事務及庫務局局長許正宇先生，GBS，JP，擔任頒獎典禮的主禮嘉賓及主講嘉賓。



2022年第八屆香港投資者關係大獎獲得上市公司及投資界的廣泛支持。今年共有152家公司被提名參賽，反映出投資者關係的重要性持續提高。一如既往，得獎者先由公衆提名，再由買方及賣方投資者組成的合資格投票人士以網上投票選出。今年，超過790多名投資者分別來自逾290個金融機構進行了投票。持續的支持再次展現投資者群體對投資者關係大獎的認可。投資者關係成為行內日益重視的範疇，香港投資者關係協會致力提升香港優秀投資者關係卓越水平，透過優化獎項機制，以確保獎勵質量。



在所有獎項組別之中，「整體最佳投資者關係公司」為最高榮譽的大獎，由評審團從所有獎項類別的優勝者中選出，以表揚在投資者關係中展示出全面卓越表現的公司。今年，「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司分別為華潤啤酒（控股）有限公司、裕元工業（集團）有限公司及莎莎國際控股有限公司。



香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示：「我們很高興今年能夠再次與各位親身於活動見面，讓各會員公司、投資者關係專員及投資界友好親臨聚首一堂。在疫情後的新常態下，本年活動繼續以『混合』模式舉行，會議及頒獎典禮以網上直播形式舉行，希望讓更多觀眾參與，我謹此感謝各界的參與以及在籌備過程中提供協助。」



她補充說：「過去一年，中國內地對教育、房地產、資訊科技等特定行業採取了緊縮政策，對部分上市公司的業務和股價造成負面影響。因此，今年投資者關係大獎的參選公司數量比去年減少了10%。為維持投資者關係大獎的標準，今年評審團決定減少獎項頒發的數量。由於中港兩地的旅行仍受到限制，投資者高度依賴兩地的IRO獲取最新信息，以幫助他們制定投資策略和明智地作出決策，因此他們要求上市公司更積極及更有效地披露信息。IRO已成為重要的信息門戶和公司與投資者互動的主要橋樑，幫助上市公司在新常態下與本地及全球投資者和分析師建立聯繫。」



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為2022年香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。



第八屆投資者關係大獎獲獎公司包括以下公司（按股票號碼排序）：

股份代號 / 公司

14 希慎興業有限公司

16 新鴻基地產發展有限公司

17 新世界發展有限公司

35 遠東發展有限公司

66 香港鐵路有限公司

135 昆侖能源有限公司

173 嘉華國際集團有限公司

178 莎莎國際控股有限公司

272 瑞安房地產有限公司

291 華潤啤酒（控股）有限公司

341 大家樂集團

388 香港交易及結算所有限公司

392 北京控股有限公司

435 陽光房地產投資信託基金

511 電視廣播有限公司

551 裕元工業（集團）有限公司

636 嘉里物流聯網有限公司

659 新創建集團有限公司

700 騰訊控股有限公司

726 築友智造科技集團有限公司

778 置富產業信託

823 領展房地產投資信託基金

832 建業地產股份有限公司

868 信義玻璃控股有限公司

887 英皇鐘錶珠寶有限公司

968 信義光能控股有限公司

1044 恒安國際集團有限公司

1200 美聯集團有限公司

1361 361度國際有限公司

1368 特步國際控股有限公司

1381 粵豐環保電力有限公司

1458 周黑鴨國際控股有限公司

1811 中國廣核新能源控股有限公司

1929 周大福珠寶集團有限公司

2020 安踏體育用品有限公司

2199 維珍妮國際（控股）有限公司

2217 譚仔國際有限公司

2279 雍禾医疗集团有限公司

2313 申洲國際集團控股有限公司

2778 冠君產業信託

3331 維達國際控股有限公司

3382 天津港发展控股有限公司

3800 保利協鑫能源控股有限公司

3868 信義能源控股有限公司

3918 金界控股有限公司

6858 本間高爾夫有限公司

6993 藍月亮集團控股有限公司

9983 建業新生活有限公司



有關獲獎者的完整名單，可查閱：https://www.hkira.com/awards/ehall2022.php。



評判團

-- 鄭子云教授（評審團主席）

香港恒生大學 － 何善衡博士銀行學及金融學系商學研究所主任、ESG研究中心主任



-- 董陳綺媚女士

鉅京控股有限公司 － 執行董事兼行政總裁



-- 丘培煥女士 CFA, CPA

香港特許金融分析師學會 －前會長兼董事



-- 陸東先生

中信資源控股有限公司 －獨立非執行董事



-- 繆子美女士 CFA, FRM

富達基金（香港）有限公司 － 亞洲股票投資總監



-- 姚嘉仁先生

香港交易及結算所有限公司 － 董事總經理兼市場主管



-- 魏偉峰先生

香港上市公司商會常務委員會成員及其會員服務小組委員會主席



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 （HKIRA） 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會，負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。



協會致力於促進投資者關係守則的進步，以及提升會員的專業能力和地位。至今，協會擁有逾1,000名會員，他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中，約六成八企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇，當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com。



有關香港投資者關係大獎

每年一度的香港投資者關係大獎旨在鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。創辦於2015年，此獎項每年表彰在投資者關係方面具有高水準的個人和公司，以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。



頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式，匯聚投資者關係專才及行內專業人士，表揚該年度投資者關係行業的成就。更多關於獎項及網上提名的資料，請瀏覽 www.hkira.com/awards。





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