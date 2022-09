Thursday, 15 September 2022, 17:04 HKT/SGT Share:

來源 Analogue Holdings Limited 安樂工程獲獎項目AMSFS III在中國內地取得專利 沉澱速度快、效率高、佔地面積小、投資成本低

展示集團對創新和可持續發展的承諾

香港, 2022年9月15日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司(股份代號:1977)(「安樂工程」或「公司」,連同附屬公司統稱(「安樂工程集團」或「集團」)今天宣布集團研發的獲獎(1) 污水處理技術「一體化磁介質高效沉澱池」(「AMSFS III」)獲中國國家知識產權局授予實用新型專利證書,進一步加強集團龐大專利組合實力,展示集團對技術創新和環境保護的專業知識和承諾。

安樂工程集團主席潘樂陶博士表示:「我們很高興AMSFS III技術獲國家知識產權局授予實用新型專利,這是對集團各團隊跨地域合作和內部技術研發能力的高度認可。傳統污水處理系統市場發展成熟,然而偏遠村莊和農村地區對易於安裝的污水處理系統需求激增。憑藉我們高度靈活的一體化AMSFS III系統,相信我們有能力把握中國內地及『一帶一路』倡議國家的發展商機。展望未來,我們將繼續追求技術突破,通過持續創新,加強環境保護和改善社會生活質素。」



AMSFS III由集團的香港及內地團隊共同設計和建設,並於集團的南京廠房製造。AMSFS III為一體化污水處理系統,採用最新的建造技術,包括建築訊息模擬(「BIM」)、組裝合成建築法(「MiC」)和機電裝備合成法(「MiMEP」)。有別於傳統系統必須在現場進行全部工序,AMSFS III通過應用上述技術,可在廠房預製、安裝及測試。由於AMSFS III佔地面積只需要少於50平方米,因此更具靈活性,亦減少對周圍環境的負面影響,例如施工現場產生的灰塵及噪音污染。AMSFS III採用一體化的設計及地埋式安裝;成本和效能方面,其全自動控制的系統具有遙距監控功能,減少操作人員數量,節省人力和維護成本,達致更高效率。



AMSFS III已應用於集團在中國內地的污水處理項目,對國家污水處理設施的發展有重大貢獻。其中,位於安徽省合肥市的十五里河金寨路初期雨水調蓄工程應用AMSFS III去除部分懸浮固體和總磷,令出水在無需後續的過濾系統之下達到排放標準,並降低整體建設成本。集團亦於安徽省廬江縣馬槽河流域的污水處理系統提標工程中採用AMSFS III,以確保水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的一級A標準。



展望未來,我們預見偏遠村莊和農村地區對小型、分散式污水處理廠的需求殷切。由於AMSFS III佔地面積小,特別適合該等地區。隨著國家「十四五規劃」嚴格執行環境保護相關計劃,要求污水處理廠的排放能達致國家一級A標準,將為小型及易於運輸的污水處理系統提供新機遇。



有關安樂工程集團

安樂工程集團成立於1977年,總部設於香港,為領先的機電工程服務供應商,業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。集團為不同行業,包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技(「ICBT」),以及升降機及自動梯等四大業務板塊。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股份代號:1977)。



(1) AMSFS III於香港總商會舉辦的「2021-22香港工商業奬-創意」榮獲「創意獎」





