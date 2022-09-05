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Monday, 5 September 2022, 11:55 HKT/SGT
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三一國際(00631.HK)公布中期業績，收入大增53.1%，國際化拓展成效顯著

香港, 2022年9月5日 - (亞太商訊)  - 國內領先的礦山裝備及物流裝備製造商三一國際(00631.HK)公布2022年度中期業績。公告顯示，截止2022年6月30日,公司實現營業收入約76.3億元，同比大增53.1%；淨利潤約9.1億元，同比增長11.7%。剔除2021年出售新疆子公司的1.5億元一次性收益影響，淨利潤的增速達37.1%。在營業收入大幅增長的同時，國際銷售也迎來爆發式增長，收入達19.3億元，同比大增121.9%。

根據公司業績公告，報告期內，全國煤礦智能化建設全面提速，礦山智能化技術加快應用，國家持續推進港口綠色發展規劃，公司以電動化、智能化的科技創新産品助推全球礦山及港口建設。同時，公司持續推進國際化、電動化及數智化戰略，經營業績大幅增長，經營質量持續改善。

國際化方面，公司堅持「以我爲主，本土經營，服務先行，平臺賦能」的國際化戰略，國際化拓展進程加快，銷售實現大幅增長。其中，礦山裝備國際銷售大增130.9%，寬體車國際銷售增長迅速，國內出口市佔率第一。物流裝備持續拓展歐美、東南亞市場，國際銷售大幅增長113.6%。

研發方面持續致力於提高智能化、電動化、國際化新品以及數據、算法、軟件等方面的研發能力，並在無人駕駛、智能港口及機器人領域持續投入。上半年，研發費用增長23.9%，研發費用率達5.5%。

上半年，公司智能化、電動化研發成果顯著。智能掘進機井下性能優越，自動化使用率高達72%。採煤機薄煤層及中厚煤層型譜進一步完善。中大噸位SKT105S寬體車實現批量銷售，並持續加快新能源寬體車的研發落地。批量交付自動化軌道吊和輪胎吊。中標厦門港海天碼頭自動化岸橋項目。完成無人平板車全作業場景的路測，自動駕駛和智能化水平行業領先。布局電動正面吊、電動堆高機、電動集卡、電動抓鋼料機、電動重叉等全系列電動港口設備等。

新業務方面，機器人業務營業收入5.5億元，同比增長36.9%，AGV、系統集成及立庫實現新能源、光伏、化工、電池拆解及離散製造業等行業突破。智礦業務無人駕駛寬體車已在3個礦山開展無人駕駛商業合作，累計完成50台無人駕駛車輛部署，運營里程10萬公里，電動化車隊運營規模國內第一。


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