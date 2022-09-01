Thursday, 1 September 2022, 15:57 HKT/SGT Share: 聯想控股（3396.HK）2022上半年收入升4%至2,377億元 穩中有進顯韌性

香港, 2022年9月1日 - (亞太商訊) - 據財華社報道，2022上半年，全球疫情反復、持續通脹帶動美聯儲加息、國際資本市場出現大幅波動，據統計，1至6月，港股三大指數全部下跌，其中恆生科技指數累跌14.12%，而美股納指跌29.51%，道指跌15.31%，均創2008下半年以來最差半年表現。在如此動盪經濟背景下，企業所面臨的短期壓力可見一斑。早前，專事產業運營與孵化投資的聯想控股（3396.HK）便已發佈盈警，稱主要由於資本市場波動加劇所致，而今日下午，公司正式發佈其中期業績公告，收入錄得約2,377億元（人民幣，下同），較去年同期增長了4%，歸母淨利則同比下降55%至約21億元，居於盈警公告所示15至25億區間中上位置。



若只看收入和歸母淨利這兩個數字，我們或會遺憾錯過公司在上半年的一些亮點。經過數年發展，聯想控股在產業運營領域已積累了相當基礎，並在報告期內進一步實現了穩健增長。業績公告顯示，產業運營板塊歸母淨利同比增兩成至28.3億元，公司表示，這離不開「產業運營，科技創新」戰略思想的深化推進，使得企業競爭力和經營效益均得到進一步提升。筆者發現，聯想控股旗下的支柱資產在發展過程中，不斷夯實優勢業務的同時，也立足長遠發展，積極打造新的成長曲線。



拿聯想集團舉例，其始終保持個人電腦業務全球第一的行業龍頭地位，此外，新的增長點也在持續培育之中，其二季度非PC業務的收入佔比已升至37%的歷史新高。再如聯泓新科，作為在EVA光伏料領域率先實現進口替代的高新技術企業，一直在新材料行業開展新佈局，如新能源材料、可降解材料等新建項目均在有序推進中；報告期內，聯泓新科還通過投資華宇同方，進入電子特氣領域；筆者相信，伴隨著其在多個細分領域重點項目的實施，聯泓新科的產業佈局將得到進一步夯實，為其未來發展奠定堅實基礎和想像空間。



作為公司另一個業務板塊的產業孵化與投資，在今年上半年確實面臨著相當巨大的壓力與挑戰，但旗下各成員企業的發展仍保持著穩健態勢。



領先的私募股權投資機構君聯資本截至目前也已成功助力超過100個被投企業登陸資本市場，且在報告期內新投項目26個，新募資金35億元。另一家天使投資機構聯想之星也在上半年新投了近20個項目，超過40個被投發生下輪融資，據公告顯示，聯想之星五期美元基金已完成首次交割，人工智能專項基金也已完成最終交割。而以視頻為中心的芯片和完整解決方案供應商富瀚微，在報告期內實現市場份額的顯著提升，業績繼續增長，這主要依靠其在專業安防領域持續向中高端產品佈局，提升盈利能力，同時加速智能家居+智慧車行業務成長，打造第二成長曲線。



積極發揮“鏈主帶動”作用 貫徹綠色發展 踐行社會責任

7月下旬，國際貨幣基金組織將2022年全球經濟增長預期下調至3.2%，較其4月發佈的報告又降低了0.4個百分點，全球經濟持續承壓，供應鏈體系受到嚴峻挑戰。



內地中共中央政治局近日召開會議强調，要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化國內產業鏈佈局。近年來，聯想控股推動旗下企業發揮運營和供應鏈優勢，通過助力產業鏈上下游企業協同發展，推動中國經濟穩健增長。



目前，旗下聯想集團收入七成來自海外，但九成的製造來自中國，一級供應商已達2,000家，直接帶動超35萬人就業。憑藉其在供應鏈領域的實踐成果，聯想集團連續第8次入選Gartner全球供應鏈25强排名，2022年更升至第九，是排名最高的中國企業。在光伏領域，產業發展需求强勁，但產業鏈仍存在薄弱環節。聯想控股旗下新材料企業聯泓新科率先在EVA光伏用膠膜料領域實現國產替代，憑藉其技術優勢，不斷縱向延伸至產業鏈上游，並橫向拓展至新能源和生物可降解材料等細分領域，發揮「鏈主帶動」作用，帶動產業鏈眾多中小企業共同發展。



內地「雙碳」目標及ESG興起已有時日，聯想控股一直以來積極推動旗下業務向節能環保和雙碳領域發展。其中，聯想集團早前承諾不晚於2050年實現淨零碳排放，目前其在國內的主要生產基地都已是國家級綠色工廠，並在此基礎上推進「零碳工廠」轉型。在聚焦自身發展的同時，聯想集團還持續打造科學可複製的綠色轉型智能解决方案，推動更多產業實現綠色轉型，賦能國內超300家工業領軍企業。聯泓新科在夯實既有優勢的基礎上，發力新能源材料和生物可降解材料，相關項目建設有序推進中。而包括君聯資本、聯想之星、正奇控股等在內的聯想控股旗下企業也進一步加大了相關領域的投資力度，不斷通過投資實踐來推動創新和技術進步。



除綠色發展外，履行社會責任同樣是企業價值的重要體現。2022年，聯想控股體系內扎實推動落實保就業政策，在廣泛吸納社會人才的同時，重點關注高校應届畢業生的招聘工作，積極擴大招聘規模。同時，聯想控股在創業幫扶、鄉村振興、弘揚正氣、應對灾害等社會公益事業領域也堅持投入多年。



聯想控股表示，上半年，公司不斷提高站位，強化自身能力，把握中國企業轉型升級的重要機遇，堅持聚焦實體經濟，持續加大科創領域的耕耘，切實履行企業社會責任。今後，我們將繼續以建設世界一流企業為目標，在實現高品質發展和共同富裕的征程上，不斷貢獻力量！





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