ADC研發浪潮席捲下，四環醫藥（0460.HK）差異化佈局創新

香港, 2022年8月16日 - (亞太商訊) - ADC藥物已成為近年來抗腫瘤領域熱門的研究方向之一,尤其是今年以來,全球ADC藥物投融資、授權引進等事件頻出,賽道熱度持續攀升。聚焦於中國ADC藥物領域中,該市場在近年來以超出想像的速度,從無人知曉發展到如今醫藥行業的半壁江山都已參與其中,形成“華山論劍”的全新格局。伴隨著去年國內首個國產ADC藥物獲批上市,標誌著中國ADC藥物商業化元年已經到來。不難想像,未來國內ADC藥物領域即將上演一場群雄紛爭的大戰,誰又有望突出重圍成為笑到最後的贏家?



ADC藥物領域之戰國爭雄,格局初定



相較于傳統的小分子藥物和生物藥,被稱作為“生物導彈”的ADC藥物兼具了小分子的細胞毒性和單抗的靶向性,安全性和有效性明顯更高,正激發著國內第二波創新藥研發熱情。歷經多年發展,目前全球共已獲批上市14款ADC藥物。據公開資料顯示,2021年全球ADC藥物的銷售額突破50億美元。並且據Natrue子刊的市場預測,全球ADC藥物市場規模於2026年將達到164億美元,市場潛力巨大。



在龐大的市場前景背後,ADC藥物研發浪潮的卷席而來。根據藥智資料顯示,截至目前,全球ADC臨床開發專案共471個,中國立項的ADC項目也已上百個。其中,榮昌生物、百奧泰、東曜藥業、雲頂新耀、恒瑞醫藥、四環醫藥等多個國內領先的創新藥企均已佈局其中。



與此同時,今年以來,全球ADC領域合作及並購的熱情也居高不下。據公開資料顯示,近半年間,Sutro Biopharma與天士力生物和安斯泰來先後達成了就ADC產品的重磅交易,兩筆交易的潛在總金額或超17億美元;7月底,石藥集團將Claudin18.2 ADC新藥SYSA1801的大中華區外全球權益授權給Elevation Oncology,交易金額高達約11.95億美元;科倫藥業於今年陸續將兩款ADC藥物海外權益授權許可給國際知名藥企默沙東,累計潛在交易金額超過20億美金。以上交易充分證明ADC賽道的前景十分廣闊。



於收購方面,7月初華爾街日報消息稱默沙東將以400億美元的金額完成對全球ADC龍頭Seagen的收購。不難看出,ADC藥物的發展前景深受全球各大藥企的認可,成為兵家必爭之地。



毫無疑問,ADC藥物研發浪潮席捲全球的背景下,隨著資本入局、商業化提速,ADC藥物研發領域正處於黃金時段,將迎來巨大發展機遇。筆者相信,未來賽道中勢必會有少數幾家國產ADC創新藥企能夠長期成為市場中的主要玩家。



四環醫藥:ADC賽道新勢力,或為下一個突圍者



不過值得注意的一點是,由於ADC藥物生產有著非常高的技術壁壘,整套流程下來對技術、工藝、場地等各個環節的合規性要求都極高。因此當前全球ADC藥物研究靶點仍主要集中在經驗證的成熟靶點上,熱門靶點藥物競爭日趨激烈。靶點差異化佈局也成為創新藥企在ADC領域脫穎而出的關鍵。



在此之中,筆者注意到,四環醫藥旗下的軒竹生物不同於大多藥企,其自佈局ADC領域以來,就差異化的專注于開發具有全球權利的新興靶點上,希望能夠在全球龐大市場中搶佔先機。



據瞭解,軒竹生物作為一家國內少有的擁有從藥物發現、臨床前研究、臨床開發,以及生產和銷售的全產業鏈佈局創新藥企。在2020年就已開始進軍ADC領域,並於2021年初宣佈完成了對康明百奧的收購,引入了極具潛力的“MabEdit”和“Mebs-Ig”兩大抗體技術平臺。其平臺可對抗體定向精准的進行修飾與改造,定點全面敲除懸浮CHO工程細胞株的FUT8+/+基因,獲得的細胞株可以生產去岩藻糖的抗體分子,去岩效率達到100%,處於國際領先水準。該平臺的方法專利已獲得中國授權,籍此可開發系列產品。



不難想像,在國際首創雙抗技術平臺加持下,軒竹生物創新藥產品管線覆蓋的深度及廣度將持續拓展,創新驅動力也有望得到進一步提升。另外,在自主開發ADC創新藥物的同時,軒竹生物還與業內領先藥企進行合作,加速ADC領域的擴張速度。例如,去年9月,軒竹生物與藥明合聯達成KM501雙抗ADC項目開發與生產戰略合作,目前正處於新藥臨床試驗申請前開發階段,有望於今年Q4申報IND。



這背後不僅體現出軒竹生物在創新藥物研發上的實力強勁,更是側面反映出來公司的綜合資質與品牌形象廣受業內青睞。



同時,近年來軒竹生物於資本市場上的相關動態頻頻,無一不在印證軒竹生物的持續創新能力和母公司四環醫藥的前瞻性佈局獲得資本市場的深度認可。



例如,去年底,軒竹生物完成超6億元B輪融資,這是繼2020年獲國投招商領投的9.63億元A輪戰略投資後的新一輪融資;近兩個月以來,軒竹生物先後入選2022未來醫療百強榜“中國創新生物醫藥TOP10”並獲“2022中國生物醫藥產業價值榜——最具成長性小分子創新藥企業TOP10”。



總而言之,軒竹生物除了在腫瘤、消化、代謝等領域佈局了多款創新藥外,,還瞄準了研發技術難度更高、商業化生產門檻更高的生物製藥領域,佈局了雙特異性抗體及ADC等賽道,已形成了國內少有的同時涵蓋小分子化藥、單抗、雙抗、融合蛋白、ADC等多種類型的產品管線。在筆者看來,軒竹生物在國內創新藥領域已擁有著一席之地,未來或將成為賽道中下一個突圍者。



小結



毫無疑問,在資本的加持及產品的賦能下,市場對軒竹生物的認可,也是對其母公司四環醫藥的肯定。因此,軒竹生物作為中國ADC賽道的新勢力,也是大大增添了母公司四環醫藥奔赴創新之路的底氣。未來隨著四環醫藥的成長潛力持續釋放,其估值水準也有望獲得進一步的提升。





