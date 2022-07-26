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來源 EC Healthcare 醫思健康料2023財年第一季度錄得銷售額不少於8.6億港元 同比升不少於17% 業務展現良好動能 大陸拓展穩步推進

香港, 2022年7月25日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團預計2022年4月至6月期間（「季內」）錄得不少於8.6億港元的銷售額，同比上升不少於17%。



為滿足中國內地對集團提供美學醫療及美容養生服務的殷切需求，集團已於2022年7月於深圳新開設兩個服務點，新租用樓面面積約12,400平方呎。集團於中國內地的服務點總數增加至18個。



受益於市場對集團提供的醫療服務的需求維持強勁，及香港第五波影響的逐步消退，季內本地整體市場情緒穩步回暖，零售業全面復甦。董事會預計，季內集團錄得不少於8.6億港元的整體銷售額，同比升不少於17%，與2020年同期相比上漲不少於80%；季內醫療服務銷售額同比增長不少於29%，與2020年同期相比上漲不少於158%；季內中國內地診所以及服務中心之銷售額較去年同期微跌不多於6%，及較2020年同期升不少於29%。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「展望未來，集團對業務表現維持信心。有鑒現時疫情影響逐步消退，香港市民的群體免疫水平有所提高且健康管理意識提升。預計未來經營環境將總體維持穩定，市民對醫療服務的需求將維持增長。集團作為香港領先的醫療服務供應商，將繼續通過內生增長及併購雙策略並行，通過資訊科技，品牌和服務的投入來強化閉環生態系統，進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科，新醫療中心及進匯醫務中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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