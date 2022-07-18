醫思健康向恒生銀行Signature優卓理財及優越理財客戶提供醫療保健服務

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|拓寬獲客渠道 擴大高端優質服務覆蓋
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香港, 2022年7月18日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團透過旗下紐約醫療集團，髮森，DR REBORN及ATO HAIR CLUB向恒生銀行Signature優卓理財及優越理財客戶提供多樣化醫療保健服務。
醫思健康作為香港領先的醫療服務供應商，一直致力於提供專業優質的多樣化的醫療健康服務，集團旗下服務覆蓋29個醫學專科，致力於為世界帶來健康，美麗，快樂。集團將秉承以客為本的思想，守護客戶的健康，為其及子女提供多種保健、美容及兒童健康服務。活動期限由2022年7月1日起至2023年6月30日止。
*有關詳情請瀏覽恒生銀行網站的【條款及細則】
關於醫思健康
香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，通過資訊科技，服務，品牌和文化的不斷投入，搭建一個完善的多元大健康閉環生態，致力于讓這個世界變得更健康、美麗、快樂。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。
集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DRREBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTALCARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。
*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究
話題 Press release summary
部門 健康与医药
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