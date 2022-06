Thursday, 30 June 2022, 11:07 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康與友和集團建立戰略合作夥伴關係 拓展市場份額 多元電商業務佈局 深化數碼營銷策略

香港, 2022年6月30日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康(「公司」,連同附屬公司,總稱「集團」;香港聯交所股份編號:2138)欣然宣佈,集團與友和集團控股有限公司(「友和集團」;香港聯交所股份編號:2347)就擬建立戰略合作夥伴關係簽署諒解備忘錄。雙方將合作重點推進香港醫療,美學醫療及美容養生於電子商務領域的快速發展,攜手推動香港醫療,美學醫療及美容養生電子商務滲透率的提升。此次合作將強化集團的線上業務,擴大集團可觸達的客群,進一步鞏固集團的市場領先地位。



就此次合作,(i)集團將成為友和集團在美容及醫療健康服務領域的主要商戶,友和集團將為集團開設醫療,美學醫療及美容養生线上服務產品專區。這一專區將有望幫助集團引入更多電商平台上的公域客戶流量,並創造醫療及醫美客戶群與友和集團的協同效益;(ii)集團將與友和集團聯手推動相關服務產品的線上營銷活動以提升銷售額,豐富產品組合及提升交叉銷售;(iii)集團將與友和集團就精準營銷及消費者行為分析方面的洞見進行合作,以發展更全面的數字營銷策略,提高客戶的生命週期價值;(iv)集團將攜手友和集團共同發展電子商務科技,雙方將投入資源提升社交電商及電子商務解決方案的技術水平,數據驅動的營銷能力,滿足客戶需求的運營效率,以優化消費者體驗。



醫思健康執行董事兼首席數碼執行官及副市場營銷官黃志昌先生總結:「集團很高興能與友和集團達成戰略合作。通過是次合作,集團希望相信通過藉助友和集團在線上零售領域的經驗和累積的豐富客戶流量,幫助集團強化電商業務佈局,以及深化數碼營銷策略,為客戶帶來更便捷的電子商務體驗,以進一步推動銷售增長,品牌知名度的提升,從而鞏固集團的行業領先地位。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心,通過資訊科技,服務,品牌和文化的不斷投入,搭建一個完善的多元大健康閉環生態,致力于讓這個世界變得更健康、美麗、快樂。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所/服務中心主要位於大灣區,提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣,旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括:健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所,EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心,聯匯專科,新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



關於友和集團控股有限公司

友和集團控股有限公司為香港電子商務平台翹楚之一,於本公告日期的註冊會員超過820,000人及每月活躍用戶超過2,290,000名(按2022年3月數據計算)。根據弗若斯特沙利文的數據及本集團截至2021年3月31日止財政年度的收益,本集團在電子商務平台參與者中錄得最高電子產品及家庭電器線上零售,市場佔有率約為5.6%。憑藉龐大的客戶群,預期本集團於截至2023年3月31日止財政年度推出其線上平台業務,擴大為客戶提供的產品及服務種類。







