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來源 EC Healthcare 醫思健康公佈2021/22年度全年業績 銷售額和收入逆市再創新高 分別按年飆升40.7 %及40.3%

推行多元化大健康業務策略 加速整合醫療健康服務市場

香港, 2022年6月23日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）公佈截至2022年3月31日止財政年度（「年內」）之經審核全年業績。



業績摘要

-- 集團銷售額錄得創新高31.22億港元，同比上升40.7%

-- 集團總收入大幅上升40.3%至29.20億港元，創歷史新高

-- 醫療分部收入同比大幅上升64.6%至創新高16.89億港元，佔比進一步提升至57.9%

-- 息稅折舊及攤銷前之盈利（「EBITDA」）大幅增長35.0%至創新高 5.36億港元

-- 集團稅後淨溢利為 2.71億港元，每股基本盈利為17.1港仙

-- 擬派末期股息每股4.2港仙（連同中期股息10.2港仙，全年共派發股息14.4港仙 ），全年派息比率為84.2%

-- 截至2022年3月31日，集團已完成6.41億港元估值的收併購，業務横跨獸醫，牙醫及多個醫學專科，深化醫療服務佈局

-- 醫療服務覆蓋醫療專科數目增加至29個，全職註冊專屬醫生團隊人數增長至251人

-- 集團的服務點數量擴張至147個，總樓面面積同比增加約34.2%至534,000平方呎

-- 集團於疫情期間積極承擔社會責任，調配資源提供多種抗疫服務，同心抗疫

-- 根據弗若斯特沙利文的資料顯示，以2021年收入計算，集團維持香港最大的醫療服務提供者（非醫院）的領先地位



回顧年內，香港爆發第五波新冠疫情，集團業務在充滿挑戰的經營環境下依然持續增長，進一步鞏固其行業領先地位。集團錄得創新高 31.22億港元銷售額，同比增加40.7%。同時，集團錄得 29.20億港元收入， 同比上升40.3%，創歷史新高。得益於集團在科技，服務，品牌及公司文化的長期投入，以及集團靈活且高效的管理運營，集團內生業務的收入較上年度上升49.8%至27.61億港元，佔比進一步提升至94.6%。



年內，醫療服務業務板塊仍然為集團最主要的收入驅動力，醫療服務業務錄得新高16.89億港元收入，同比大幅上升64.6%。集團息稅折舊及攤銷前之盈利為5.36億港元，按年增長35.0%。集團稅後淨溢利為2.71億港元，較上年度上升19.9%。然而，由於集團在香港第五波疫情期間配合政府防疫要求，美容養生業務曾暫停營業共104日，期內暫停營業84日，致使淨溢利承壓。



本公司權益股東應佔淨溢利上升2.4%至 1.98億港元。每股基本盈利為17.1港仙，去年同期為18.8港仙。董事會建議派發末期股息每股4.2港仙。



年內集團客戶服務個人客戶數穩步增加至182,300人(1)，老客戶貢獻之收入佔集團本財年收入的64.3%(2)。客戶忠誠度維持在高水平，客戶的復購率達90.2% (3)。集團構建的大健康閉環生態系統發揮協同效益，年內有超過27.5%的客戶跨品牌進行消費(4)。同時，集團一直保持著優質的服務品質，客戶滿意度高達99.96%(5)。根據弗若斯特沙利文的資料顯示，以2021年收入計算，集團保持了香港最大的醫療服務提供者（非醫院）的領先地位。



集團通過內生增長與併購進一步擴張服務點數量。集團本財年內成功進入獸醫領域，收購了7間寵物醫院，2間寵物用高端影像中心。截至2022年3月31日，集團於香港營運共127個服務點，澳門4個及中國大陸16個，總樓面面積共約534,000平方呎。本財年淨增加的136,000平方呎樓面面積中71.9%來自醫療業務，28.1%來自醫美業務及美容養生服務業務。



醫療服務業務快速增長

醫療業務方面，年內市場對集團提供的醫療服務維持旺盛需求，集團通過內生增長與併購持續擴大市場份額。年內集團醫療分部收入同比大幅上升64.6%至創新高16.89億港元，佔集團總收入比例進一步提升至57.9%，其中內生增長及併購增長的貢獻分別為95.0% 及5.0% 。內生增長受益於抗疫相關服務需求急增及市民健康管理意識持續提升。於本財年，集團於醫療板塊共執行4.61億港元估值的收併購，覆蓋牙醫及多個醫學專科。集團醫療服務能力進一步提升，覆蓋醫療專科數目達29個，全職註冊專屬醫生團隊人數進一步增長至251人。



美學醫療及美容養生服務業務維持韌性

美學醫療及美容養生業務方面，得益於集團多年來累積的堅實的品牌力，集團得以在波動的環境下維持業務的穩定發展。年內，集團美學醫療及美容養生分部貢獻收入10.91億港元，同比上升10.2%，其中來自中國香港部分維持穩定，達8.05億元港元，來自中國大陸收入同比上升28.4%至1.73億港元；受益於醫療旅遊的強勁復甦，來自中國澳門收入大幅上升119.6%至1.13億港元。



支援社區 同心抗疫 承擔社會責任

集團作為香港領先的民營健康醫療服務機構，在疫情期間積極承擔社會責任，提供多種抗疫服務，例如集團旗下診所推出遙距醫療及送藥服務，亦透過旗下化驗所提供政府認可的新冠病毒核酸檢



測及抗體檢測服務。集團亦為市民提供新冠疫苗注射服務，並聯合慈善團體捐贈快速檢測包予有需要人士。



訂立2030年可持續發展目標

集團將可持續發展目標融入業務實踐，積極採取措施成立可持續發展工作小組，並在董事會監督下制定長期可持續發展戰略。年內集團攜手第三方機構完成了利益持份者參與調研，並以調研結果為依據訂立了2030年可持續發展目標。我們發現運營及資訊科技系統相關之風險是集團利益持份者較關注的議題，集團攜手第三方機構檢視了目前的數據管治框架並給出了優化意見。



報告期後的業務最新發展

集團於報告期後，宣佈了兩項醫療資產收購、一個合資項目及簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款，進一步提升集團的醫療板塊市場份額，深化醫療服務佈局。



2022年4月7日，集團宣佈以總現金代價1,575萬港元收購大埔一家獸醫醫院的75%已發行股本，待收購完成後，集團將於香港經營8家獸醫醫院、2間動物影像中心；



2022年 5月 23日，集團宣佈以總現金代價4,125萬港元收購美邦醫學體檢中心及其附屬公司75%已發行股本，於收購完成後，集團將運營總計6間體檢中心，全面覆蓋香港新界，九龍及港島，實現對香港體檢市場的進一步整合；



2022年6月6日，集團宣佈開創醫療業務租戶與業主雙邊賦能合作，與房地產投資管理公司凱龍瑞集團及亞洲聯合基建控股有限公司成立合資公司，聯合於香港興建優質的醫療級別專用大廈。大廈落成後集團將成為主要承租人。集團已有條件同意向合資公司作出不多於2.75億港元的初步出資，佔合資公司發行股本總額的30%。



2022年6月21日，集團訂立首筆總額7億港元的可持續發展表現掛鈎貸款，成為香港醫療健康服務行業中首家訂立此類貸款的公司，彰顯集團在行業中的領先地位，並再次肯定可持續發展在集團未來發展戰略中的重要性。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生總結：「集團相信醫療市場在充滿挑戰的經營環境下將總體維持韌性，且長期而言公營及民營醫療健康領域的合作將推動香港民營醫療市場的支出不斷增加。展望未來，集團將持續拓展醫療服務以及美學醫療及美容養生兩大板塊的業務多元化水平，進一步滿足客戶的需求，擴展服務範圍。集團亦將持續推進與科技，電訊，房地產，保險及製藥領域巨頭的深度合作以不斷完善醫思閉環大健康生態系統。



集團將遵守可持續發展之相關承諾。展望未來，集團期待攜手價值觀相同的持份者，在可持續發展的道路上不懈努力。集團將不斷完善可持續發展戰略，實現公司乃至社區之長遠福祉。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



1. 以年內收入計

2. 老客戶年内收入貢獻除以該財年總收入

3. 21財年客戶於22財年收入貢獻除以21財年總收入

4. 年内消費多於一個品牌服務客戶數除以年内全年客戶數

5. 100%減重大負面回饋占本集團該年内總收入比例



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