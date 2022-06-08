田中貴金屬工業，將於貴金屬產品陣容中，發表100%由回收再利用材料生產的「RE系列」



東京, 2022年6月8日 - (亞太商訊) - 田中貴金屬集團旗下經營製造事業的田中貴金屬工業株式會社（總公司：東京都千代田區、董事長：田中 浩一朗）宣布將從金（Au）和白金（Pt）等貴金屬產品陣容中，發表100％使用回收再利用材料生產的再生貴金屬「RE系列」。

RE系列產業製程

RE系列標誌

RE系列完全不使用來自礦山的貴金屬，而是僅使用從貴金屬回收再利用材料中精製出的再生貴金屬。田中貴金屬工業自創業以來不斷致力於貴金屬回收再利用事業，如今更經由RE系列生產線的擴產，進一步推動100％使用回收再利用貴金屬材料的產品供應。未來我們將陸續生產與供應RE系列的產品。作為第一波產品，2022年4月已開始供應使用RE系列產出之金製作的電鍍/化鍍用金氰化鉀（PGC-RE）。



田中貴金屬工業希望藉由RE系列的推出，今後也能繼續打造全世界所期望的循環型社會，以及為降低二氧化碳（CO2）的排放做出貢獻。RE系列的推出要如何解決現今社會難題並做出貢獻，提升回收再利用量是必要條件。因此，為了將更多的貴金屬投入到回收再利用循環鏈，我們會不斷向客戶提案，來增加自顧客收取之回收物的量，並持續推進貴金屬回收再利用事業的研究開發。



近年來，要求企業因應打造循環型社會、碳中和、SDGs及ESG等，已成為全球性的大趨勢。在貴金屬市場也是同樣的，為了滿足顧客需求，以及作為從事產業用事業的企業責任，發展永續材料及產品已是當務之急。



自礦山採集金和白金等貴金屬需要耗費大量的能源。而且，貴金屬為蘊藏量非常有限的稀有天然資源，因此RE系列的推出可有效降低採礦量進行資源有效利用，甚至還能透過減碳（CO2）來降低環境負荷，同時可望為實現永續社會做出貢獻。



田中貴金屬工業於主業的貴金屬回收再利用事業中，為了順應世界的潮流，將進一步擴充100％回收再利用貴金屬材料的RE系列生產線。



田中貴金屬工業和貴金屬回收再利用



自1885年創業以來，我們一直將貴金屬回收再利用事業視為主業，經由產品的回收・精製到再產品化的所有流程均在集團內進行管理的綜合性服務。可一條龍式服務進行回收再利用並且再加工製造的田中貴金屬工業綜合式解決方案，無須再透過市場上的貴金屬買賣，從原料的調度到加工製造、銷售、回收再利用一條龍串連，實現縮短顧客交期以及降低材料採購成本。



此外，在貴金屬回收再利用中，關鍵點是從汽車用排氣觸媒、產業製品的製程廢料 、工廠排放物等的再利用材料中分析出含有多少貴金屬的能力。我們擁有長年在貴金屬研究開發中培育出的高度貴金屬分析技術（※1），因此能對顧客的回收物進行正確的評判。



日本國內及全世界的貴金屬回收再利用情況



以金、白金為首的貴金屬為產量稀少，蘊藏量有限的天然資源。在各種貴金屬中，由於資源分佈不均及採礦造成的環境破壞等問題受到重視，可以預測將來的供應將趨於緊迫。因而促使全世界不斷地推展對於貴金屬回收再利用的研究開發，近幾年特別顯著。



日本在1998年制定了《家電回收法》等法規後，不斷地推動與金屬回收再利用有關的各種法規整頓和技術開發。特別是金及白金等的貴金屬回收再利用相較領先，但金和白金族（PGM＝Platinum Group Metal）中的回收再利用率的比例為30％左右，還有進一步提升的餘地。



此外在整個經濟活動中，回收再利用較為盛行的歐盟，認為以往的回收再利用活動不夠充分，而在2015年採用了「CE方案」（CE＝Circular Economy），旨在轉型為Circular Economy（循環經濟）以在地區內實現利用循環資源的社會。而且，近年來中國也致力於回收再利用政策，正透過法規整頓以快速推動產業轉型等。※2



關於田中貴金屬集團



田中貴金屬集團自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍向來以貴金屬為中心，並以此展開廣泛 活動。貴金屬交易量為日本國內之冠的田中貴金屬集團，長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外，也供應貴金屬寶石飾品和資產投資型的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司將製造、販售與技術開發相互連結・合作，以供應相關產品與服務。2020年度（2021年3月期）的集團合併營業額為1兆4,256億日圓，擁有5,193名員工。



產業事業全球網站

https://tanaka-preciousmetals.com



產品諮詢表

田中貴金屬工業株式會社

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/



新聞媒體諮詢處

田中控股株式會社

https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/



※1 作為衡量貴金屬的分析能力之一，田中貴金屬集團經全世界最具權威的LBMA及LPPM認定為公認審查公司（Good Delivery Referee），在全世界僅有5家，包括日本在內的亞洲只有一家 。另外鉑金(白金）、金、銀、鈀的分析技術，我們為日本首家取得ISO/IEC17025認證。



※2 參考資料：國立研究開發法人 新能源產業技術綜合開發機構 技術戰略研究中心（TSC）、『TSC Foresight Vol.13「為了制定金屬再利用領域的技術戰略」』，2016年12月



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