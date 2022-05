Monday, 23 May 2022, 19:52 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康收購連鎖體檢中心 進一步擴大客戶基礎整合健康檢查市場

香港, 2022年5月23日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康(「公司」,連同附屬公司,總稱「集團」;香港聯交所股份編號:2138)欣然宣佈,收購美邦醫學體檢中心及其附屬公司(「目標公司」)75%已發行股本,總代價為4,125萬港元,將以現金支付。



目標公司自2002年開始於香港提供全面的健康檢查服務,具有悠久歷史。目標公司截至公告日期於香港佐敦,銅鑼灣,荃灣及觀塘經營4間健康檢查中心,並運營位於佐敦的一間醫療中心及位於荔枝角的一間化驗所以支援醫學實驗室測試服務。根據截止2021年11月30日止八個月之未經審計財務資料,該等目標公司的稅後溢利為約6.5百萬港元。



於收購完成後,集團將運營總計6間體檢中心,全面覆蓋香港新界,九龍及港島,實現對香港健康檢查市場的進一步整合。憑藉目標公司廣泛且忠誠的客戶群及歷史悠久的良好服務口碑,集團將有效擴大客戶基礎並在客戶有需求時,通過進一步轉介及預約醫生問診等方式,將體檢服務的客戶流量分流至集團其他的專科及健康管理業務分部,以增高總體收入,創造協同效益。



醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「在曠日持久的新冠疫情下,大衆的健康管理及保健意識不斷提高,推動健康管理及體檢服務的需求持續上升,市場增長前景可期。相信是次收購有助推動集團於大健康市場的整合,鞏固集團在消費性醫療板塊的領導地位。集團將一直致力於打造以客戶為中心的大健康生態閉環,為客戶提供一站式的優質服務。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心,透過多元服務整合發展醫療人工智慧,配套高端品牌及優質客戶服務,致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數及MSCI香港小型股指數成份股。



集團目前直營的診所/服務中心主要位於大灣區,提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣,旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DRREBORN,及多元化多維度的醫學服務包括:普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMHDENTALCARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



