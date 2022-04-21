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來源 EC Healthcare 醫思健康料全年銷售額超30億港元 按年增逾35% 下半年香港醫療服務銷售額升幅超25% 整體銷售額升幅超15%

香港, 2022年4月21日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然公佈集團截止2022年3月31日（「年內」）銷售額之預期表現。



得益於多元化業務佈局及運營效能的不斷提升，年內集團業務實現逆市穩健增長。在部分業務強制關閉的104個工作日內，集團透過線上渠道及電子商務活動主動與客戶保持互動，促進本地市場和大陸的銷售；亦繼續致力於促進不同醫療專科之間的交叉銷售；並積極拓展新型冠狀病毒相關醫療服務及收購多間醫療機構，擴大集團於健康醫療服務市場份額，內生增長與併購雙策略並行，進一步鞏固其市場領導地位。



儘管第五波本地新型冠狀病毒疾病爆發引致持續的旅遊限制，社交距離收緊及美容院強制關閉對香港整體經濟造成不利影響，集團仍錄得穩健的業務表現，預期年內整體銷售額將不少於30億港元，較去年同期升幅不少於35%。當中下半年增長錄得了逾15%的同比增長。



其中，受益於市場對醫療服務的旺盛需求及集團有效整合醫療資產，在封關導致缺少訪港醫療旅客的情況下，集團年內醫療服務總銷售額預計按年增長逾55%，而下半年香港地區之醫療服務銷售額預期仍能錄得同比逾25%之升幅。



在大陸醫療美容行業整體監管趨嚴的趨勢下，集團依托其於醫美市場的領先地位及強大的品牌力，加速整合醫美市場份額。集團預期年內大陸全年銷售額按年增幅逾18%，其中下半年銷售額按年增幅逾8%。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「展望未來，集團對其業務表現持樂觀態度，預期將受益於政府推出電子消費券計劃及新型冠狀病毒相關醫療服務的普及和需求提升。隨著香港政府於2022年4月21日放寬預防新型冠狀病毒措施後業務重新開放，強勁的需求亦將使集團受益。集團將繼續全力支持及配合香港政府的新型冠狀病毒抗疫政策，積極採取措施，推行新策略以把握商機，持續擴大其醫療服務範圍，並將繼續通過內生增長和收購合併來發展業務 ，特別聚焦於資訊科技，品牌和服務，進而增加集團的市場份額。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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