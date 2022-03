安樂工程於香港工商業獎勇奪兩項殊榮

香港, 2022年3月24日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司 (股份代號:1977)(「安樂工程」或「公司」,連同附屬公司統稱(「安樂工程集團」或「集團」)欣然宣佈,於香港總商會舉辦的「2021-22香港工商業奬:創意」榮獲「創意獎」及「創意優異證書」,嘉許集團於推動創新理念及技術應用的貢獻。

安樂工程集團研發的污水處理技術「一體化磁介質高效沉澱池(AMSFS III)」獲頒發「2021-22香港工商業獎:創意獎」。

安樂工程集團研發的多合一系統組裝「ATAL負壓隔離病房(ATAL-NPIR)」獲頒發「2021-22香港工商業獎:創意優異證書」。

安樂工程集團研發的污水處理技術「一體化磁介質高效沉澱池(AMSFS III)」獲香港總商會頒發「香港工商業奬:創意獎」。此項具突破性的污水處理技術,由凝結、磁介質混合、絮凝及沉澱過程,均於一個載體內安裝及處理。利用建築信息模擬(BIM)、組裝合成建築法(MiC)和機電裝備合成法(MiMEP),AMSFS III小型而易於運輸的系統提供卓越的處理效能,以更具成本效益、更高效、更環保方式,提高處理後的水質,此技術已應用於中國內地多項污水工程。



集團研發的多合一系統組裝「ATAL負壓隔離病房(ATAL-NPIR)」亦獲香港總商會頒發「香港工商業奬:創意優異證書」。此項目可用作流動治療室或手術室,也可作為隔離病房,為感染透過飛沫傳播的患者提供安全適當的治療環境,防止新冠病毒等傳染病傳播。ATAL-NPIR既可單獨運作,又可堆疊使用,設計上方便運輸和組裝,並配備所需的機電裝置配件,能夠於短時間內舒緩醫院壓力,為醫療工程界引進嶄新理念。



安樂工程集團主席潘樂陶博士表示:「作為推動行業創新的先驅,集團致力培養創新文化,鼓勵團隊提出創新理念,提升工程項目效益,並積極將環保元素融入項目,很榮幸我們的努力獲得市場認可,於香港工商業奬囊括兩項殊榮。獎項印證了安樂工程集團致力研發創新及可靠解決方案的努力,為客戶提供更安全便捷的服務,為業界作出貢獻。」



「香港工商業獎」獲政府全力支持,旨在嘉許香港企業在邁向高科技、高增值的過程中取得的卓越成就,以及在不同範疇的傑出表現,有助提升香港工商業的競爭力及推廣香港品牌。當中「創意」組別旨在促進工商界的創意文化和表揚優秀企業。



展望未來,集團亦將於環保工程技術、智能及綠色屋宇、智能及綠色城市、智能建築方法、智能工作流程、以及最高職安水平六大策略範疇全面推動創新,繼續為客戶提供卓越、專業和優質的工程解決方案,滿足客戶需求。



有關安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是香港領先的機電工程集團之一。集團總部設於香港,並於澳門、中國內地、英國及美國均有業務。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。





