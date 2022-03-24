安樂工程於香港工商業獎勇奪兩項殊榮

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|Analogue Holdings Limited
|Jan 12, 2022, 16:29 HKT/SGT
|安樂工程集團榮膺多項上市公司大獎 企業管治及可持續業務策略獲廣泛認可
|Jan 4, 2022, 11:56 HKT/SGT
|安樂工程獲頒香港品質保證局綠色和可持續金融證書及發行首項綠色貸款工具
|Dec 20, 2021, 17:27 HKT/SGT
|安樂工程榮獲建造業議會傑出承建商大獎2021傑出表現及推動專業備受嘉許
|Nov 17, 2021, 11:40 HKT/SGT
|安樂工程獲頒建造業議會可持續金融認證計劃證書
|Nov 8, 2021, 13:41 HKT/SGT
|安樂工程榮獲兩項業界殊榮 表揚其於業務數碼化及人才培育方面的傑出成就
|Sept 7, 2021, 12:06 HKT/SGT
|安樂工程培訓中心於香港正式啟用
|Aug 26, 2021, 21:06 HKT/SGT
|安樂工程2021年中期業績錄得純利增長
|June 2, 2021, 10:53 HKT/SGT
|安樂工程為香港科學園引入城中首個自動智能泊車系統
|Apr 19, 2021, 15:19 HKT/SGT
|安樂工程參與建設首創自動化車輛檢驗綜合大樓
|Mar 29, 2021, 21:41 HKT/SGT
|安樂工程2020財政年度收益及盈利報捷
|Feb 23, 2021, 16:35 HKT/SGT
|安樂工程於英國設立首個據點 進一步擴大全球業務
|Dec 15, 2020, 17:03 HKT/SGT
|安樂工程憑中環至半山自動扶梯系統更新項目勇奪ELEVATOR WORLD 「2021年度項目」比賽第一名
|Aug 28, 2020, 19:41 HKT/SGT
|安樂工程集團有限公司公佈2020年中期業績
|Mar 31, 2020, 22:52 HKT/SGT
|安樂工程公告收購Transel Elevator & Electric 進軍美國市場
|Mar 29, 2020, 09:21 HKT/SGT
|安樂工程手頭未完成合約總值再創新高達94億港元
|Nov 29, 2019, 17:24 HKT/SGT
|安樂工程集團獲納入MSCI香港微型股指數
|Aug 28, 2019, 21:01 HKT/SGT
|安樂工程集團有限公司公告首份中期業績
|June 28, 2019, 13:00 HKT/SGT
|安樂工程獲基礎投資者認購5,000萬港元 派息比率不少於50%
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