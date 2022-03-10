Wednesday, 9 March 2022, 15:16 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康推出遙距醫療及藥物配送服務 減少外出感染風險 守護市民健康

香港, 2022年3月9日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，為減少市民外出就醫風險，集團旗下的醫思健康醫療中心、智健康、匯兒兒科醫務中心及紐約醫療集團的脊醫及中醫服務均推出遙距視像診症服務。醫思健康的專業醫療團隊將竭誠為市民提供服務，將於首階段提供每日不少於500個可選服務時段，並將因應市民需求逐步提升服務能量。



市民可以通過醫思健康網上預約平台：https://ectelemedicine.echealthcare.com/ 預約；



如有任何疑問，請致電客戶服務熱線：2152 8503



遙距視像診症主要針對常見病及慢性病的定期複診提供服務，診症範圍包括流感，腹瀉，皮疹，鼻竇炎，紅眼，消化不良，糖尿病，高血壓及高血脂等。在視像診症完成後，集團亦會在四小時內提供藥物配送服務*，令市民可以安坐家中進行健康管理。



除遙距視像診症服務外，集團遍佈各區的普通科診所，疫苗中心，體檢中心，化驗中心如常運營，為市民提供疫苗注射，疫苗注射前體檢，新冠病毒檢測，抗體檢測等服務，全力守護市民健康，服務社區，為抗疫工作貢獻力量。



*藥物配送服務時間視乎當時情況而定



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究





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