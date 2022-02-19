Friday, 18 February 2022, 21:11 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康獲納入恒生綜合指數及恒生港股通指數

香港, 2022年2月18日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團已獲恒生指數有限公司選為，並將納入以下指數成份股，相關變動將於2022年3月7日正式生效。



(1) 恒生綜合小型股指數

(2) 恒生小型股（可投資）指數

(3) 恒生醫療保健指數

(4) 恒生港股通指數

(5) 恒生港股通中小型股指數

(6) 恒生港股通小型股指數

(7) 恒生港股通香港公司指數

(8) 恒生港股通非AH股公司指數



恒生綜合指數是香港資本市場的全面指標之一，指數涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值的95%，採用流通市值加權法計算，可以用作發行指數基金、互惠基金及表現量度基準。醫思健康獲納入恒生綜合指數，標誌著公司股份已符合納入港股通的標準。港股通是香港與內地股票市場交易互聯互通的機制之一，隨著醫思健康成為港股通投資標的，內地投資者可直接交易醫思健康的股票。這充分展現了市場對公司長期價值和增長潛力的高度認可。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「醫思健康獲納入恆生綜合指數體現了資本市場對集團的肯定。獲納入指數及成為港股通標的將有助集團拓寬股東基礎，加強股份流動性，從而進一步提升集團的投資價值和市場知名度。展望未來，集團將不斷精進業務能力，通過內生和收併購不斷完善閉環大健康生態系統，為更多人提供健康管理服務，為客戶創造更大價值 ，為股東帶來更好回報，引領行業升級發展。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為MSCI小型股指數及恆生綜合指數成份股。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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