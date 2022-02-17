Wednesday, 16 February 2022, 20:51 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康收購多專科醫療服務中心 首次進軍澳門牙科市場 加強慢病管理醫療

進一步鞏固大灣區消費性醫療市場領導地位

香港, 2022年2月16日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，收購Excellent Power Investments Limited（「目標公司」）全部已發行股本，總代價為6,800萬港元，將以現金支付。



目標公司從2000年開始於香港及澳門提供全面醫療服務，具有悠久歷史，旗下擁有恆健牙科服務有限公司、恒健牙科醫務所有限公司、恒健（澳門）牙科集團有限公司、確進醫療有限公司、AmMed Cancer Center (Central) Limited及Humphrey & Partners Medical Services Management Limited。目標公司在其12家診所內提供的醫療服務涵蓋牙科服務、慢病管理服務、多項專科服務、醫學影像診斷服務，亦為由超過250間涵蓋普通科、專科及物理治療的聯營診所醫療網絡提供管理服務。截至2021年3月31日止年度之未經審核綜合財務資料，該目標公司的收入及除稅後溢利分別約1.3億港元及約1,012萬港元。



憑藉目標公司於香港及澳門的廣泛業務佈局及其在牙科方面的專長，集團將首次於澳門拓展專業牙科業務。與此同時，集團亦藉此收購事項增強慢病管理方面的專業醫療水平。這一業務進展與集團致力於鞏固大灣區內消費型醫療領域的領先地位的策略相輔相成。於收購完成後，集團將新增12間醫療中心，並可進一步擴大全職註冊醫生和聯網醫生團隊。



醫思健康執行董事兼首席策略總監及首席投資總監王家琦女士表示︰「本集團很高興能實現在澳門的醫療業務的拓展。是次收購將進一步提升醫思健康牙科以及慢病領域在大灣區醫療板塊的市場份額和領導地位。 展望未來，集團期望持續強化多專科的業務聯動，以創造更大價值，並進一步進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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