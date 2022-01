安樂工程集團榮膺多項上市公司大獎 企業管治及可持續業務策略獲廣泛認可

香港, 2022年1月12日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司 (股份代號:1977)(「安樂工程」或「公司」,連同附屬公司統稱(「安樂工程集團」或「集團」),欣然宣佈,集團囊括多項上市公司大獎,嘉許其高水平的企業管治,以及實踐可持續業務策略的成果。

圖片一﹕安樂工程集團於《彭博商業周刊/中文版》舉辦的「年度上市企業 2021」中勇奪「年度上市企業」及「最佳表現獎 – 最佳企業管治」兩項大獎,由集團主席潘樂陶博士(中)及副主席麥建華博士(右二)代表集團領獎;執行董事羅威德先生(左一)、執行董事陳海明先生(左二)及首席財務總監鄭偉強先生(右一)合影。

圖片二﹕安樂工程集團再次獲頒由《香港股票分析師協會》主辦的「上市公司年度大獎2021」,由集團主席潘樂陶博士代表集團領獎。

圖片三﹕ 安樂工程集團獲得唯一兩地跨平台財經媒體聯頒的「傑出上市公司大獎2021」,由集團執董事陳海明先生代表集團領獎。

圖片四﹕安樂工程集團連續兩年榮獲《信報財經新聞》頒發的「上市公司卓越大獎2021」,由集團主席潘樂陶博士(中)、執行董事羅威德先生(左)及執行董事陳海明先生(右)代表集團領獎。

彰顯卓越管治能力 締造行業新指標



1. 《彭博商業周刊/中文版》―「年度上市企業 2021」及「最佳表現獎-最佳企業管治」



「年度上市企業 2021」旨在表揚表現出色的上市企業,及肯定其為經濟穩定作出的貢獻。根據彭博終端機的研究數據,彭博從業績表現、企業管治、投資者關係、企業策略、企業社會責任、可持續發展、創新商業模式及風險管理八大範疇,對參選企業進行全面分析及篩選,再參考評審團的評分,甄選出「年度上市企業」及「新上市企業」,而在八大類別中得分最高的企業將獲得「最佳表現獎」。



安樂工程集團於本屆「年度上市企業 2021」不單獲頒「年度上市企業」大獎,更於「企業管治」範疇勇奪「最佳表現獎」,可見集團的高水平管治備受資本市場認可。



2. 《香港股票分析師協會》―「上市公司年度大獎2021」



為增加行業透明度及促進業界發展,香港股票分析師協會聯同新城財經台舉辦「上市公司年度大獎2021」,以表揚表現優秀或具潛力的上市公司。獎項的評審準則包括:賬目透明度、大小股東的權益是否得到照顧、穩健性、業績及營運表現等,得獎公司皆由香港股票分析師協會會員組成的專業評審團評選,在業界極具公信力。憑藉集團在企業管治、投資者關係和可持續發展方面的努力,已連續兩年蟬聯此殊榮。



3. 《am730》、《亞洲公關》及《鳳凰網港股》 ―「傑出上市公司大獎2021」



由《am730》及《亞洲公關》聯合主辦,《鳳凰網港股》作為媒體支持的「傑出上市公司大獎2021」是唯一兩地跨平台財經媒體聯頒大獎,由基金經理、資深股評人及股票分析師擔任評審,得獎結果具指標性。配合全球包括香港金融圈對可持續發展的關注,今年大會特邀德勤中國,作為大獎的智力合作夥伴,為各得獎企業就《環境、社會及管治》報告作出分析及基準評估。



安樂工程集團致力將綠色元素融入業務發展之中。發展環境工程業務四十年,集團早前建立首個綠色金融框架,為可帶來環境及可持續發展效益的項目提供資金,支持集團實踐業務策略和願景。



4. 《信報財經新聞》―「上市公司卓越大獎2021」



「上市公司卓越大獎2021」以一貫嚴謹、專業的評選方式選出表現卓越的上市公司,旨在成為投資界的參考治標。甄選過程中,《信報財經新聞》採用獨家研發的股票追勢系統 EJFQ「信號」,按照皮爾托斯基企業 F Score(Piotroski F-Score)評分、專業分析員建議的次數、股價表現以及財務表現四大重要準則,篩選出候選名單,交由業界行業領袖、業界商會、專業顧問及大會組成的評審委員會進行審核,評選出具有卓越表現的上市公司。集團自2019年上市以來,已連續兩年獲此殊榮。



安樂工程集團主席潘樂陶博士表示:「集團致力秉持最高企業管治水平,同時推動業務可持續發展,很榮幸我們的努力獲得市場認可,囊括多項殊榮。未來,我們將恪守『重承諾、慎履行、創成果』的座右銘,積極提升企業透明度,定下可持續發展的長遠方針,冀能為持份者創造更高價值。」



關於安樂工程集團有限公司

安樂工程集團有限公司成立於1977年,總部設於香港,為領先的機電工程服務供應商,業務遍及澳門、中國內地、美國及英國。本集團為不同行業,包括公共和私營的客戶提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務,涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技(「ICBT」),以及升降機及自動梯。



本集團同時製造及向全球銷售Anlev升降機及自動梯,並與美國紐約最大獨立電梯和自動扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI Group」)達成夥伴關係。本集團的聯營公司南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(603912.SS)專門製造精密空調設備。





話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network