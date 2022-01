Wednesday, 5 January 2022, 21:30 HKT/SGT Share:

來源 Bonjour Holdings Limited 粵港澳青年創業孵化器成為數碼港認可的加速器計劃

香港, 2022年1月5日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」)(股票編號:653.HK)欣然宣佈,集團與廣州番禺產業投資有限公司、力合科創集團合力打造的「粵港澳青年創業孵化器」日前獲批准納入「數碼港加速器支援計劃」(Cyberport Accelerator Support Programme , CASP ),成為數碼港CASP加速器支援計劃認可的加速器,而獲「粵港澳青年創業孵化器」取錄的受培育公司,可望得到最高達30萬港幣的資助。



「數碼港加速器支援計劃」為準備開拓海外巿場及投資的數碼港培育公司或已畢業的培育公司,提供最高達30萬港元的資助額,資助範圍包括:75%的加速器計劃費用津貼;75%的辦公室租金津貼;50%的薪金津貼予習實生;75%的旅費及住宿津貼;75%的市場及推廣費用津貼(最多港幣$50,000);75%的專業服務津貼。



「粵港澳青年創業孵化器」(以下簡稱「孵化器」)於2019年1月18日正式啟動運營。孵化器包括廣州大學城和香港產業創新中心兩個站點,運營面積分別為1萬平方米和2.3萬平方米。孵化器與包括香港恒生大學、以色列耶路撒冷希伯來大學、暨南大學等36個國際及港澳產業平台、高校 / 研究機構、國內產業機構及金融服務機構建立合作,構建了完備的產學研資體系;同時與卓悅控股集團等多家香港實力企業及內地權威媒體機構推進「多平台+多基地」建設,助力粵港澳大灣區創新創業可持續發展。



孵化器為進駐的初創企業提供多元化服務,包括:企業秘書服務、創新創業服務、產業政策服務、工商服務等。剛過去的2021年服務企業總數突破250家,入駐企業逹126家,組織開展創業創新主題活動167場,企業累計融資2億元人民幣。



孵化器充分利用香港在教育、科技、產業、金融、政策等方面的優勢,尤其是加強與香港的幾所國際一流大學、數碼港、香港科技園、生產力促進局等多個機構的合作,堅持「產業+ 科技+資本」的戰略,加上卓悅集團及其附屬公司與遠東發展、華為雲、中國移動、華潤資本等建立了戰略合作關係,充分運用工業4.0時代的各項新興技術,賦能各行業在新賽道上轉型升級,從舊業態轉變為新業態。而這些產業資源,應用科技能力,以及資本助力,都能夠被視為粵港澳青年創業孵化器的基礎設施,為進駐的企業提供全方位的優質服務和持續的動能。



關於卓悅控股有限公司



卓悅控股有限公司(股份代號:653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動「科技+消費」的新業務模式,領航5G數字化新經濟,從傳統美妝產業零售商升級為全球化電子商務企業,致力為消費者提供國際化產品和專業服務,並為香港中小企商戶提供最優質的電子商務服務。



卓悅現於香港及澳門共設有11間線下零售店,並致力推動零售業態創新。卓悅香港貓(「 HKMALL 」)香港購物平台觸達34個國家,共銷售往44個中國內地及海外渠道平台,包括天貓國際、考拉、京東、Facebook、YouTube、Instagram、海淘網及微信商城等平台。卓悅亦自設KOL直播間,培育200名銷售人員直播銷售,現時在Facebook、YouTube、Instagram、Bonjour Global、卓悅全球購、卓悅海淘、天貓、考拉及京東共9個直播平台帶貨。



