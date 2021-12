Wednesday, 29 December 2021, 09:00 HKT/SGT Share: 正榮地產獲兩家境外商業銀行授予雙邊貸款額度

香港, 2021年12月29日 - (亞太商訊) - 正榮地產集團有限公司近日獲兩間境外商業銀行授予合共約5.5億港元等值的雙邊貸款額度,貸款用途為為現有債務再融資。



自上市以來,正榮地產積極開拓境外商業銀行融資通道。憑藉良好的經營業績及持續優化的財務狀況,正榮地產屢次取得突破,僅僅於2021年內便獲得境外銀行提供合共約12.86億港元等值的雙邊貸款,至今成功與多達14間境外銀行建立商業業務關係,包括中國銀行(香港)、法國巴黎銀行、中信銀行(國際)、中國民生銀行股份有限公司香港分行、集友銀行、招銀國際、招商永隆銀行、德意志銀行、高盛(亞洲)、恒生銀行、匯豐銀行、渣打銀行(香港)、東亞銀行及創興銀行,反映各家銀行對正榮地產的發展前景充滿信心。與此同時,正榮地產在境內市場依然保持暢通的銀行融資通道,於2021年新增成為兩家全國性股份制銀行總行級重點客戶。目前17家國有銀行及全國性股份制銀行中,正榮地產已成為其中12家銀行的總行重點客戶或核心客戶,獲得銀行授信總額達人民幣1,164億元1,可用授信餘額達人民幣697億元(1)。



正榮地產管理層表示:「感謝兩家境外商業銀行對正榮地產再次批出貸款額度,我們很高興在整體市場相對波動下金融機構對本公司繼續予以支持與肯定。未來,我們將穩步推進業務發展,加強資金管理,持續優化財務情況,以實現集團『可持續、高質量的增長』願景。」



(1):未經審核數字





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network