安樂工程榮獲建造業議會傑出承建商大獎2021傑出表現及推動專業備受嘉許

香港, 2021年12月20日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司(股份代號:1977),連同其附屬公司(統稱為「安樂工程集團」,「安樂工程」或「集團」)欣然宣布於首屆「建造業議會傑出承建商大獎2021」奪得「專門行業承造商」類別的「傑出承建商大獎」和「推動專業獎」兩項殊榮。以上獎項肯定了安樂工程積極推動行業創新,以及致力推動業界人才專業化方面的出色表現,對行業和社會作出貢獻。

圖片一:安樂工程於「建造業議會傑出承建商大獎頒獎典禮2021」獲頒「傑出承建商大獎」,由行政長官林鄭月娥女士擔任主禮嘉賓

圖片二:安樂工程於「建造業議會傑出承建商大獎頒獎典禮2021」獲頒「推動專業獎」

圖片三:安樂工程集團董事總經理羅威德先生於頒獎典禮台上分享得獎感言

安樂工程集團董事總經理羅威德先生於頒獎典禮上表示:「我們很榮幸獲得以上殊榮,印證業界對安樂工程的高度認可。作為領先的機電工程服務供應商,安樂工程紮根香港多年,一直致力於推動創新、數碼化、人才培育及可持續發展,並於業務營運過程中履行集團的環保及社會責任。」



印證安樂工程推動創新、可持續發展、專業化及人才培育的豐碩成果



「建造業議會傑出承建商大獎2021」獲譽為建造業奧斯卡,是本港承建商的最高榮譽之一。安樂工程喜獲兩項殊榮,推動集團繼續為行業及社會作出更大貢獻。獎項肯定了安樂工程多年來於推動創新科技應用方面取得豐碩成果,例如運用建築信息模擬(BIM)及組裝合成建築法(MiC)推動行業數碼化。



安樂工程亦成功於業務營運中結合環境、社會和管治(ESG)元素,更成為本港首家機電工程集團獲得建造業議會可持續金融認證計劃認證,支持綠色金融及可持續發展。同時,集團透過豐富而多元化的人才培訓、員工活動及創新項目,提升本地建造業的專業水平,提振行業以吸引更多年輕人才。



羅威德先生補充道:「創新、可持續發展、專業化及吸引更多年輕人才是未來建造業發展的關鍵。獲得以上殊榮不僅是對我們工作成果的肯定,更鼓勵我們未來繼續於上述各方面深耕,為行業及社會作出貢獻。」



關於安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是為香港領先的機電工程服務供應商之一。集團總部設於香港,業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。





