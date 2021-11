Wednesday, 24 November 2021, 17:21 HKT/SGT Share: 特色創新,助力新一代信息技術彎道超車

香港, 2021年11月24日 - (亞太商訊) - 據聯想控股微空間報道,自互聯網引入國內以來,中國信息產業獲得了極大的發展,互聯網基礎設施完善、應用場景豐富,數字經濟繁榮、網絡信息發達,現已成為全球範圍內舉足輕重的互聯網大國。



但整體而言,中國在信息領域核心技術上,與美國等發達國家相比仍有較大差距。特別是在集成電路、芯片等半導體行業,以及工業設計軟件、人工智能深度學習系統平台、操作系統等基礎技術上差距更大。



沒有信息化就沒有現代化。如何通過自主創新實現信息領域核心技術的突破,不但決定中國數字化經濟的發展質量,還直接關乎產業安全與國家安全。



對此,除在當前主流技術領域繼續攻關突破外,通過扶植那些長期專注於某些前瞻性細分領域,且具有專業程度高、創新能力強、發展潛力大等特點的「專精特新」企業,也有望在未來實現彎道超車。



局部創新,在高端細分芯片領域實現國產替代



芯片及集成電路產業是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性、先導性產業,也是中國當前需要重點突破的「卡脖子」領域。對此,國內企業一方面在主流高端芯片領域持續性提升技術攻關能力,另一方面則通過在某些垂直領域實現芯片的自主創新,從而以自主標準來帶動市場需求並培育一條條全新賽道,最終以全面創新帶動核心技術重點突破。



比如在高端的SoC(System on Chip)芯片方面。SoC又稱系統級芯片,是手機、平板電腦、智能家電等智能設備的大腦。它可將系統關鍵部件集成在一塊芯片上,是可以實現完整系統功能的芯片電路。



SoC技術始於20世紀90年代中期,相較於獨立器件,其在性能、成本、功耗、可靠性以及生命週期與適用範圍各方面都有明顯的優勢。在5G時代下,新一輪的創新週期與補庫存週期共振,消費、政策、產業智能化需求拉動智能化終端設備的出貨,正驅動SoC芯片需求的快速增長。



據Market Research Future預計,全球SoC市場規模將從2017年的1318.3億美元增長到2023年的2072.1億美元,複合年增長率為8.3%。



產業變遷趨勢下,中國SoC市場增速快於全球平均值,SoC相關芯片國產替代勢不可擋。機遇之下,一些長期專注於相關細分應用場景的國內企業脫穎而出。



聯想控股戰略投資的上海富瀚微電子股份有限公司(以下簡稱「富瀚微」)是一家經認定的集成電路設計企業和高新技術企業,自2004年成立以來,專注於以視頻為核心的智慧安防、智慧物聯、智能駕駛領域芯片的設計開發,為客戶提供高性能視頻編解碼SoC芯片、圖像信號處理器ISP芯片及完整的產品解決方案,以及提供技術開發、IC設計等專業技術服務。



通過多年自主研發創新,富瀚微目前擁有在圖像信號處理、視頻編解碼、嵌入式系統軟件、智能處理算法、複雜多媒體SoC設計技術等關鍵技術領域的多項核心技術與自主知識產權。在AI和5G技術應用飛速發展的大背景下,富瀚微積極佈局以視頻為核心的全生態邊緣計算SoC芯片。未來,富瀚微會持續加強在深度學習演算法的研發,將適時推出更高階的AI智能認知產品。



智能安防需求正在全球範圍內爆發。據Juniper Research研究報告數據顯示,全球智能安防市場規模將從2018年的120億美元增長到2023年的450億美元,年複合高達30.26%。而國內方面,據前瞻產業研究院數據顯示,2020年中國智能安防市場規模達到576億元,2026年將增長至2593億元。



芯片將催生新技術、新產品、新產業、新業態、新模式,可以實現社會生產力的整體躍升,進而推動社會進入智能經濟時代。對此,國家「十四五」規劃中提到,要加快智能製造、高端芯片等領域關鍵核心技術突破和應用。要圍繞「光芯屏端網」等,攻克一批「卡脖子」技術,推動「臨門一腳」關鍵技術產業化,增強產業核心競爭力。要打造「光芯屏端網」等具有國際競爭力的萬億產業集群。在政策支援下,中國芯片產業正通過各環節協同發力,以創新的良性生態搶佔戰略制高點。



率先佈局,推動引領「量子革命」



量子信息技術是量子物理與信息科學交叉的新生學科。進入21世紀以來,量子信息技術正催生量子計算、量子通信和量子測量等一批新興技術,將極大地改變和提升人類獲取、傳輸和處理信息的方式和能力。



其中,量子通信是較為重要的安全技術。它是一種利用量子態作為信息載體來進行信息交互的通信技術,通過利用單個光量子不可分割和量子不可克隆原理的性質,在原理上確保非授權方不能複製與竊取量子信道內傳遞的信息,以此幫助人類實現信息傳送的絕對安全。此外,量子通信還可把測量精度從目前的微米量級進一步精細千倍、萬倍。打個比方,傳統計算機需要數萬年才能破解的複雜密碼,對量子通信來說,只需要短短幾秒鐘的時間。



截至目前,中國已成為全球「量子革命」的重要推動者和引領者。得益於中國在量子科技發展的戰略謀劃和系統佈局,一些具有突出優勢的專精特新企業已經湧現,並有望助力行業率先實現對發達國家的「彎道超車」。



君聯資本所投企業科大國盾量子技術股份有限公司(以下簡稱「國盾量子」)主要從事量子保密通信產品的研發、生產、銷售及技術服務,並前瞻佈局了量子計算等領域科研儀器的研發、生產和集成服務。截至目前,國盾量子以用戶為導向,致力於推動量子保密通信技術的應用,為政務、電力、金融、工業互聯網等提供「量子安全服務」,加強與現代ICT及信息安全產業的融合;以技術為驅動,完成了在量子計算操控系統等「卡脖子」領域的國產替代,為高校、科研院所提供量子計算、量子測量等方面的科研儀器和相關技術服務。



國盾量子成立於2009年,是中國量子信息產業化的開拓者、實踐者和引領者,也是國內量子科技領域首家A股上市企業。自成立伊始,國盾量子便高度重視知識產權的創造、保護和運用等相關環節,目前已擁有國內外授權專利近300項,圍繞光源穩定控制、探測器高速精密控制、編碼調製、系統同步、終端集成、規模化組網、密鑰輸出控制、安全服務等核心技術,對自主研發的量子通信相關產品形成了有效保護和多層次佈局。



根據德溫特(Derwent)國際權威專利數據庫數據顯示,截止2020年底,國盾量子在量子通信相關領域公開的同族專利數量排名全球首位。



量子信息技術是一項對傳統技術體系產生衝擊、進行重構的重大顛覆性技術創新,將引領新一輪科技革命和產業變革方向。為進一步推動中國量子信息領域的發展及突破,中國「十四五」規劃綱要將量子信息與類腦智能、基因技術等共同寫入前沿科技與產業變革領域,計劃在未來加速佈局。



瞄準未來場景,「工業雲」實現彎道超車



在信息產業的軟件細分行業中,工業軟件只佔很小的比例,但在工業製造領域,其卻是名副其實的大腦和神經,堪稱工業領域的「皇冠」。



工業軟件是指在工業中進行研發設計、業務管理、生產調度和過程控制的相關軟件與系統。從全球各國工業產業鏈的發展歷程看,歐美等發達國家和地區在各類高端工業軟件上長期佔據壟斷地位,例如德國西門子公司開發的生產信息管理系統MES,可以協助企業構造車間生產控制管理平台;美國新思科技開發的電子設計自動化軟件EDA,是研製和生產芯片必不可缺的部分。而反觀中國,中國製造「大而不強」的最突出表現之一,就是工業軟件受制於人。



據前瞻產業研究院介紹,中國工業軟件的發展大致可分為三個階段:第一階段為工業軟件本身的發展階段,期間國外企業稱霸市場;第二階段為工業軟件的協同應用階段,國內廠商開始加快發展步伐,逐步追趕國外廠商;第三階段為「工業雲」階段。在這個階段,國內少數廠商基於中國工業發展實情,加快本土軟件服務水準的提升,開始逐步超越國際廠商。但整體而言,國內廠商尚未能在技術與服務水準上超越國際巨頭。



在「工業雲」方面,聯想創投所投企業北京數碼大方科技股份有限公司(以下簡稱「數碼大方」)自主研發推出的「大方工業雲」,是以工業大數據為基礎的多區域和多行業的雲服務平台,整合了工業軟件、雲計算、物聯網、移動互聯網以及協同設計和製造等技術,融合綫下軟件和綫上服務,為企業、產業園區、行業提供雲端協作平台及工業SaaS和工業APP服務。



數碼大方是國內早期從事工業軟件研發的軟件公司,其研發團隊擁有多年專業經驗積累,具有國際先進技術水準,在北京、天津、南京和美國亞特蘭大設有四個研發中心。截至目前,數碼大方已有超3萬家企業用戶、超40萬互聯網用戶,服務覆蓋裝備、汽車、電子電器、航空航太等行業。



據介紹,數碼大方始終堅持技術創新,自主研發數字化設計(CAD)、產品全生命週期管理(PLM)、數字化製造(MES)軟件。目前該公司已擁有近400項專利及著作權,其中軟件發明專利111項,是國內同類軟件中專利數量最多的企業。而「大方工業雲」更是工信部「工業雲」試點示範平台、國家中小企業公共服務示範平台。



對於工業軟件的國產替代,數碼大方曾表示,今天國產工業軟件的自主可控、國產替代,本質上應該是瞄準產業未來場景的價值,而不是對技術或產品簡單的跟隨替代。數字轉型的價值在於數字技術對產業的賦能和解構,對質量、成本、效率、週期、個性定制、降低門檻以及綠色等方面的改善升級。



國外經驗證明,沒有強大的工業軟件,就沒有強大的工業製造。中國要實現「製造強國」,必須擁有自主可控的工業軟件。對此,工信部發佈的《「十四五」智能製造發展規劃》進一步明確自主研發工業軟件的重要性。



在「十四五」規劃中,工信部首次明確提出工業軟件作為智能製造時代的新型基礎設施之一,是智能製造產業的核心基礎支撐。「十四五」期間,工業軟件將進入產業發展提速期,並有望實現換道超車。



據工信部統計數據顯示,截至2020年,中國工業軟件產品收入達到1974億元,同比增長11.2%。同時,中國工業軟件行業市場規模佔軟件和信息服務行業市場的比重總體呈上升趨勢。隨著《「十四五」智能製造發展規劃》以及《中國製造2025》的逐步落實,未來五年中國工業軟件市場持續以兩位元數幅度增長,市場規模有望於2026年突破4300億元。



富瀚微、國盾量子、數碼大方,這些具有專精特新特色的信息技術企業因為突破關鍵核心技術,一躍成為行業中的「小巨人」,並成功入選國家級專精特新「小巨人」企業名錄。



除上述企業外,我們還在信息技術領域投資了廣東惠倫晶體、達觀科技、星辰天合、漢朔科技、宇隆光電、傑華特微電子、深圳淩雄租賃以及昂瑞微電子。而這些企業的發展經驗表明,「專精特新」企業雖然規模不大,但擁有各自的「獨門絕技」,在產業鏈上具備一定話語權,這有點類似於「隱形冠軍」——它們大都是中間製造商,瞄準「縫隙市場」,在細分領域建立了極為牢固的競爭優勢。



而在未來,通過國家政策、企業探索、市場推動以及投資助力等多方利好因素的共同努力下,以特色創新來實現國產替代的領域或將陸續增多。屆時,我們終將看到新一代信息技術構建下的百業生態升級,以及數字化智能化驅動所帶來的美好生活。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network