君聯資本投資企業內窺鏡龍頭澳華內鏡成功在科創板上市

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香港, 2021年11月15日 - (亞太商訊) - 11月15日，君聯資本投資企業澳華內鏡（688212.SH）成功在科創板上市，澳華內鏡此次公開發行3334萬股，發行價為人民幣22.5元/股。
澳華內鏡成立於1994年，主要從事電子內窺鏡設備及內窺鏡診療手術耗材研發、生產和銷售的高新技術企業，是中國最早從事軟性電子內窺鏡研發和製造的企業之一。公司以「成為國際領先的內鏡整體解決方案提供商」為願景，經過20多年的專注與創新，產品已應用於消化科、呼吸科、耳鼻喉科、婦科、急診科等臨床科室。
君聯資本於2014年獨家投資澳華內鏡B輪融資，又在2016年共同領投公司C輪融資，是澳華內鏡最大的機構投資人。投資後，君聯資本在其後續融資、高管招聘、產業資源對接等方面給予了全方位積極地支持和幫助。
君聯資本聯席首席投資官王俊峰表示：「投早、投長、投創新是君聯資本醫療健康領域一貫堅持的投資風格，在醫療器械領域，一方面，我們緊密跟隨海外技術龍頭創新步伐，中國本土企業迅速跟進，開發fast follow甚至tight follow的技術平台和產品；另一方面，越來越多的本土公司開展挑戰全球新的技術和產品，讓中國創新真正走到全球領先的位置。君聯資本始終關注全球研發前沿，並積極發現相關領域的技術實力雄厚的創業者，支持其進行上述fast follow乃至全球創新的事業。」
君聯資本董事總經理周瑔表示：「微創/無創是醫療技術發展的大趨勢，而軟式內窺鏡是微創/無創技術的核心和技術製高點，全球市場體量接近40億美元且快速增長。澳華內鏡擁有的軟式內窺鏡技術壁壘極高，有可持續的市場競爭優勢，海外銷售近年來增長快速，公司產品線豐富，針對多個醫院科室，並切入了內鏡下耗材領域，業務具有很好的可延展性。相信上市後，澳華內鏡會進一步通過加大研發投入，更迅速開拓國際市場，成為國際領先的內窺鏡企業。」
醫療器械投資是君聯資本系統性佈局的重要醫療投資賽道，除了澳華內鏡，今年君聯資本在此賽道已有四家投資企業成功IPO，包括平板探測器領軍企業康眾醫療（688607.SH）、中國癌症早篩第一股諾輝健康(06606.HK)、臨床免疫學診斷產品公司科美診斷(688468.SH)，以及創新型測序技術研發企業Singular Genomics（NASDAQ:OMIC）。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务, 健康与医药, Venture Capital & PE
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