佳明集團控股有限公司公佈截至2021年9月30日止之中期業績

香港, 2021年11月12日 - (亞太商訊) - 佳明集團控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司合稱「集團」,股份代號:1271.HK)今天公佈截至2021年9月30日止六個月(「2021/22上半年」)之中期業績。



摘要

- 期內溢利錄得6,920萬港元

- 宣佈派發中期股息每股4.0港仙

- 期內錄得總收益約5.861億港元,較去年同期減少25.4%

- 期內錄得淨溢利約6,920萬港元,減少1.4%

- 撇除投資物業的公平值變動,基礎溢利減少65.0%至約2,920萬港元

- 加大升級現有數據中心基礎建設和設備的投資,並積極擴展高端數據中心網絡。

- 抓緊機遇增加香港土地儲備

- 執行中國廣西省南寧市的房地產開發計劃,並著眼於探索進入大灣區的機會,目標市場為高檔長者住宅市場。



2021/22上半年綜合收益由2020 年 9 月 30 日止六個月(“2020/21上半年”)的7.861億港元減少25.4%至5.861億港元。收益減少主要由於回顧期內啟德建築項目處於竣工階段令確認之收益減少。



集團2021/22上半年的淨溢利約6,920萬港元,與2020/21上半年約7,020萬港元相比減少約1.4%。每股盈利為4.9港仙(2020:4.9港仙)。撇除投資物業的公平值變動,集團2021/22上半年錄得基礎溢利約2,920萬港元,較2020/21上半年基礎溢利約8,340萬港元減少約65.0%。每股基礎溢利為2.1港仙(2020:5.9港仙)。淨溢利減少主要受到以下的綜合影響:(i) 啟德建築項目於2021/22上半年處於竣工階段因此確認較低的收益和盈利; (ii) 2021/22上半年售出「明寓」五個標準單位獲得的利潤較2020/21上半年售出一個複式和一個標準單位為低;及(iii)重估集團投資物業錄得公平值收益。



董事會現宣佈將於2021年12月16日派發中期股息每股4.0港仙(2020年:每股4.0港仙)予2021年12月3日名列公司股東名冊的股東。



集團來自建築業務的收益由2020/21上半年5.380億港元減少43.4%或2.337億港元至2021/22上半年3.043億港元。收益減少乃因回顧期內九龍啟德之建築項目處於完工階段因而確認較低收益所致。



集團的數據中心租賃業務錄得穩健增長。來自此分部的收益由2020/21上半年約7,810萬港元上升17.6%或1,380萬港元至2021/22上半年約9,190萬港元,主要由於iTech Tower 2(集團現有位於葵涌之數據中心)數據中心空間使用率上升帶動。此外,集團執行擴展數據中心版圖的計劃,已於2020年9月購入兩幅分別位於新界粉嶺安居街3號及安全街8號的土地,用作發展兩座新高端數據中心,目標於2025年中及2026年中交付。改變該兩幅土地用途的申請正在辦理中。



集團位於青衣的首個物業發展項目「明翹滙」現正發展為兩幢住宅大廈,設有會所及停車場設施,可銷售面積約345,000平方呎,提供776個住宅單位。項目自2019年11月推出預售,市場反應熱烈,已售出逾92%單位,錄得已簽約銷售總額約48億港元。室內裝修工程正在進行,項目預期將於2021年底完成。



集團另一位於九龍太子道西279號的高檔住宅項目「明寓」亦銷售理想。期內已完成五個單位之銷售和交付,確認之收益約1.889億港元。



集團積極補充土地儲備以繼續擴展物業發展業務。於2021年1月,集團收購一幅位於新界粉嶺聯發街1號的地塊,擬發展成總樓面面積約36,000平方呎的住宅及商業物業。集團已呈交發展方案,如獲批准,將進行改變土地用途及補地價之申請。於2021年10月上旬,集團購入一個位於九龍土瓜灣炮仗街41、43及45號的地盤,將重新發展為住宅及商業項目,包括一幢低層設有零售店舖之住宅大樓,總樓面面積約31,000平方呎。項目的建築圖則已獲批准,其地基工程亦已完成,上蓋工程預計於2022年第一季度展開。



集團按計劃展開中國內地的發展,於2021年7月,集團透過政府公開拍賣獲得其在中國內地第一幅地塊,該地塊位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區,佔地面積約53,334平方米,計劃發展為一個商業住宅綜合項目。除一般住宅和商業物業外,集團亦計劃發展以休閒和健康生活為主題的豪華別墅和低層公寓單位,對象為銀齡和退休人士以及其家屬。該地塊已移交予集團,現正展開地盤平整,規劃和設計工作亦在進行。



佳明集團控股主席兼執行董事陳孔明先生總結:「長遠來看,我們相信集團的可持續增長有賴於我們的物業發展和數據中心建造─租賃業務的並行發展。即使在嚴重的疫情期間,香港的住宅物業市場仍然保持堅穩,此增強了我們積極增加土地儲備作未來發展的信心。隨著遙距工作和學習模式轉向長期趨勢,對高端數據中心的需求激增,我們將繼續專注於完善我們的數據中心,向我們的客戶提供最新的優質基礎設備和設施,並尋找合適的地點來擴展我們的數據中心網絡。另一方面,中國內地人口老齡化的加劇,我們認為中國內地的長者住宅市場潛力巨大,尤其以富裕的長者為最。因此,我們通過收購位於中國南寧市武鳴的地塊,向進入中國內地市場邁出了第一步,我們將繼續探索高潛力的房地產開發項目,尤其是在南寧和大灣區的長者住房項目。」



有關佳明集團控股有限公司 (股份代號:1271.HK)

佳明集團控股主要從事樓宇建築、物業租賃及物業發展業務。作為本地高端數據中心批發主機代管供應商,集團現時是香港擁有及使用整幢大樓出租予客戶作數據中心用途的服務供應商之一,客戶包括跨國數據中心營運商、國際電訊公司及金融機構。集團現擁有及營運兩座高端數據中心(即iTech Tower 1和iTech Tower 2),亦收購了兩幅位於新界粉嶺的地皮,擬發展成兩座新高端數據中心。此外,集團已推售位於青衣細山路的住宅項目「明翹滙」,以及位於九龍太子道西的高檔住宅項目「明寓」。同時,集團擁有新界粉嶺聯發街1號的地塊,擬發展成總樓面面積約36,000平方呎的住宅及商業物業,以及九龍土瓜灣炮仗街41、43及45號的地盤,重新發展為總樓面面積約31,000平方呎的住宅及商業項目。在中國內地,集團擁有一幅位於廣西省南寧市武鳴區內廣西─東盟經濟技術開發區,佔地面積約53,334平方米的地塊。



