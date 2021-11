Friday, 5 November 2021, 10:39 HKT/SGT Share: 三一國際(0631.HK):三一智礦與騰訊雲戰略合作,5G遠端即時操控,助力礦山作業安全效率雙提升

香港, 2021年11月5日 - (亞太商訊) - 在武漢舉行的騰訊數字生態大會上,三一國際(0631.HK)旗下子公司三一智礦科技有限公司(下稱「三一智礦」)與騰訊雲就智能礦山簽署戰略合作協定,聯合發佈「騰訊雲無界」5G遠端即時操控產品及解決方案。該方案基於5G技術和騰訊即時音視頻(TRTC)的融合,可實現時延100毫秒以內的車輛一對多集中遠程即時控制,助力行業生產安全與效率雙提升。



三一智礦露天研發負責人田承偉與騰訊雲離散製造行業解決方案副總經理梁定安現場簽署智能礦山合作協定

三一智礦以「數字礦山、智慧礦山、綠色礦山」為理念,致力於露天礦無人駕駛機械設備,井工礦綜采、綜掘智慧化機械設備,智慧礦山管理系統及AI演算法雲平台的開發,在智慧礦山和智慧工程機械領域積累了豐富的經驗。



基於先進的雲計算、大資料、人工智慧、通信網路等技術,騰訊雲持續發力即時互動等技術,推動數實融合不斷深化。目前,騰訊雲音視頻已構建覆蓋全球的騰訊雲RT-ONE™音視頻通信網路,擁有業界最完整的PaaS平台,衍生出超100個場景應用實踐。



此次,三一智礦與騰訊雲充分發揮各自優勢,瞄準礦山無人駕駛場景,提供低時延遠端操控能力私有化部署,解放人與設備的距離,推動降本增效,加大安全保障。



三一智礦總經理馬巍表示,三一集團和騰訊公司有良好的合作基礎,騰訊雲無界低時延、高可靠、音視頻技術領先業界,能夠很好的匹配三一智礦遠端駕駛的實際業務需求。雙方會繼續就自動駕駛調度平臺及遠端操控平臺開發、5G專網、邊緣計算和中心雲基礎設施等深化合作。



騰訊雲副總裁李郁韜表示,騰訊雲音視頻在海量消費者使用者併發調用的基礎上,面向工業場景做了適配,一方面滿足工業領域對時延、穩定性等的苛刻要求,同時也支持私有化部署,滿足靈活部署需求。未來,騰訊雲音視頻將在礦山、港口、交通等更多領域探索應用落地,為各行各業的數位化、智慧化轉型提供支援。







