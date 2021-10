Wednesday, 20 October 2021, 19:00 HKT/SGT Share: 偉能集團與福耀集團簽訂戰略合作協議

香港, 2021年10月20日 - (亞太商訊) - 偉能集團國際控股有限公司(「偉能集團」或「集團」,股份代號︰1608.HK)攜手中國技術進出口集團有限公司及福州旭通工業科技有限公司,以聯合體形式與福耀玻璃工業集團股份有限公司(「福耀集團」)簽訂現代能源管理與實施的戰略合作協議。簽約儀式於10月19日於福耀集團總部順利舉行。



聯合體將發揮各自優勢和經驗,共同成為福耀集團的合同能源管理服務商。根據協議內容,各方將於現代綜合能源管理領域進行全方位的戰略合作,以強強聯合、優勢互補、互惠互利、互利共贏為原則和基礎,在可再生能源建設、智慧能源管理及碳資產管理等範疇開展廣泛合作。



偉能集團首席投資官劉波陽先生表示:「我們很高興透過聯合體成為福耀集團的合作夥伴,為福耀集團及其附屬公司提供綜合能源管理的支援,推動中國能源行業的持續發展。綜合能源方案透過運用可再生能源和各種提高能源效益的技術,將為中國於2060年前達致碳中和的目標發揮關鍵作用。」



福耀集團於1987年成立,是專注生產及銷售汽車安全玻璃的大型跨國公司,於1993年在上海證券交易所主板上市(股份代號:600660.SH),並於2015年在香港交易所上市(股份代號:3606.HK)。福耀集團多年蟬聯《財富》中國500強、中國民營企業500強,是全球其中一家最大的汽車玻璃供應商。



偉能集團是一家總部位於香港的一體化分佈式發電專家,主要從事電力系統集成(SI)業務,即發動機式發電機組與發電系統的設計、集成及銷售,以及投資、建設及營運(IBO)業務,即投資、建設及營運分佈式發電站,為客戶供應可靠電力。偉能集團為亞洲領先的分佈式發電站擁有人及營運商之一。







