Tuesday, 14 September 2021, 21:02 HKT/SGT Share:

來源 Hong Kong Investor Relations Association (HKIRA) 香港投資者關係協會公佈2021年第七屆香港投資者關係大獎得獎名單 新推出「投資者關係承諾計劃」表揚最佳守則

香港, 2021年9月14日 - (亞太商訊) - 香港投資者關係協會（「協會」）今天宣布2021年第七屆投資者關係大獎得獎者（「投資者關係大獎」或「大獎」）。

香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士（中）﹑主禮嘉賓財務匯報局主席兼非執行董事黃天祐博士（右七）及評審團主席鄭子云教授（左七）與一眾嘉賓於頒獎典禮合影。

投資者關係大獎連續第七年舉辦，旨在表揚每年於投資者關係表現出眾及奉行最佳守則的香港上市公司及投資者關係專才。隨著新冠肺炎疫情逐步緩解，線下活動已開始逐步恢復。今年的投資者關係大獎會議暨頒獎典禮首次以混合模式舉行，邀請投資者關係專家和專業人士就投資者關係的策略、最新發展趨勢、有效流程及最佳實踐進行多角度的討論。香港投資者關係協會很榮幸能邀請到財務匯報局主席兼非執行董事黃天祐博士出任頒獎典禮的主禮嘉賓及主講嘉賓。



2021年第七屆香港投資者關係大獎獲得上市公司及投資界的廣泛支持。今年共有167家公司提名參賽，反映出對投資者關係的意識日漸提升。一如既往，得獎者先由公衆提名，再由買方及賣方投資者組成的合資格投票人士以網上投票選出。今年有超過890名投資者參與投票選出得獎者，較去年增加33%。越來越多的支持再次展現投資者群體對投資者關係大獎的認可。



在所有獎項組別之中，「整體最佳投資者關係公司」為最高榮譽的大獎，由評審團從所有獎項類別的優勝者中選出，以表揚在投資者關係中展示出全面卓越表現的公司。今年，「整體最佳投資者關係公司大獎」大型股、中型股及小型股的得獎公司分別為華潤啤酒(控股)有限公司（股份代號：00291）、置富產業信託（股份代號：00778）及特步國際控股有限公司（股份代號：01368）。



鑒於投資者關係成為行內日益重視的範疇，香港投資者關係協會宣佈推出全新的投資者關係承諾計劃，該計劃旨在表揚承諾奉行投資者關係最佳守則的香港上市公司、為投資界奠定新標準及擔任投資者的主要鑑定人，表揚願意投放更多資源於投資者關係的公司。該計劃現已得到香港金融發展局、香港特許金融分析師學會、香港證券及投資學會及恆生大學商學研究所四個業界同行的支持。於本年度的投資者關係大獎頒獎典禮上，共有12家公司獲頒發香港投資者關係協會的承諾證書。獲頒發承諾證書的公司都是超過三次獲得投資者關係獎項的公司，這表明他們得到了投資界的認可，並證實了他們對投資者關係的承諾。



香港投資者關係協會創會主席陳綺華博士表示：「我們很高興今年能夠再次與各位親身於活動見面，距離我們上次舉辦如此規模的實體活動，讓各會員公司、投資者關係專員及投資界友好親臨聚首一堂已相隔一段時間，今年我們亦同時安排直播活動，讓更多觀眾於網上參與，使本年活動以『混合』模式舉行，亦是金融行業於疫情後廣泛採納的新常態模式。我謹此感謝各界的參與以及在籌備過程中提供協助。」



她補充說：「港交所於今年4月發表的文件中提及,為加強投資者對公司決策過程的了解,建議上市公司應安排資深IRO列席董事會會議,我們相信此舉有助進一步優化投資者關係工作。」陳博士解釋,當IRO得知董事會就有關事項的考量因素和決策過程,對其制定推廣策略有一定的幫助。「所以我們期望藉着港交所的提案,並透過一眾嘉賓講者的分享,讓上市公司董事會或管理層加強與IRO的內部溝通。」



縱橫公共關係顧問集團很榮幸再次成為2021年香港投資者關係大獎的官方公關夥伴及鑽石贊助商。



第七屆投資者關係大獎獲獎公司包括以下公司（按股票號碼排序）：



股份代號 / 公司

14 希慎興業有限公司

16 新鴻基地產發展有限公司

17 新世界發展有限公司

35 遠東發展有限公司

102 凱升控股有限公司

135 昆侖能源有限公司

178 莎莎國際控股有限公司

291 華潤啤酒(控股)有限公司

388 香港交易及結算所有限公司

486 United Company RUSAL Plc

551 裕元工業(集團)有限公司

659 新創建集團有限公司

700 騰訊控股有限公司

726 築友智造科技集團有限公司

778 置富產業信託

806 惠理集團有限公司

823 領展房地產投資信託基金

868 信義玻璃控股有限公司

887 英皇鐘錶珠寶有限公司

968 信義光能控股有限公司

1044 恒安國際集團有限公司

1070 TCL 電子控股有限公司

1112 健合（H&H）国际控股有限公司

1200 美聯集團有限公司

1337 Razer Inc.

1361 361度國際有限公司

1368 特步國際控股有限公司

1381 粵豐環保電力有限公司

1383 太陽城集團控股有限公司

1458 周黑鴨國際控股有限公司

1608 偉能集團國際控股有限公司

1788 國泰君安國際控股有限公司

1810 小米集團

1811 中國廣核新能源控股有限公司

1971 弘陽服務集團有限公司

1996 弘陽地產集團有限公司

2020 安踏體育用品有限公司

2103 新力控股(集團)有限公司

2313 申洲國際集團控股有限公司

2628 中國人壽保險股份有限公司

2688 新奧能源控股有限公司

2778 冠君產業信託

3383 雅居樂集團控股有限公司

3868 信義能源控股有限公司

3913 合景悠活集團控股有限公司

6158 正榮地產集團有限公司

6958 正榮服務集團有限公司

有關獲獎者的完整名單，可查閱：http://www.hkira.com/awards/ehall2021.php。



評判團

鄭子云教授（評審團主席）

香港恒生大學 － 何善衡博士銀行學及金融學系商學研究所主任



蔡伯偉先生

卓佳集團有限公司 － 首席市場總監



董陳綺媚女士

鉅京控股有限公司 － 執行董事兼行政總裁



丘培煥女士 CFA, CPA

香港特許金融分析師學會 －前會長兼董事



李錦榮先生

宏利投資管理（香港）有限公司 － 零售業務部區域主管

香港投資基金公會 － 前主席



陸東先生

中信資源控股有限公司 －獨立非執行董事



繆子美女士 CFA, FRM

富達基金（香港）有限公司 － 亞洲股票投資總監



姚嘉仁先生

香港交易及結算所有限公司 － 董事總經理兼市場主管



徐閔女士

六福資本（香港）有限公司 － 董事總經理

香港上市公司商會 － 前副主席



關於香港投資者關係協會

香港投資者關係協會 (HKIRA) 是由投資者關係從業員及企業行政人員組成的非牟利專業協會，負責促進企業管理層與投資界別的溝通。協會推廣投資者關係教育國際標準、優化最佳投資者關係守則及滿足有志於投身投資者關係行業人員的專業發展需要。



協會致力於促進投資者關係守則的進步，以及提升會員的專業能力和地位。至今，協會擁有逾1,000名會員，他們大部份任職於香港聯合交易所上市企業。恒生指數成份股中，約六成八企業為協會會員。協會會員亦來自投資者關係、金融、會計、公司秘書及企業投資等多個專業範疇，當中包括投資者關係高級行政人員及上市公司高級管理層等各級人員。更多關於香港投資者關係協會的資料，請瀏覽 http://www.hkira.com。



有關香港投資者關係大獎

每年一度的香港投資者關係大獎旨在鼓勵、認可及表揚一眾個人及於香港聯合交易所上市的公司於本地投資者關係行業的卓越表現。創辦於2015年，此獎項每年表彰在投資者關係方面具有高水準的個人和公司，以他們的卓越成就在投資界中樹立榜樣。



頒獎禮包括早上舉行的會議及中午舉行的頒獎儀式，匯聚投資者關係專才及行內專業人士，表揚該年度投資者關係行業的成就。更多關於獎項及網上提名的資料，請瀏覽 www.hkira.com/awards。



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