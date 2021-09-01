Wednesday, 1 September 2021, 14:06 HKT/SGT Share: 聯想控股（3396.HK）中期歸母淨利大增6.36倍至人民幣46.91億元 產業運營能力增強 旗下資產科技屬性日益凸顯

香港, 2021年9月1日 - (亞太商訊) - 據信報財經新聞報道，7月內地公佈上半年各項經濟數據，國內生產總值保持了兩位數的增長，說明在全球疫情走勢仍錯綜複雜的情形下，中國經濟保持了實足的韌性與成長性。中國國家統計局亦表示：「經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢」，而我們常說的後疫情時代的發展即是如此。鑒於此，市場對2021年各上市公司的業績已充滿期待，但就目前公佈情況來看，包括互聯網、教育等行業在內的復甦不如預期，業績差強人意。反倒是像安踏（2020.HK）、蒙牛（2319.HK）這樣的實體行業龍頭帶來了一些驚喜，再譬如專注於「產業投資運營」的聯想控股（3396.HK）。昨日，公司發佈中期業績，收入錄得人民幣2,286億元，同比增長24%；歸母淨利潤更是同比大增636%至人民幣46.91億元。



聯想控股CEO李蓬表示：「中國經濟的持續快速恢復以及國家十四五規劃的出台為企業的發展創造了良好條件，也進一步指明了方向。2021上半年，聯想控股一方面通過有效的管控和增值服務，鞏固夯實業務運營基本盤，支柱資產穩健發展，競爭優勢得以提升；同時，公司調整業務戰略，抓住中國經濟高質量發展機遇，積極推進科技領域佈局，實現了良好的業績增長，各項業務優化舉措也在穩步推進。此外，公司旗下基金延續出色表現，多家被投企業上市及各項募投管退工作全面有序落實。」



支柱資產競爭力不斷提升 五大業務板塊全面盈利

此次業績期，聯控收入已連續9個報告期實現增長，對此管理層表示是「產業運營能力進一步增強」的結果。其中，公司各主要支柱資產行業競爭力得到進一步提升，可以說起到了「定海神針」的作用。



翻看業績公告，作為聯控支柱資產之一的聯想集團（Lenovo），其2021年上半年歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比增長172%至人民幣15.4億元，實現了創紀錄的業績表現，智能設備業務利潤得到顯著提升，在個人電腦業務保持全球第一的同時，包括智能手機和平板在內非PC業務佔比亦得到提升。基礎設施方案業務連續6個季度增速大幅超越市場平均水平，創下近5年來最佳單季業績表現。方案服務業務在快速增長的領域帶動盈利能力提高，公司稱：「優異的業績表現可以證明聯想集團以服務為主導的轉型戰略已取得成效。」與此同時，聯想集團作為高科技製造企業，亦表示要充分發揮自身力量，打造更可持續發展的世界，其在2019/20財年已大幅超額完成減排目標，並力爭到2050年達成淨零碳排放。



而於2018年完成對盧森堡國際銀行（BIL）的收购后，其一直是公司的另一個支柱資產。儘管面對不利宏觀環境，2021上半年BIL淨利潤同比增長18%至4,700萬歐元，在零售銀行、公司及機構銀行與財富管理業務領域表現良好，各項核心指標也保持穩健態勢，如管理資產規模提升至455億歐元，核心一級資本充足率13.18%，穆迪及標準普爾評級均維持A2╱穩定╱P-1和A-╱穩定╱A-2。應對疫情後新環境，BIL表示將不斷強化零售、私人和公司及機構銀行間的業務組合優勢；逐步推進中國業務，盧森堡、瑞士、中國香港及北京四地聯動料將得到進一步加強，積極為中國企業「走出去」提供信貸支援，同時，也努力為國內企業引進外資。



而在去年年底於A股上市的聯泓新科，亦是公司打造的又一個高新技術支柱資產，為專注於先進高分子材料及特種精細材料的科技企業，其EVA、PP、EOD等多個細分產品市場佔有率繼續保持國內領先水準。至報告期末，聯泓新科共擁有授權專利131項。據早前公佈的業績顯示，公司收入同比增長47%至人民幣38.26億元，淨利潤同比增長131%至人民幣5.48億元，市值也迎来大幅增长。



2021年上半年，可以說除中國以外，其他國家及地區疫情依然嚴峻，進口相關業務仍然面臨不小的挑戰。儘管如此，聯控旗下以水果和高端动物蛋白為两大業務主綫的佳沃集團持續深化戰略佈局，聚焦核心主業，收入同比增長9%至人民幣97.78億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣2.4億元，成功扭虧。鑫荣懋不斷完善水果全產業鏈佈局，通過深化供應鏈優勢及大單品戰略，實現收入快速增長。據傳，鑫榮懋的上市工作也在有序推進中，值得關注。而早前受疫情影響頗大的三文魚業務，在報告期內也得到了顯著改善，預計隨著國際三文魚價格的不斷回升，相關業務也將迎來進一步增長。



作為一家產業投資運營公司，資產組合的結構優化調整一直是公司關注的另一重點，也是聯控能夠穩健發展的重要保障。報告期內，公司進一步調整投資組合，提高資產組合質量，加速資金資源回流，進一步聚焦核心業務的同時，也為未來公司的發展佈局奠定良好的經濟基礎。



財務投資表現依舊出色 科技領域佈局積累頗豐

今年上半年全球股市整體呈現震盪上升走勢，主要是由於全球經濟迎來復甦、流動性較為充裕、新冠疫苗接種普及率快速提高等原因。在此環境下，聯想控股財務投資板塊實現歸母淨利潤同比增長81%至人民幣25.58億元。上半年，除戰投板塊的東航物流A股上市之外，財投板塊共推動11家被投企業登陸資本市場，另有多家企業成功過會。此外，財務投資板塊全部或部分退出項目超60個，為聯想控股貢獻了超20億元的現金回流。



與此同時，從旗下三家基金平台的資產佈局來看，長期以來這些平台持續關注並投入高新技術產業。在中國工業和信息化部公佈的國家級「專精特新小巨人」名單中，有超過20家所投企業被納入其中，其中包括富瀚微、工大高科、國盾量子、聖湘生物、漢朔科技、微納芯、英思特稀磁、惠倫晶體、微導納米、中晟全肽生化、數碼大方、雲跡科技等。。「小巨人」企業評選要經過3項分類指標、6項必備指標等評價要求，包括專業化程度、創新能力、經濟效益、經營管理等方面。這亦不難看出公司对產業趨勢和企業發展的深刻理解，而上述被投公司皆具有業績良好、科技含量高、市場競爭力強等共性，並切合中國產業升級趨勢，相信隨著他們的不斷成長，有望在未来成为国际领先的製造業單項冠軍或隱形冠軍企業。



加快佈局科技領域新興產業 承擔社會責任致長遠發展

談及未來發展，CEO李蓬稱：「聯想控股將進一步做好產業基礎，提高盈利增長韌性，搶抓新一輪產業變革契機，加快佈局科技領域新興產業，實現企業的長遠健康發展，貢獻更大社會價值。」



實際上，2020年，聯想控股佈局半導體賽道,首次戰略入股富瀚微，截至2021年6月30日，聯想控股作為第一大股東，合計持有富瀚微15.91%的股權。據其剛剛發佈的2021半年度業績報告顯示，上半年營業收入同比增長154.37%至人民幣7.18億元，歸屬於上市公司股東淨利潤同比增長215.67%至人民幣1.39億元，優秀的業績帶動公司股價一路上漲，公司市值顯著提升。富瀚微是中國專注於以視頻為核心的芯片設計開發領先企業，通過多年自主研發創新，積累了一系列自主核心技術，且始終保持高比例的研發投入。當下國家對研發半導體的大力支持和全球的「缺芯熱」，都將加持公司業績的長期可持續增長。



除此之外，聯想控股亦積極承擔社會責任，重視社會公益投入，在創業幫扶、教育扶貧、弘揚正氣、應對災害等多個重點領域，結合自身特點和優勢，堅持進行長期投入。



聯想控股董事長寧旻表示：「2021上半年，聯想控股面對複雜的外部環境，把握新發展格局，抓住新時代賦予的歷史機遇，穩扎穩打，變革突破，取得了良好業績，也為公司的長遠發展奠定了更加堅實的基礎。與此同時，公司始終把承擔社會責任放在戰略高度，堅持『產業報國』的願景，長期奉行『以人為本』理念。在國家鼓勵的方向上把企業發展好是我們的第一要務，要通過自身的產業積累和獨特的業務模式，持續促進更多中國實體經濟、創業創新的共贏發展，創造更好的經濟效益和社會效益；公司還將持續關注環境、能源等問題，支援並推動旗下企業在綠色節能環保等方面進一步發揮自身帶頭作用；公司會一如既往地堅持社會公益投入，同時充分研究並結合國家需要，深化實踐，為促進社會公平和共同富裕，為中國經濟的高品質發展和第二個百年奮鬥目標做出更大貢獻。」









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